Ben kendime acÄ±mÄ±yorum, kimse de acÄ±masÄ±n demiÅŸti... Ayakta duramayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu tekerlekli sandalyeyle sahneye Ã§Ä±ktÄ±... Salon alkÄ±ÅŸtan yÄ±kÄ±ldÄ±

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Bu yÄ±l 77'nci kez dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yÃ¼reklerin aÄŸÄ±zlara geldiÄŸi, heyecanÄ±n ve mutluluÄŸun belki bazÄ± yÄ±ldÄ±zlar aÃ§Ä±sÄ±ndan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doruÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlar oldu elbette. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n hepsi belki bir dakika sonra unutuldu.

Ama tÃ¶ren gecesinde Ã¶yle bir an vardÄ± ki iÅŸte o uzun sÃ¼re hafÄ±zalardan silinecek gibi deÄŸil. GenÃ§ yaÅŸÄ±nda kariyerinde zirveye Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu, gecenin en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden birini vermek Ã¼zere sahneye Ã§Ä±ktÄ±. O daha sahnede gÃ¶rÃ¼nÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez salondaki bÃ¼tÃ¼n seyirciler ayaÄŸa kalktÄ± ve onu dakikalarca alkÄ±ÅŸladÄ±.

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TEKERLEKLÄ° SANDALYESÄ°YLE GÃ–RÃœNDÃœÄžÃœ AN SALON ALKIÅžTAN Ä°NLEDÄ°Â

Bunun bir nedeni elbette onun yÄ±llar boyunca TV ve sinema dÃ¼nyasÄ±na emek vermesiydi. Ama baÅŸka bir neden daha vardÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele ettiÄŸi hastalÄ±k nedeniyle rahat yÃ¼rÃ¼yemiyordu ve sahneye de tekerlekli sandalyeyle Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–nemli bir Ã¶dÃ¼lÃ¼ anons edecekti ve kÃ¼rsÃ¼ye gelince sandalyesinden kalktÄ±. Bir gÃ¶revlinin desteÄŸiyle gÃ¶revini yerine getirdi. AlkÄ±ÅŸlar bir kez daha yÃ¼kseldi. Hem onun iÃ§in hem de anons ettiÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan film iÃ§in.

1991 YILINDAN BU YANA PARKINSON Ä°LE MÃœCADELE EDÄ°YOR

77'nci BAFTA gecesinde seyirciyi bu kadar duygulandÄ±ran, salondaki herkesin ayaÄŸÄ± fÄ±rlayÄ±p dakikalarca alkÄ±ÅŸlamasÄ±na neden olan kiÅŸi Michael J. Fox'tu.

1991 yÄ±lÄ±ndan bu yana Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden Ã¼nlÃ¼ oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedensel yetilerini kÄ±sÄ±tlayan olumsuzluklarÄ±na raÄŸmen her zaman dik durmayÄ± bildi. Parkinson konusunda da bir tÃ¼r farkÄ±ndalÄ±k yaratan sÃ¶zcÃ¼ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

HastalÄ±ÄŸÄ±na teslim olmayan Michael J. Fox; BAFTA gecesinde en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ anons etti. O anlarÄ±n sevinen kiÅŸisi ise yÃ¶netmen Christopher Nolan oldu. Yeri gelmiÅŸken Oppenheimer'Ä±n belli baÅŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n dallarda Ã¶dÃ¼lleri toparladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ã–dÃ¼l gecesinde sunuculuk gÃ¶revi Ã¼stelenen Michael J. Fox tÃ¶rene karÄ±sÄ± Tracy Pollan ile birlikte katÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verirken de en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi ondan gÃ¶rdÃ¼.

1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana Michael J. Fox ile evli olan 63 yaÅŸÄ±ndaki Pollan, bir yandan kocasÄ±na hayatÄ±nÄ±n her alanÄ±nda destek olurken diÄŸer yandan da dÃ¶rt tane kÄ±zlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Michael J. Fox ile Tracy Pollan, gerÃ§ek aÅŸkÄ±n ne demek olduÄŸunu ve her ne olursa olsun evlilik sÄ±rasÄ±nda edilen "hastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta" yemininin ne anlama geldiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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HASTALIÄžINI KAPISININ Ã–NÃœNDE NÃ–BET TUTAN GAZETECÄ°LERÄ°N BASKISIYLA AÃ‡IKLADI

AslÄ±nda daha Ã¶nce de birÃ§ok dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti ama Michael J. Fox birÃ§ok seyirci iÃ§in 1980'lere damgasÄ±nÄ± vuran GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back To The Future) serisinin Marty'si olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Ã‡Ä±lgÄ±n Doktor Brown'un bulduÄŸu zaman makinesiyle yaÅŸanan bir aksaklÄ±k sonucu geleceÄŸe deÄŸil 30 yÄ±l geriye, daha anne ve babasÄ±nÄ±n bile tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llara giden Marty'nin serÃ¼venleri dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸiyi kendisine baÄŸladÄ±. Michael J. Fox da o seriyle sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmazlarÄ± arasÄ±na girdi.

Kariyeri de Ã¶zel hayatÄ± da yolunda giderken gencecik yaÅŸÄ±nda beklemediÄŸi bir olay baÅŸÄ±na geldi Marty'nin.

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Daha 30'una bile gelmeden Parkin on teÅŸhisi aldÄ±. Bunu yÄ±llarca kamuoyundan sakladÄ±. Fakat teÅŸhisten 7-8 yÄ±l sonra bir grup paparazzi evinin kapÄ±sÄ±na kadar gidip onu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±nca gerÃ§eÄŸi de bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ã¶ÄŸrendi.

O anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Michael J. Fox. HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teÅŸhis edilmesinden 7 ya da 8 yÄ±l sonraydÄ±. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduÄŸu binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda durmuÅŸ ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komÅŸularÄ±mÄ±n bu kadar kalabalÄ±kla baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve onlara gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

'BAÅžKA SEÃ‡ENEÄžÄ°M YOKTU... ELÄ°MDEN GELENÄ° YAPTIM'

BaÅŸÄ±na gelenler onu hayattan da kariyerinden de koparmadÄ±. Her ÅŸeyi olduÄŸu gibi kabullendi ve kelimenin tam anlamÄ±yla hayata asÄ±ldÄ±.

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Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratan kampanyalar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. Bu konuda da bir rÃ¶portajÄ±nda "BaÅŸka seÃ§eneÄŸim yoktu, hepsi bu. Sahip olduÄŸum her ÅŸeyden vazgeÃ§mek zorundayÄ±m. Elimden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu Fox.

ÃœnlÃ¼ oyuncu her ne kadar tekerlekli sandalye ile hareket edebilir hale gelse de karÄ±sÄ±nÄ±n desteÄŸi olmadan ayakta zor durabiliyor olsa da insanlardan istediÄŸi Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey var: Kendisine acÄ±nmamasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o kendisine hiÃ§bir zaman acÄ±ma hissiyle yaklaÅŸmÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "BaÅŸka seÃ§eneÄŸim yoktu, hepsi bu. Sahip olduÄŸum her ÅŸeyden vazgeÃ§mek zorundayÄ±m. Elimden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±m."

HASTALIK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATIYORÂ

Michael J. Fox, daha sonra kesin bir tedavisi olmayan bu hastalÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ oldu. Bu konuda araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Michael J. Fox VakfÄ±'nÄ± kurdu.



Fox, bu vakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 2000 ile 2006 arasÄ±nda 78 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±. Ä°sveÃ§ Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisini savunan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.

Michael J. Fox'un Tracy Pollan ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r devam eden evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.