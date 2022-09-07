Ünlü çiftin ev kavgası: Yarım milyar dolarlık serveti paylaşamıyorlar

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DAVA DOSYASINDA DA AYNI İDDİALAR YER ALIYOR

Flavin'in sunduğu boşanma davasıyla ilgili dokümanlarda, Stallone'nin evlilikleri sırasında edindikleri mülkleri ve diğer kazanımları kasıtlı olarak gizlediği, tükettiği, dağıttığı ve israf ettiği iddiası yer almıştı. Hatta yine iddialara göre Jennifer Flavin, Palm Beach'de bulunan ve bahçesi okyanusa açılan 35 milyon dolarlık malikanenin de kendisine verilmesini talep etmişti.

STALLONE, İDDİALARI REDDETTİ

Fakat boşanma davasının dokümanlarına göre Sylvester Stallone ise tüm bu iddiaları yalanladı. Stallone, evlilik sırasında elde edilen kazanımları kasıtlı olarak dağıtmadığını, elden çıkarmadığını ve israf etmediğini savundu.

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MÜLKÜ BOŞALTMAMAK İÇİN DİRENİYOR

Görünüşe göre milyon dolarlık servetleri ve mal varlıkları bulunan çift, boşanma sırasında bu yüzden epey mücadele edecek. Çünkü Sylvester Stallone'nin boşanmak üzere olduğu Flavin, Palm Beach'teki mülkün kendisine verilmesini talep ediyor. Stallone ise mülkü boşaltmamak için direndiği öne sürülüyor.

KENDİ LEHİNE PAYLAŞIM İSTİYOR: İşi daha da karmaşık hale getiren durum ise Jennifer Flavin'in talebi. Flavin, evlilik sırasında elde edilen kazanımların, eşit olmayan bir şekilde yani kendi lehine paylaştırılmasını da talep ediyor.

BAHÇESİ OKYANUSA AÇILIYOR

Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in özellikle sahip olmak istedikleri söz konusu malikane geçen yıl satın alınmıştı. Florida, Palm Beach'teki malikane 2014 yılında inşa edildi. Çok geniş bir arazi üzerine inşa edilen mülkün 12 tane banyosu ve kapsamlı bir spor salonu bulunuyor. Mülkün, normal bir evin boyutundan çok daha büyük iki tane de konuk evi bulunuyor.

BİR ÇEYREK YÜZYIL İÇİN DAHA SÖZ VERMİŞLERDİ: Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in 25 yıllık evliliğin ardından boşanacağı geçen ay duyulmuştu. Bu haberden birkaç ay önce mayısta evliliklerinin 25'inci yılını kutlayan çift o dönemde sosyal medya hesaplarında gelecek çeyrek asır için de birbirlerine söz vermişti. Fakat işler öyle gelişmedi.

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İLK İŞARETLER

Aslında Stallone ile Flavin'in evliliğinin bitmek üzere olduğunun ilk işaretleri bir süre önce gelmişti. 76 yaşındaki Stallone'nin kolundaki karısının yüzünü temsil eden dövmeyi, köpeği Butkus'un yüzüyle değiştirmesi dikkat çekmişti. Stallone'nin kendisinden 25 yaş genç eşi Jennifer Flavin de aralarında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne sermişti. Flavin üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu arada Flavin'in Instagram'da da artık Stallone'yi takip etmediği ortaya çıktı. Flavin ise üç kızıyla çekilen bir pozunu Instagram'da paylaşıp bundan böyle önceliğinin onlar olduğunu belirtmişti.

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FLAVIN, PEOPLE DERGİSİNE AÇIKLAMA YAPTI

54 yaşındaki Jennifer Flavin, People dergisine verdiği demeçte "25 yıllık evliliğin ardından Sylvester Stallone'ye boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacağız ancak 30 yılı aşan ilişkimize her zaman değer vereceğim. Ve biliyorum ki güzel kızlarımıza her zaman bağlı olacağız" diye konuştu.

SONUN BAŞLANGICI YENİ KÖPEK İDDİASI

Çiftin boşanmasına dair çarpıcı iddialar da gündeme geldi. Bunlardan birine göre sonun başlangıcı Stallone'nin yeni bir köpek almak istemesiyle geldi. TMZ'nin, çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Stallone yeni bir köpek almak istedi ve bu yüzden Flavin ile ateşli bir tartışma yaşadı. Sonunda Stallone Dwight adlı bu köpeği aldı. Hatta onunla birlikte çekilen bir pozunu da Instagram sayfasından paylaşıp üstüne üstlük bir de ne kadar mutlu olduğunu ilan etti.

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İLK DÖNEMLERDE BOZGUNA UĞRADI: Kariyerinin ilk döneminde başarılı olabilmek için çok çaba harcayan, mesleki anlamda bozguna uğrayan Stallone yıllar içinde hem adını duyurdu hem de kendisine servet kazandıran gelirler elde etti. Aktörün yarım milyar dolara yakın bir servete sahip olduğu biliniyor. Gerçek adı Sylvester Enzo Stallone olan ünlü oyuncu ve yapımcı 1946'da İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Doğum sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle yüzünün sol kısmında bir felç oluştu. Bu yüzden bir süre konuşma bozukluğu yaşadı. Stallone anne ve baba ilgisinden yoksun olarak büyüdü. 11 yaşında ebeveyni ayrılınca o da babasının yanında yaşamaya başladı. 15 yaşında da annesi ve onun yeni eşinin yanına taşındı. Lise yıllarında dersleriyle değilse bile yan etkinlikler sayesinde dikkat çeken bir öğrenci oldu. Bu arada da okulda tiyatro çalışmalarına başladı.

Stallone, okul yıllarında ilgi çekmek için elinden geleni yapıyordu. Buna tuhaf davranışlar da dahil. Bu yüzden birkaç kez okuldan uzaklaştırıldı. Sonra 1967 yılında Miami Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girdi. Ama iki yıl sonra mezun olmadan New York'a gitti. Orada para kazanmak için her işi yaptı. Bu arada bol bol tiyatro oyunları izledi. Stallone bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol aldı. Ama ne yaparsa yapsın yapımcıların ilgisini çekmeyi bir türlü başaramadı. 1971 yılında Woody Allen'ın Bananas adlı filminde kamera karşısına geçti.

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GÜVENSİZLİKTEN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Aynı yıl Godfather filmi için teklif aldı ama kendine güvenemediğinden kabul etmedi. Oyunculukta istediğini bulamayacağını düşünen Stallone, kendini senaryo yazmaya verdi. 1974 yılında ilk evliliğini Sasha Czack ile yaptı. Bunun ardından da oyunculuk kariyerinde ilerlemek için California'ya gitti. Senaryosunu yazdığı Rocky filmi ise onun hayatının kırılma noktası oldu. Filmde başrol oynamak şartıyla senaryosunun filme uyarlanmasına izin verdi. Ondan sonra da Sinema alanındaki başarılar birbirinin ardı sıra geldi. Sylvester Stallone Rocky serisinin ardından Rambo ile hep hayal ettiği mesleki başarıya da ulaştı. Ondan sonra da kariyer basamaklarını birer birer tırmandı.

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ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

İlk eşi Sacha Czack'tan Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki çocuğu oldu. Büyük oğlu Sage, 2012 yılında hayata veda etti. Stallone, ikinci evliliğini 1985 ile 87 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. 1997 yılında Jennifer Flavin ile yaptığı üçüncü evliliği ise sürüyor. Bu evlilimten Sophio Rose, Scarlet Rose ve Sistine Rose adında üç tane kızı bulunuyor Stallone'nin.

ESKİ BİR MODEL: Stallone'nin boşanmak üzere olduğu kendisinden 20 yaş genç eşi Jennifer Flavin eski bir model. 14 Ağustos 1968' de dünyaya gelen Flavin, babasını henüz 11 yaşındayken kaybetti. Annesi onu ve altı kardeşini yalnız başına büyüttü.

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Bir süre modellik yapan Flavin, Stallone ile 1988 yılında Batı Hollywood'da bir restoranda tanıştı. Flört etmeye başladılar ama bu sırada Stallone'nin sevgilisini dönemin ünlü modellerinden Janice Dickinson ile aldattığı ortaya çıktı. Hatta Dickinson, kızının babasının Stallone olduğunu ileri sürdü.Fakat yapılan DNA testi Janice Dickinson'ın kızının babasının Stallone olmadığını ortaya çıkarınca durum değişti. Stallone, Dickinson'dan ayrıldı. Bir dönem aralarına Angie Everheart girse de çift tekrar bir araya geldi. Hatta Stallone, Everheart uğruna Flavin'i terk ederken ona bir kargo şirketi aracılığıyla altı sayfalık bir mektup gönderdi.

1997'de Londra'daki Dorchester Otel'de evlenmeden önce büyük kızları Sophia'yı kucaklarına aldılar. Evlendikten sonra ise diğer kızları Sistine ve Scarlet dünyaya geldi. Bu arada çiftin üç kızının hepsinin ikinci adlarının Rose olduğunu da hatırlatalım.

BİR KOZMETİK ŞİRKETİNİN ORTAĞI

19 yaşında modellik yapmaya başlayan Flavin, kısa sürede kariyerinin zirvesine çıktı. Stallone'nin desteğiyle birkaç filmde küçük roller aldı. Ancak evlendikten bir süre sonra kamera karşısından uzaklaşıp iş dünyasına adım attı. Flavin 2005 yılından bu yana bir cilt bakımı markasının ortaklarından biri. Bu alanda da hatırı sayılır bir geliri var.