Tom Cruise gökyüzündeki uçağın üstünden seslendi: Gürültü için özür dilerim

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GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLEN UÇAĞIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Sinemaseverler, büyük olasılıkla Tom Cruise'dan söz ettiğimizi anladı. Son olarak Top Gun: Maverick için düzenlenen gösterişli galalarla konuşulan Cruise, şimdi de başrollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yeni halkasının setinde çekilen bir görüntüyle hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.

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İKİ UÇAK YAN YANA: Cruise, videoda uçakların motor sesine gönderme yaparak "Bu gürültü için özür dilerim" dedi. Cruise'un üzerine çıktığı kırmızı renkli uçağın yanında da filmin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin içinde bulunduğu sarı renkli başka bir uçak uçtu. Sonra da yönetmen Cruise'a film çekimine geri dönmek zorunda olduklarını, yakıtlarının azaldığını söyleyip onu uyardı.

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Aslında Tom Cruise, CinemaCon adlı bir etkinliğe konuktu. Fakat filmin çekimleri sürdüğü için katılamadı. Onun yerine bir videoyla etkinliğe katılanlara selamladı. Ama gönderdiği görüntüler hiç de sıradan değildi. Çünkü geçen temmuz ayında 60 yaşına giren Cruise, gökyüzünde uçan bir uçağın üzerinden seslendi. Cruise, film çekimlerinde olduğu için bizzat etkinlikte yer alamadığını ifade etti. Güney Afrika'daki Blyde River Kanyonu üzerinde çekilen filmde Cruise bir ara uçağın üzerinde ayağa bile kalkıyor.

GENELLİKLE DUBLÖR KULLANMIYOR

Tom Cruise'un bu videosu hayranlarının yüreklerini hoplattı. Fakat aslında Cruise için ne bu kadar yükseklere çıkmak ne de hareket halindeki trenlerin üzerinde koşturmak o kadar da önemli değil. Çünkü Cruise, uzun süredir, ilerleyen yaşına rağmen tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmıyor.

KUTU KUTU: Pilot lisansı da olan Tom Cruise, konusu yine gökyüzünde geçen Top Gun: Maverick filminin galalarından birine de kendi kullandığı helikopterle gitmişti.

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PARAŞÜTLE HELİKOPTERDEN ATLADI

Tom Cruise geçen yılın eylül ayında da yine Mission Impossible serisinin yeni halkasının çekiminde bir helikopterden paraşütle atlamıştı. Tom Cruise, Lake District'te çekilen paraşütle helikopterden atlama sahnesi için kamera karşısına geçti. Bu cesur sahnede, Tom, ekip üyeleri onu bir sonraki çekim noktasına götürmek için bir arabada beklerken, güvenli bir şekilde bir alana indi. Yönetmen Christopher McQuarrie'nin mükemmel görüntüyü yakalayabilmesi için de Cruise'un bu atlayış sahnesini dört kez tekrarlaması gerekti. Cruise filmde Ethan Hunt karakterini canlandırıyor.

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EKİP ARKADAŞLARI TIRNAKLARINI YİYOR

Cruise ilerleyen yaşına rağmen filmlerinde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla da biliniyor. Bu durum onun meslektaşlarını da etkiliyor. Tom Cruise'un Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike: 7) adlı filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu katıldığı bir programda söylemişti.

YA HAYATTA KALMAZSA!

Conan O'Brien'ın sunduğu Team Coco adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini söyledi. Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye ekledi.

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BU UĞURDA AYAK BİLEKLERİNİ BİLE KIRDI: Tom Cruise, bundan üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. 59 yaşına gelen Tom Cruise, birçok yaşıtından çok daha formda bir görünüme ve hareket kabiliyetine sahip.





TV DİZİSİ OLARAK TANINDI

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin 30 Eylül 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.