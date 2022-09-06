80'inci denemede öpüştük!

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GÜLMEKTEN ÖPÜŞME SAHNESİNİ ÇEKEMEDİK
İki ünlü oyuncu, birlikte kamera karşısına geçtikleri son filmin öpüşme sahnesi hakkında konuştu. Tek bir öpüşme sahnesini tam 80 kere de çektiklerini, bunun 79'unda gülmekten öpüşemediklerini söylediler. . Ama sonunda 80'inci denemede öpüşme sahnesini çekebildiklerini gülerek anlattılar.
BOŞANMIŞ BİR ÇİFTİ CANLANDIRIYORLAR
Bu iki ünlü oyuncu George Clooney ile Julia Roberts. İki oyuncu, şu sıralar Ticket To Paradise (Cennete Bilet) adlı yeni filmleriyle gündemde. Clooney ve Roberts, bu filmde boşanmış bir evli çifti canlandırıyor. Ama boşanmalarından yıllar sonra tekrar bir araya geliyorlar. Amaçları ise evlenmek üzere olan kızlarını bu karanından caydırmak.
'80'İNCİ DENEMEDE OLDU'
Clooney ve Roberts, The New York Times gazetesine konuştu ve filmin kamera arkasında yaşanan çarpıcı bir gelişmeyi anlattı. Julia Roberts, Ticket to Paradise filminde Clooney ile bir öpüşme sahnesi olduğunu belirtip söz konusu sahneyi tam 79 denemeden sonra çekebildiklerini söyledi. Roberts, ilk 79 kerede gülmekten öpüşemediklerini ama 80'inci denemede sahneyi çektiklerini belirtti.
Clooney de bu sahneyle ilgili yaşananları karısı Amal Clooney'e de anlattığını onun da "Neler oluyor?" diyerek kendisine karşılık verdiğini söyledi. Aktör sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, bunu doğru yapmak zorundaydık."
CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLERİN İSİMLERİ DE İLGİNÇ
Filmde Julia Roberts ile George Clooney, gerçek isimlerini çağrıştıran karakterlere hayat veriyor. Clooney'in oynadığı karakterin adı Julian. Roberts ise Georgia adında bir kadını canlandırıyor. Bu konu hakkında da George Clooney, yönetmen ve senarist Ol Parker'ın bu karakterleri tamamen kendileri için yazdığını sözlerine ekledi.
Rol aldığı One Fine Day adlı filmden sonra bir daha romantik komedi çekmediğini söyleyen George Clooney, Julia Roberts'ın bu alanda başarılı olduğunu söyledi. Senaryoyu okuduktan sonra da "Eğer Julia bu işin içindeyse eğlenceli olabilir" diyerek rolü kabul ettiğini anlattı. Julia Roberts'a göre de bu film, kendisiyle George Clooney'in birbirine uygun kimyalarını da gözler önüne seriyor.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
54 yaşındaki Julia Roberts ise ikinci evliliğini 2002 yılında Daniel Moder ile yaptı. Oların da Hazel ve Phinnaeus adında biri kız diğeri erkek ikizleri ile Henry Daniel adında bir oğulları var.
George Clooney ile Julia Roberts'ı bir araya getiren Ticket to Paradise'ın yönetmenliğini Ol Parker üstleniyor. Parker aynı zamanda Daniel Pipski ile birlikte filmin senaryosuna da imzasını attı. Yapımda Roberts ve Clooney'in yanı sıra Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Lucab Bravo ve Billie Lourd da rol alıyor.