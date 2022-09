80'inci denemede öpüştük!

Haberin Devamı

GÜLMEKTEN ÖPÜŞME SAHNESİNİ ÇEKEMEDİK

İki ünlü oyuncu, birlikte kamera karşısına geçtikleri son filmin öpüşme sahnesi hakkında konuştu. Tek bir öpüşme sahnesini tam 80 kere de çektiklerini, bunun 79'unda gülmekten öpüşemediklerini söylediler. . Ama sonunda 80'inci denemede öpüşme sahnesini çekebildiklerini gülerek anlattılar.

BOŞANMIŞ BİR ÇİFTİ CANLANDIRIYORLAR

Bu iki ünlü oyuncu George Clooney ile Julia Roberts. İki oyuncu, şu sıralar Ticket To Paradise (Cennete Bilet) adlı yeni filmleriyle gündemde. Clooney ve Roberts, bu filmde boşanmış bir evli çifti canlandırıyor. Ama boşanmalarından yıllar sonra tekrar bir araya geliyorlar. Amaçları ise evlenmek üzere olan kızlarını bu karanından caydırmak.

Haberin Devamı

'80'İNCİ DENEMEDE OLDU'

Clooney ve Roberts, The New York Times gazetesine konuştu ve filmin kamera arkasında yaşanan çarpıcı bir gelişmeyi anlattı. Julia Roberts, Ticket to Paradise filminde Clooney ile bir öpüşme sahnesi olduğunu belirtip söz konusu sahneyi tam 79 denemeden sonra çekebildiklerini söyledi. Roberts, ilk 79 kerede gülmekten öpüşemediklerini ama 80'inci denemede sahneyi çektiklerini belirtti.

Clooney de bu sahneyle ilgili yaşananları karısı Amal Clooney'e de anlattığını onun da "Neler oluyor?" diyerek kendisine karşılık verdiğini söyledi. Aktör sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, bunu doğru yapmak zorundaydık."

CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLERİN İSİMLERİ DE İLGİNÇ

Filmde Julia Roberts ile George Clooney, gerçek isimlerini çağrıştıran karakterlere hayat veriyor. Clooney'in oynadığı karakterin adı Julian. Roberts ise Georgia adında bir kadını canlandırıyor. Bu konu hakkında da George Clooney, yönetmen ve senarist Ol Parker'ın bu karakterleri tamamen kendileri için yazdığını sözlerine ekledi.

Rol aldığı One Fine Day adlı filmden sonra bir daha romantik komedi çekmediğini söyleyen George Clooney, Julia Roberts'ın bu alanda başarılı olduğunu söyledi. Senaryoyu okuduktan sonra da "Eğer Julia bu işin içindeyse eğlenceli olabilir" diyerek rolü kabul ettiğini anlattı. Julia Roberts'a göre de bu film, kendisiyle George Clooney'in birbirine uygun kimyalarını da gözler önüne seriyor.

Haberin Devamı

Clooney ile Roberts; bundan önce de birçok filmde işbirliği yaptı. Ocean's Eleven filmindeki işbirlikleri sırasında arkadaş oldular. Ardırdan Ocean's Twelve, Money Monster ve Confessions of a Dangerous Mind adlı filmler geldi.

61 yaşındaki George Clooney, ikinci evliliğini 2014 yılında Amal Clooney ile yaptı. Çiftin, bu evlilikten Alexander ve Ella adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunuyor.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

54 yaşındaki Julia Roberts ise ikinci evliliğini 2002 yılında Daniel Moder ile yaptı. Oların da Hazel ve Phinnaeus adında biri kız diğeri erkek ikizleri ile Henry Daniel adında bir oğulları var.