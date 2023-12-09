Ünlü oyuncu gönlünü memleketlisine kaptırdı.... El ele sokaklarda yürüdük... Dudağından öptüm seni

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Daha birkaç yıl önce başlayan mutlu evlilikleri nasıl olduysa oldu sona erdi. Ayrılacaklarının ortaya çıktığı dönemde her kafadan bir ses çıktı, herkes bir iddia ortaya attı.

Bunlardan biri de çiftin arasındaki bağın koptuğu, çünkü genç annenin çocuklarını doğduğu ülkede büyütmek istemesi ama babanın buna yanaşmamasıydı. Sonunda olan oldu ve iki genç, evlilik hayatlarını bitirdi.

Ama içlerinden biri sonunda yeni bir aşka yelken açtı. Gerçi son iki aydır bu konuda iddialar vardı ama aşk, sokak köşesindeki bir öpücükle mühürlendi. Böylece de ünlü yıldız dolaylı yoldan hakkındaki söylentileri doğrulamış oldu.

Anladınız değil mi Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı diziyle yıldızı parlayan Sophie Turner ile Joe Jonas'tan söz ettiğimizi. Tabii ki konuya Turner'ın yeni sevgilisi Peregrine Pearson da dahil!

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KENDİNİ YENİ AŞKIN KOLLARINA BIRAKTI

Joe Jonas henüz hayatını bir düzene oturtup yeni bir gönül ilişkisine başlamadı. Ama artık kesinleştiğine göre Sophie Turner, kendini çoktan yeni sevgilisinin kollarına bıraktı.

Bir süredir İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte olduğuna dair söylentilerle gündeme gelen Turner'ın bu ilişkisinin gerçek olduğu net biçimde ortaya çıktı.

Geçen ay da Paris'te bir tren garının önünde samimi şekilde görüntülenen ikilinin birbirleriyle gerçekten öpüşüp öpüşmediği merak konusu olmuştu. Hatta bazı vücut dili uzmanları o görüntüleri masaya yatırıp mercek altına almıştı.

Ama Sophie Turner ile Peregrine Pearson, bu kez Londra'da bir sokakta öpüşürken görüntülendi. Bu durum da Sophie Turner'ın bu genç İngiliz aristokratla gerçekten romantik bir ilişkiye başladığını gözler önüne serdi.

Daha Joe Jonas ile evliliğini resmi olarak bitirmeden onunla duygusal olarak ilişkisini kesen Turner belli ki o defteri çoktan kapattı. Artık kalbinde yeni bir aşk heyecanı var.

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Daha önce Paris'te bir tren istasyonunun önünde öpüşürken görüntülenen Sophie Turner ile Peregrine Pearson bu kez Londra sokaklarındaydı.





MUTLU AŞIKLAR SOKAKLARDA

Sophie Turner ile Peregrine Pearson geçen hafta Londra'da objektiflere takıldı. Bir sokakta durup uzun uzun öpüşen ikili daha sonra Turner'ın cep telefonunda bir şeylere baktı.

Bir ara Turner'ın yüzünü sol eliyle okşayan Pearson daha sonra ona sımsıkı sarıldı. Bu birkaç dakikanın ardından da çift, el ele tutuşup gülümseyerek yürümeyi sürdürdüler.

27 yaşındaki Turner ile ondan iki yaş daha büyük Pearson'ın neşesi ise dikkatlerden kaçacak türden değildi. Belli ki ateş gerçekten çoktan bacayı sarmış durumda.

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ÇOCUKLARINI KENDİ ÜLKESİNDE BÜYÜTMEK İSTİYORDU

Bu arada bu durum Turner ile ilgili olarak ortaya atılan bir iddiayı bir kez daha gündeme getirdi. Joe Jonas ile boşanacağının belli olduğu ilk dönemde buna dair öne sürülen bir iddia vardı.

Konuşulanlara göre İngiltere doğumlu olan Sophie Turner iki kızını da kendi ülkesinde büyütmek istemişti.

ABD'de kendini yalnız hisseden ve aile özlemi çeken Turner bu konuda Joe Jonas'ı bir türlü ikna edememişti. Görünüşe göre kendi bildiği sularda yüzmek Turner'a iyi geldi.

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ARİSTOKRAT BİR İNGİLİZ AİLEDEN GELİYOR

Turner'ın sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendiği Peregrine Pearson, tanınmış bir İngiliz aristokrat aileye mensup.

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Yakın çevresinde Perry olarak tanınan genç adam, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. 1994 yılında dünyaya gelen Pearson'ın babası Michael Orlando Weetman Pearson, 4. Cowdray Vikontu olarak biliniyor.

Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 270 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Perry Pearson, dünya sosyetesinde tanınan bir kişi. Daha önce Yunanistan Prensesi Maria Olympia ile flört etti. İkilinin bu yılın eylül ayıda ayrıldığı konuşuluyor.

Bu arada küçük bir not. Sophie Turner ile Perry Pearson da ilk kez bu yıl eylül ayında birlikte görüntülendi. Ama o sırada yanlarında başkaları da vardı.

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'TAÇSIZ PRENS'İN DÜĞÜNÜNE DE KATILDI

Peregrine Pearson, 2021 yılında yapılan ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir düğüne de o dönemde sevgilisi olan Maria olympia ile birlikte katılmıştı.

Yunanistan'ın son kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu olan 35 yaşındaki Prens Philippos, İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile 2021 yılının ekim ayında Atina'da düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi.

Her ne kadar artık ülkesinin kralı olmasa da "taçsız kral" 2. Constantin'in oğlunun düğününe dünyanın önde gelen ailelerinin temsilcileri de katıldı. O sırada Maria Olympia ile sevgili olan Pearson da onlardan biriydi.

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INSTAGRAM'DA TANIŞMIŞLARDI

Bu arada Turner ile eski eşi Jonas'ın kısa tarihine de bir bakalım. Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan çift 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.