Annesi sadece Galler değil aynı zamanda karlar prensesi: Ufaklık her zamanki gibi yine kafasına göre takıldı

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Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın ev sahipliğinde düzenlenen Noel buluşması Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşti.

Ünlü sanatçıların ve halktan davetlilerin de konuk olduğu özel gece 25 Aralık'ta ITV kanalında yayınlanacak.

Daha önce bu etkinliğe hiç katılmamış olan küçük Louis bu kez tüm ailesiyle birlikte oradaydı.

Galler çifti bu kez geçmiş yıllardan farklı olarak tam kadro katıldı geceye. Bir başka deyişle geçmiş yıllarda yaşı küçük olduğu için aralarına katılamayan en küçük çocukları beş yaşındaki Prens Louis de onlarla birlikteydi.

Ailesiyle birlikte gittiği her yerde afacanlıklarıyla dikkat çeken Louis, yine geceye katılan herkesi gölgede bıraktı.

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Elinden geldiğince ailesine ve diğer konuklara ayak uydurmaya çalışan Louis, bazen yine kendine hakim olamadı ve eskisi kadar olmasa da bazı afacanlıklar sergiledi.

Ağabeyine oranla daha spor giyinen Louise, eskisi kadar olmasa da yine bazı afacanlıklar sergiledi.

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin geceye çocuklarıyla birlikte katılan tek üyeleri Kate ile William değildi. Birçok kişi çocuklarının elinden tutup bu özel geceye onlarla birlikte tanıklık etti.

Bu durum da bazı kraliyet uzmanlarına göre Prens Harry ve Meghan Markle tarafından oğulları Archie'nin ten rengini sorgulayan iki kişiden biri olan Kate Middleton'a bir tür destekti.

Omid Scobie'nin kitabının Hollanda'da yayınlanan çevirisinde, daha dünyaya gelmeden önce küçük bebeğin ten renginin nasıl olacağını sorgulayan bu iki kişinin Kral Charles ile Kate Middleton olduğu "yanlışlıkla" yer alınca ortalık birbirine girmişti.

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Louis ellerini cebine sokup yürüdüğü anlarda babası William'a benzetildi.

Bu arada Kate ile birlikte ırkçılık yapmakla suçlanan diğer kişi Kral Charles ve eşi Camilla geceye katılamadı.

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesi çoluk- çocuk Westminster Abbey'de olsa da bazı eksikler de vardı. Onlara da birazdan değineceğiz zaten.

Ama biz dönelim gecenin en sempatik anlarına imza atan Prens Louis'ye. Küçük prens; annesi, babası ve diğer kardeşleriyle birlikte Noel konserine katıldı.

Omid Scobie'nin Endgame kitabında Archie'nin ten rengini sorgulayan iki kişiden biri olduğu ileri sürülen Kate, geceye tepeden tırnağa beyazlar giyerek katıldı.

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Ellerinde mumlarla Westminster Abbey'e girerken bir ara annesinin paltosunu tutarak her ne kadar daha önce de bu tür etkinliklere katılsa da onca kalabalık içinde çok rahat olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fakat bu arada afacanlıklar yapmaktan da geri kalmadı. Bir ara ablası Charlotte'un elindeki mumu üfleyerek söndürdü. Gecenin bir anında da ağabeyi George ile birlikte yürürken aniden ellerini cebine sokup onun birkaç adım önüne geçti.

Kate ile William'ın en büyük çocuğu Prens George ise her zamanki ağırbaşlılığını bir kez daha sergiledi.

Takım elbisesi içinde yaşından önce büyümüş bir çocuk olarak tüm kurallara eksiksiz şekilde ayak uydurdu.

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George ve Louise'in kız kardeşi Charlotte ise bir yandan küçük Louis'ye göz kulak olmaya çalışırken diğer yandan da gecenin keyfini çıkardı.

Gecede oğlu Louise'den sonra en çok dikkat çeken kişi Galler Prensesi Kate Middleton oldu. Tepeden tırnağa beyazlara bürünen Middleton, Westminster Abbey'deki konuklarla tek tek ilgilendi.

Daha önce bu etkinlik için kırmızı, bordo başta olmak üzere daha farklı renkler seçen Kate'in bu kez beyazlara bürünmesi ise onun Harry ve Meghan'ın kendisine yönelttiği ırkçılık iddialarına bir yanıtı olarak yorumlandı.

Galler Prensesi Kate Middleton, gece boyunca gülümsemesiyle dikkat çekti. Middleton görümünü daha önce de kullandığı yine beyaz renkte küpeleriyle tamamladı.

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Konser gecesinde beyaz giyen bir kişi daha vardı. Edinburgh Dükü Edward'ın yani Kraliçe ile Prens Philip'in en küçük oğlunun karısı Düşes Sophie. Görünümünü mavi paltosu, kahverengi çantası ve çizmeleriyle tamamladı Sophie. Fakat bu kez yanında kocası ile iki çocuğu yoktu.





Kraliçe'nin tek kızı Anne'den dünyaya gelen torunları Peter Phillips ve Zara Tindall ise geceye birlikte katıldı. Onlara Peter'ın eski eşi Autumn'dan dünyaya gelen kızları Savannah ve Isla eşlik etti.

Ailenin en sorunlu üyelerinden biri olan Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson'dan dünyaya gelen kızı Prenses Beatrice kocası Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte gecedeydi. Kendi kızlarını geceye getirmeyen çift, Edoardo'nun eski ilişkisinden dünyaya gelen Wolf'u ise evde bırakmadı. Beatrice iyi bir üvey anne olduğu söylemleriyle puan kazandı.





Kısa süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren kardeşi Prenses Eugenie ise geceye yanında kocası Jack Brooksbank olmadan katıldı.





Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa ile kocası James Matthews da gecede yerlerini aldı. Ama bu kez yeni bebek sahibi olan erkek kardeşi James ile karısı Alizee eksik kaldı.





Kate'in anne ve babası Carole ve Michael Middleton da şık giysiler içinde konserdeydi.





Kraliçe'nin tek kız kardeşinin kızı Sarah Chatto, kocası ve oğluyla geceye katıldı.

Bir ara annesinin paltosuna yapışan Louis gecenin unutulmazları arasında yerini aldı.

