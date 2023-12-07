Ünlü oyuncu ameliyat masasında aldatılmış: O canıyla uğraşırken kocası yeni sevgili bulmuş

Haberin Devamı

AĞIR HASTALIKLA UĞRAŞIRKEN BİR DE ALDATILDI

Ama bazen işler pek öyle gitmez. Başlangıçta hasta eşine destek olan kişi bir anda aklından ne geçirir bilinmez bu durumdan uzaklaşmak, kaçıp kurtulmak ister.

Belki de yaşadığı duygusal boşluk yüzünden başka kollarda arar teselliyi. Yani canıyla uğraşan eşini aldatır.

Tabii ki bu uzun süre gizli kalabilecek bir durum değil. Öyle ya da böyle bu gerçek ortaya çıkar. İhanetin sallamayacağı evlilik yoktur. Hatta bazen sallamakla kalmaz evliliği yıkar bile.

İşte böyle bir durum hastalığını yıllardır herkesin gözü önünde yaşayan bir ünlünün başına geldi. Önce meme kanserine yakalanan ardından hastalığın bütün bedenine yayıldığını açıklayan bu ünlü, kendisi büyük bir mücadele verirken tam iki yıl boyunca kocasının kendisini aldattığını öğrendi.

Haberin Devamı

Hatta öğrenmekle kalmayıp bunu açıkladı.

Tahmin edileceği gibi bu ünlü, uzun süredir kanserle mücadele eden Shannen Doherty. Meme kanserine yakalanan ardından hastalığının beynine ve kemiklerine yayıldığını açıklayan 52 yaşındaki Doherty, Let's Be Clear With Shannen Doherty (Shannen Doherty ile Açık Olalım) adlı podcast yayınında başına gelenleri anlattı.

Bu yıl içinde boşanma kararını da kamuoyuna açıklayan Shannen Doherty bunun nedenini o dönemde kendine saklamıştı.

'BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADILAR' DEMİŞTİ

Sözcüsü aracılığıyla "Şu dönemde boşanmak en son isteyeceğim şeydi. Ama öyle gerekti. Bana başka seçenek bırakılmadı" diyerek konuyu üstün körü ifade eden oyuncu, bu kez gerçeği açıkladı.

Doherty'nin söylediğine göre kendisi yoğun tedavi süreciyle boğuşurken kocası Kurt Iswarienko, onu aldattı. Üstelik de oyuncunun söylediğine göre kocasının bu gizli ilişkisi tam iki yıldır sürüyordu.

Üstelik Doherty, canını çok yakan bu ihaneti tam da beynindeki tümörün alınması için ameliyat masasına yatmadan hemen önce keşfetti.

"O sabah erken saatte ameliyata girdim. Ve sonrasında da evliliğimin aslında bitmiş olduğunu fark ettim. Kocam iki yıldır başkasıyla ilişki yaşıyordu" diye ifade etti o süreci.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hayranları buna çok üzülecek... Yolun sonu göründü Haberi görüntüle

14 YILI BÜTÜN KALBİYLE ONU SEVMİŞ

"Kocam gitmek istedi ve ben ameliyat olurken onun yanımda olmasını isteyemezdim. Günün sonunda, 14 yıldır bütün kalbimle sevdiğim biri tarafından hiç sevilmediğini hissettim" diyerek yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlattı Shannen Doherty.

Bir yandan büyük sağlık kriziyle boğuşurken bir yandan da boşanma konusunu düşünmenin çok zor bir durum olduğunu da sözlerine ekledi oyuncu.

Shannen Doherty, ocak ayında beynindeki tümörün alınması için bıçak altına yattı. Biraz toparlandıktan sonra da boşanma davası açtı.

Bu arada başka bir adım daha attı Doherty. Bu konuda kocasıyla konuşmaya çalıştı. Hatta bunu takıntı haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

"Eğer biriyle 14 yıl birlikte oluyorsanız ve onu aldatıyorsanız bu kişi ne kadar incinse de gerçeği bilmeyi ham etmiyor mu?" diye konuştu. Bu arada söylediğine göre bu ilişkiyi yürütemediği için kendini de suçladı.

Doherty sözlerinin arasında "öteki kadınla konuştuğunu da" itiraf etti.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE HÜSRANLA BİTTİ

Ünlü oyuncu bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. İlk evliliğini 1993'te Rick Solomon ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

Ardından 2002 'de Ashley Hamilton ile yine bir yıl süren bir evlilik gerçekleştirdi. Kurt Iswarienko ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Bu ihanetin ardından hemen ona şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Haberin Devamı

Bir dönemin ünlü dizisi Beverly Hills, 90210 ila hafızalara kazınan Shannen Doherty, bu üçüncü boşanmasında sorumluluğun bir kısmını da üstlendiğini saklamadı. Kansere yakalanmanın evliliğine darbe vurduğunu söyledi.

BOŞANDI AMA ANILARINA DEĞER VERİYOR

Her ne kadar kocasından boşanma kararı alsa da yine de onunla yaşadığı yıllara değer verdiğini de şu sözlerle anlattı oyuncu: "Dürüst olmak gerekirse bu gerçekten zor bir durum. Ondan boşanmaya karar verdim. Ama yine de o insanla bir sürü anım var."

Her ne kadar ihanete uğrasa ve şu ana kadar üç evliliği yıkılsa da Shannen Doherty, aşk defterini kapatmış değil.

Haberin Devamı

"Sonsuza kadar bekar kalacağımı sanmıyorum" diye konuştu Doherty. Hatta yakın zamanda aşık olacağı biriyle tanışacağına dair umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.