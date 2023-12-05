Artık manzaralı evde yaşamıyor: Ama eski kocası arabasını çekip almamış

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Aslında olup bitenler kayıtsız kalınacak türden değildi hiç. Çünkü öyle şeyler onların boşanma kavgasına konu oldu ki... Evlerindeki plaj şemsiyesi ve hatta tencere takımı bile. Tabii ki aralarındaki para pul yani nafaka kavgasını hiç söylemiyoruz bile.

Herkes işin daha fazla uzayacağını düşünürken onlar aniden boşanma anlaşmasını imzaladıklarını açıkladı. Bu kelimenin tam anlamıyla büyük bir şok yarattı.

Sonuç olarak olan oldu ve ikisi de kendi yollarına gittiler. Şimdi artık isimleri eskisi gibi birlikte anılmıyor. Her ikisi de kendilerine eskisinden farklı bir hayat kurmanın peşinde.

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN BOŞANMA DAVASI

Anladınız değil mi? Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner'dan söz ettiğimizi. Üç çocuklu evliliklerini bu yıl olaylı bir şekilde bitiren Costner ile Baumgartner, artık evli değiller. Ama boşanmaları o kadar olaylı oldu ki kimse olup biteni unutmadı.

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Son haberlere göre Kevin Costner, ünlü iş insanı Richard Bronson'ın özel adasında bir dizi ünlüyle birlikte gününü gün ediyor.

Bu sırada eski karısı Christine Baumgartner da Montecito'da objektiflere takıldı. Costner ile boşandıktan sonra lüks hayatına veda ettiğinden yakınan Baumgartner, otomobiline benzin aldı.

Christine Baumgartner, evliyken de kullandığı aracıyla bir benzin istasyonunda görüntülendi. Deposunu dolduran Baumgartner, sonra da yoluna devam etti.

Görüntülenmesine aldırmayan eski Bayan Costner sonra aracına binerek benzin istasyonundan uzaklaştı.

İşte o sırada da Costner ile evliliği sırasında satın alınan lüks otomobilinin hala kendisinde olduğu görüldü.

Baumgartner, Costner ile boşanma sürecinde çocuklarının nafakası için çok yüksek bir miktar istemişti.

Ardından da üçünün de Hollywood tarzı lüks yaşama alışkın olduklarını bunu sürdürmeleri gerektiğini söylemişti.

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Kevin Costner'a boşanma davasını kendisi açan Baumgartner bu işin sonunda kaybeden oldu. Çocukları için bile umduğu kadar yüksek bir nafaka alamadı.

"Lüks hayat benim çocuklarımın genlerinde var" diyen Christine Baumgartner, onların lüks otomobillere ve özel jetlere alışkın olduklarını ileri sürmüştü.

Hatta Baumgartner, Costner ile evliliği sırasında lüks hayata alıştığını belirtip taşındığı kiralık evde kızıyla aynı banyoyu paylaşmak zorunda kaldığından yakınmıştı.

Bir ara da "Benim çocuklarım okyanus manzaralı eve alışkın. Okyanusu görmeyen evde yaşayamazlar" diye dert yanmıştı.

Ama öyle ya da böyle bu boşanma davası Kevin Costner'ın istediği gibi sonuçlandı. Baumgartner da umduğundan çok daha az bir paraya razı olmak zorunda kaldı.

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Baumgartner, boşanmadan sonra Costner ile yaşadığı evde kalan eşyalarını almaya gittiği sırada objektiflere takılmıştı.

Christine Baumgartner, son olarak boşanmanın tamamlanmasının ardından eski evinde kalan eşyalarını almaya gittiğinde objektiflere takılmıştı.

Evlenmeden önce çanta tasarımcısı olarak bilinen Christine Baumgartner'ın eski evliliğinden özellikle de boşanmasından dolayı büyük ilgi çekmeye başladı.

Bu durum da reality şov yapımcılarının dikkatinden kaçmadı. Bu yüzden de Baumgartner'ın bu tür bir TV programına davet edilmesi konuşuluyor son günlerde.

Bu boşanmanın ardından Christine Baumgartner'ın arkadaşları, onun pişman olduğunu ileri sürmüştü.

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Yakın arkadaşlarının ileri sürdüğüne göre Baumgartner, eski şatafatlı hayatını kaybettiği için bu boşanma davasını açtığına çok pişman oldu.

Yakın arkadaşları "Christine, güzel hayatını kendi elleriyle yıktığı için pişman. Kendi kendine ne yaptığını sorup duruyor. Aslında bu boşanma davasını neden açtığını kendisi bile bilmiyor" demişlerdi.

Baumgartner, boşanıncaya kadar bütün giderleri kocası tarafından karşılanan lüks bir hayat sürüyordu.

Fakat Costner'dan boşandıktan sonra bütün bunlar değişti. Artık eskisine oranla ekonomik açıdan çok daha kısıtlı yaşamak zorunda. Bu durum da yakınları tarafından "Güzel hayatını kendi elleriyle yıktı" yorumlarına neden oldu.