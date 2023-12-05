Bir dönemin ünlü şarkıcısıydı: O çıplak pozlardan sonra erkek hayranlarımın sayısı arttı

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İşte böyle bir adım atan bir ünlü yıllar sonra o dönemde verdiği pozlar hakkında konuştu. Özetle "Yaptığımdan pişman değilim" dedi...

O pozlar yayınlanıncaya kadar hayran kitlesini genellikle kadınların oluşturduğunu söyleyen bu ünlü ondan sonra ise erkek hayranlarının arttığını belirtti.

Şu anda genç kuşaklar belki hatırlamaz ama belli bir yaşın üzerindeki müzikseverler için Tiffany, bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran ünlü bir şarkıcı.

52 yaşındaki Tiffany, eski pırıltılı günlerinden uzak olsa da kariyerini hala sürdürüyor.

Ünlü şarkıcı, yıllar önce verdiği yarı çıplak pozlardan hiç pişman olmadığını anlattı. O pozları hala güzel olduğunu sözlerine ekledi.

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Şarkıcının Fox News'a verdiği röportaj sırasında da konu döndü dolaştı ve onun 2002 yılında Playboy dergisine verdiği pozlara geldi.

Tiffany, o dönemde büyük yankı uyandıran, hatta bazıları tarafından ağır şekilde eleştirilen yarı çıplak pozlarından pişmanlık duymadığını söyledi. Ünlü şarkıcı " Onları hala seviyorum" diye konuştu.

1980'lere ve 90'lara damgasını vuran ünlü şarkıcı o pozları hakkında şunları söyledi: "Bence o yaptığım harika bir şeydi. İnsanlar benim kısa süreli bir şöhret olduğumu düşünüyordu. Bu pozlar bu konudaki bakış açısını değiştirdi."

Tiffany, derginin kendisine böyle bir çekim yapmak için teklif getirmiş olmasını da "Bu bir onurdur" diye tanımladı. O çekim sırasında da sonrasında da kendini mutlu hissettiğini saklamadı.

Tiffany'ye göre o pozlar sayesinde erkek hayranlarının sayısı da arttı. Önce pozlarına hayran olanlar sonradan müziğini de sevmeye başladı.

Her ne kadar bu pozları hala iyi bir şekilde hatırlasa da o dönemde küçük bir hesap hatası yaptığını da gizlemedi Tiffany. O cüretkar pozlarla "temiz" imajını biraz da olsa bozmayı amaçladığını anlatan şarkıcu bu şekilde hayranlarının onu farklı bir açıdan görmeye başlayacağını ummuş söylediğine göre.

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Çekim sırasında her ne kadar nasıl bir işin içinde olduğunu anlayamasa da set ekibinin onu rahatlattığını ve iyi hissetmesini sağladığını sözlerine ekledi.

Tiffany verdiği pozlarda bir tuhaflık olmadığını belirtip sonucun da gayet güzel olduğunu söyledi. O pozlar hakkında "O deneyimi severek hatırlıyorum" diye konuştu.

Verdiği o pozlar sayesinde hayran kitlesinin değiştiğini de sözlerine ekledi Tiffany "Benim hayran kitlem genellikle kadın dinleyicilerden oluşuyordu. O çekimden sonra erkek hayranlarımın sayısı katlanarak arttı" dedi ünlü şarkıcı.

Tiffany, bir dönemin en ünlü şarkıcılarından biriydi. Eskisi kadar parlak olmasa da kariyerini hala sürdürüyor.

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Sonra da o pozlar sayesinde kendisini keşfeden o kitlenin hala kendisini bırakmadığını anlattı.

O çekim için aylarca diyet yaparak hazırlandığını anlatan Tiffany " Sayısı artan erkek hayranlarım o pozlar yüzünden beni takibe aldılar uzun süre. Ama sonra müziğimi sevdiler" dedi.

Tiffany, son dönemde kendisiyle aynı yıllarda en parlak dönemlerini yaşayan Loni Anderson, Morgan Fairchild, Linda Gray, Donna Mills ve Nicollette Sheridan ile birlikte Noel için çekilen Ladias of 80's: A Divas Christmas adlı yapımın ana tema şarkısını seslendirdi.