Sevdiğiyle uzaklara kaçıp evlendi: Balayına da dostlarıyla birlikte çıktılar

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YAKIN DOSTLARLA BALAYI

Başka bir deyişle belli olmaz belki de aylarca merakla beklenen düğününün fotoğraflarını ve en mutlu anlarını bir dergiye milyon dolarlar karşılığında sattı.

Ama en azından şu anda bilinen bu ünlü yıldızın çiçeği burnunda kocasıyla birlikte evlendiği ve balayına çıktığı. Üstelik de düğüne davetli olanlar dışında kimsenin ona gelinliğiyle görmediği.

Bu ünlü ve kocası, düğünü yaptıkları yerde de hemen balayına çıktılar. Paparazzi görüntülerinin ortaya çıkardığına göre de genç çift balayını da yalnız geçirmiyor. Yanlarında yakın dostları var.

GENÇ YILDIZ BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü rol aldığı High School Musical adlı yapımla çok genç yaşta şöhreti bulan Vanessa Hudgens.

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İddialara bakılırsa 27 yaşındaki Hudgens bir süredir nişanlı olduğu Cole Tucker ile Meksika'da evlendi.

Bundan bir süre önce "Gelinlikler pahalı, düğün yapmak pahalı. En iyisi kaçarak evlenmek" sözleriyle gündeme gelen Vanessa Hudgens, belli ki bu sözünü bir noktaya kadar tuttu.

Hudgens ile kocası Cole Tucker, geçtiğimiz hafta sonu yine evlendikleri Meksika'da plajda objektiflere takıldı.

Uzaktan yapılan çekimlerde bile parmağındaki evlilik yüzüğü dikkat çeken Hudgens ile Tucker, yeni evli bir çift olarak uyandıkları bu ilk günde mutluluk tablosu çizdi.

HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Meksika'nın Tulum kentinde hayatlarını birleştiren Vanessa Hudgens ile Cole Tucker'a evlendikleri yerde yaptıkları balayında yakın dostları olan genç oyuncu Sarah Hyland ile kocası Well Adams da eşlik etti. Ayrıca iki ünlünün başka arkadaşları da onları yalnız bırakmadı.

Bu arada hemen hatırlatalım ki Vanessa, geçen yıl Sarah ile Wells'in düğününde ona nedimelik de yapmıştı.

Mutlu gelin Vanessa Hudgens'in plajda çekilen beyaz mayolu fotoğraflarında gözden kaçmayan bir ayrıntı daha vardı.

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Genellikle formunu korumasıyla bilinen Hudgens'in karın bölgesindeki şişkinlik "kartal gözlerden" kaçmadı. Bu durum da genç yıldızın hamile olduğu söylentilerine neden oldu.

GELİNLİK FİYATLARINDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bir yandan oyunculuk bir yandan da Cole Tucker ile kurduğu sağlıklı içecek işiyle gelir elde eden Vanessa Hudgens, 20 milyon dolarlık servetine rağmen gelinliklerin ve düğün yapmanın çok masraflı olduğundan şikayetçi olmuştu geçtiğimiz eylül ayında.

O dönemde People dergisine konuşan ünlü oyuncu aynı sorunları kendisi gibi evlenmeye hazırlanan bir yakın arkadaşının da yaşadığını söyledi.

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"Düğün endüstrisinde tam bir çılgınlık yaşanıyor. En iyi arkadaşım da yakında evleniyor ve o da bunu yaşıyor" dedi.

Hudgens gelinlik fiyatları hakkında da "Aman Tanrım, gelinlikler çok pahalı" diye konuştu.

AYNI SÖZLERİ DEFALARCA SÖYLEDİ

Vanessa Hudgens daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı. Düğün hazırlıklarının ne kadar zor olduğundan söz etmişti.

The Drew Barrymore Show'a konuk olan 34 yaşındaki Hudgens nişanlısı Tucker ile "kaçarak" evlenmeyi düşündüklerini bile söylemişti yarı şaka yarı ciddi.

"Bu çok zor bir iş. Bir düğün mekanı bulmak da zor. Bilmiyorum" diyerek evlilik konusunda yaşadığı zorluklardan dert yanmıştı.

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MODERN ÇAĞLARIN AŞK ÖYKÜSÜ

Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, 2020 yılında flört etmeye başladılar. Bir sonraki yılın şubat ayında da ilişkilerini kamuoyuna duyurdular.

Cole Tucker, Vanessa Hudgens'e iki yıllık flörtün ardından evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden Hudgens mutlu haberi de yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ardından da "Daha mutlu olamazdık" diye yazdı..

Hudgens, nişanlısıyla nasıl tanıştıklarını da Today adlı programa konuk olduğunda anlatmıştı. Genç yıldız, Tucker ile ilk kez bir Zoom toplantısı sırasında tanıştıklarını söyledi.

Toplantının ardından Cole Tucker'ı Instagram'da takip etmeye başladı anlattığına göre. Tucker da boş durmamış ve hemen ona direkt mesaj göndermiş. Bu şekilde başlayan ilişkileri de bugünlere uzandı genç çiftin.

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Vanessa Hudgens'a göre bu yaşadıkları "modern çağların aşk öyküsü.."

Hudgens, geçen ay da kız arkadaşlarıyla birlikte bir bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hudgens, yakın dostlarıyla birlikte "cenaze töreni" temalı bir bekarlığa veda gecesi düzenlemişti. Eski bekarlık günlerini sonsuzluğa uğurladığı o anları da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.





Hudgens ile Tucker'ın mutluluğunu paylaşanlar arasında yıllardır yakın arkadaşı olan oyunu Sarah Hyland ve kocası da vardı.





Beyaz mayosuyla dikkat çeken Hudgens'in hamile olduğu iddiaları bir süredir konuşuluyor.