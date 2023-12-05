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Ünlü sunucu Alzheimer'e yakalandığını açıklamıştı: Yıllarca sabah erken kalktığım için başıma bu geldi

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#Fiona Phillips#Alzheimer#Alzheimer Nedir
Ünlü sunucu Alzheimere yakalandığını açıklamıştı: Yıllarca sabah erken kalktığım için başıma bu geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 11:21

Son dönemde giderek yükselen bir sağlık sorunu var: Alzheimer... Üstelik bu sadece belli bir yaşın üzerindekilerin başına gelen bir durum değil artık. Kimi zaman herkesi şaşırtacak kadar erken de gelebiliyor.

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İşte bunun son örneklerinden biri de İngiliz sunucu. Sabah programlarıyla tanınan 62 yaşındaki sunucu geçen yıl Alzheimer'a yakalandığını açıklamıştı.

Şimdi de bu konuda çok çarpıcı bir açıklama yaptı: " Bence sunduğum program yüzünden 11 yıl boyunca her sabah saat 03:00'te kalktığım için bu başıma gelmiş olabilir."

Ünlü sunucu Alzheimere yakalandığını açıklamıştı: Yıllarca sabah erken kalktığım için başıma bu geldi

'YILLARCA ÇOK ERKEN KALKTIĞIM İÇİN OLABİLİR'
Konuyu takip edenler hatırlar... İngiliz sunucu Fiona Phillips, geçen yıl kendisinin bile ihtimal vermediği bir şekilde Alzheimer'a yakalandığını duyurdu.

Phillips, hastalığın ilk belirtilerinin menopozdan kaynaklandığını sandığını söyledi. Ama yapılan etraflı tetkiklerden sonra gerçek ortaya çıktı.

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Fiona Phillips, şimdi de bu kadar erken yaşta Alzheimer teşhisi almasını 11 yıl boyunca sabah çok erken saatte kalkmasına bağladı.

Ünlü sunucu, 1997 ile 2008 saatleri arasında ITV kanalında Eamonn Holmes ile birlikte sabah programı sunmuştu.

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Ünlü sunucu Alzheimere yakalandığını açıklamıştı: Yıllarca sabah erken kalktığım için başıma bu geldi

YILLARCA GÜN AĞARMADAN KALKMIŞTI
Anlattığına göre saat 06:00'da başlayan programa hazırlanmak için her sabah 03:00'te kalktı. Erkenden Alzheimer hastalığına yakalanmasının da büyük olasılıkla bundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Fiona Phillips " Kendime bu korkunç hastalığa neden yakalandığımı soruyorum. GMTV'de çalıştığım yıllarda bu kadar erken saatte kalkmanın bu hastalığa genç yaşta yakalanmamda etkisi olup olmadığını merak ediyorum" diye konuştu.

Phillips, hastalığın semptomlarını yavaşlatan bir dizi ilaç kullandığını belirtip "Bunlar bende işe yaramış görünüyor" diye konuştu.

Women and Home adlı dergiye röportaj veren Fiona Phillips, devrim niteliğinde deneysel bir tedavi sürecinde olduğunu söyledi.

Phillips "Umarım bu ilaçlar hastalığın şu anda geldiği evreden daha ileri gitmesini önler" diye konuştu.

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'SIRANIN BANA GELMESİNİ BEKLİYORDUM'
Fiona Phillips, bu yılın ortalarında Daily Mirror gazetesine verdiği demeçte, Alzheimer hastalığının ailesini mahvettiğini ve şimdi de sıranın kendisine geldiğini söyledi.

Phillips "Ülkenin yer yerinde, farklı yaş gruplarında, hayatları bu hastalık yüzünden etkilenen insanlar var. Bu, kalp kırıcı bir durum" diye konuştu.

Ünlü sunucu umudunun bu hastalıkla ilgili yeni bir tedavi yöntemi bulunması olduğunu sözlerine ekledi: "Umarım gelecekte daha iyi sonuçlar yaratacak bir tedavi yöntemi bulunur" diye konuştu.

Fiona Phillips, aile hikayesinden dolayı bir gün kendisine de Alzheimer teşhisi konulmasından korktuğunu, ancak kesin teşhisin yine de kendisinde bir şok yarattığını ifade etti.

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Bu hastalık aile hayatını bu kadar çok etkilediği için ise her şeyden daha çok kızgın olduğunu söylemeden duramadı.

İşte ünlü sunucunun, ailesindeki Alzheimer geçmişine dair söyledikleri: "Zavallı annem bundan etkilendi. Sonra babam, sonra büyükannem, büyükbabam ve amcam. Ve hastalık bizim için geri gelmeyi sürdürüyor."

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BAŞLARDA MENOPOZ ETKİSİ SANMIŞ
Fiona Phillips'in hikayesine dair en çarpıcı ayrıntı ise belirtileri yorumlama biçimi. Phillips, her ne kadar ailesinde bu hastalık olduğu için kendisine de sıranın gelmesinden korksa da yaşadığı bazı belirtileri menopoz etkisi sanmış.

2021 yılının sonlarında yaşadığı korkunç endişe, kafa karışıklığı ve beyin sisinin menopozun bir etkisi olduğunu düşündü anlattığına göre. Bu yüzden de bu konuda uzman olan bir doktora göründü. Hormon tedavisi uygulandı.

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Bu semptomlardan bazıları düzeldi, fakat beyin sisi bir türlü yakasını bırakmadı. Sonunda kapsamlı testler yapıldı ve sunucunun Alzheimer olduğu ortaya çıktı.

Alzheimer teşhisi kesinleştiğinde kocasıyla birlikte doktorun karşısında dili tutulmuş bir şekilde oturup bu durumu sindirmeye çalıştıklarını söyledi Phillips,

Sonra doktor onlara "Sizi odada yalnız bırakacağım" deyip çıkmış. Karı koca sessizce oturup uzun süre birbirlerine bakmışlar. Daha sonra da doktora veda edip yakınlardaki bir yere bir şeyler içmeye gitmişler.

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#Fiona Phillips#Alzheimer#Alzheimer Nedir

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