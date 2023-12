Ünlü şarkıcı kızlarına korkunç bir miras bıraktı: Düğünümden bir gece önce beni taciz etti: Babam karanlık yanları olan bir canavardı

Haberin Devamı

Çünkü başından geçenler öyle kolay dayanılır türden değildi. Üstelik ona bütün bunları yapan kişi öz babasıydı.

Daha da ötesinde kendi kızına bunca kötülük yapan bu "karanlık ruhlu" adam müzik tarihinin ünlü gruplarından birinde görev alan, dünyanın en iyi şarkı sözü yazarlarından ve şarkıcılarından biri olarak kabul edilen biriydi.

İşte henüz 20 yaşına bile gelmeden bu korkunç deneyimi yaşayan kişi aradan geçen yılların ardından bugün de kendi kardeşinin sunduğu bir programa konuk oldu. Orada iki kardeş, babalarından ve onun ailesine yaptıklarından söz etti.

Sadece müzik tarihine bıraktığı mirasla değil kendi ailesinin hafızasına kazınan karanlık anılarla da hiç unutulmayan John Phillips'in, farklı evliliklerinden dünyaya gelen kızları dertleşti.

Sonuçta babalarından söz ettikleri için de onu "bir kalemde" bir kenara atamadılar. Onun özel biri olduğunu ama karmaşık ve karanlık yönleri bulunduğunu söylediler.

Bir bakalım bu tüyler ürperten gerçek yaşam öyküsünün kahramanlarına.

Yıllar sonra artık orta yaşlı birer insan olduklarında kendilerine zor bir hayat yaşatan babaları hakkında dertleşen bu iki kız kardeş, bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran The Mamas and The Papas grubunun solisti ve şarkı sözü yazarı John Phillips'in kızları.

2009'da Oprah Winfrey'in sohbet programında babası John Phillips'in kendisini 10 yıl boyunca taciz ettiğini ağlayarak anlatan Mackenzie Phillips bu kez kardeşinin bir internet platformundaki programına konuk oldu. Mackenzie ve Chynna Phillips programda babalarından söz etti.

Daha gencecik bir kızken, üstelik evlenmesinden sadece bir gece önce Mackenzie Phillips'in hayatı kabusa döndü.

Programın sunucusu Chynna, "Babam benim bütün dünyada en sevdiğim insanlardan biri" diye söze başladı. Hemen ardından da şunu söyledi: "Ama karanlık bir tarafı da vardı."

Chynna babaları John Phillips'in karmaşık ve çok katmanlı bir kişiliği olduğunu söyleyip bunlardan birini de "Muhteşem bir şarkı sözü yazarı" diye tanımladı. Kardeşi MacKenzie de onu onayladı.

İki kız kardeş, babalarının ne kadar harika bir kahkahası olduğunu da söyledikten sonra madalyonun diğer yüzünde ise bir "canavar" yattığı görüşünde buluştu.

Daha önce babasının kendisini yıllarca taciz ettiğini anlatan Mackenzie Scott bu konuda şu sözleri sarf etti: " Çok karanlık bir yanı vardı. Çok karanlık ve sen onun hangi yanına denk geleceğini bilemezdin. Kesinlikle tahmin edilemezdi."

Çok iyi bir müzisyen olarak bilinen John Phillips'in kızları onun kişiliğinin çok katmanlı olduğunu ve karanlık yanları bulunduğunu söyledi.

Mackenzie Scott; hem Oprah Winfrey'in programında hem de oraya davet edilmesine yol açan High on Arrival adlı anı kitabında babasıyla yaşadıklarını anlattı.

Kendisinin Jeff Sessler ile evlendiği gece babası tarafından taciz edildiğini satırlara döktü. O sırada 19 yaşında olan Mackenzie Phillips, bu korkunç olayın 10 yıl sürdüğünü de saklamadı.

Hatta Mackenzie Phillips'in anlattıkları arasında daha korkunç ayrıntılar da vardı. Mackenzie, hem evli olduğu hem de babasıyla ilişkisini sürdürdüğü sırada hamile kaldı.

Bebeğinin babasının kimliğinden emin olamadığı için onu aldırdı. Sonra da babasının kendisine yönelik tacizlerine son verdiğini ifade etti Mackenzie Phillips.

Kendisine yaşattıklarına rağmen babasını affettiğini ve bu yüzden huzurlu hissettiğini söyledi Mackenzie Phillips.

Mackenzie, bütün bu olanlara, kendisine yaşattığı kabusa rağmen babasını affettiğini söylemiş ve bu durum internet ortamında kendisine büyük bir tepki yönelmesine neden olmuştu.

Mackenzie Phillips "Babasına yönelik affetme duygusunun onunla değil tamamen kendisiyle ilgili olduğunu belirtti kız kardeşinin programında. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu karmaşık bir durum. Ama ben yine de huzur içindeyim."

1935 ile 2001 arasında yaşayan John Phillips, bir döneme damgasını vuran The Mamas and The Papas adlı grubun solisti, şarkı sözü yazarı ve kurucusuydu.

2001 YILINDA KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

"Papa John Phillips" adıyla bilinen Phillips, önce halk şarkıları seslendiren The Journeymen adlı bir üçlü kurdu. Bu grubun albümleri büyük başarı kazandı.

Sana sonra da kendisiyle özdeşleşen The Mamas and The Papas grubu geldi. Grup 1965 ile 1998 arasında çalışmalarını sürdürdü.

John Phillips hayatı boyunca dört kez evlendi. Şu anda 64 yaşında olan Mackenzie Phillips eski eşlerinden Susan Adams ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.

Mackenzie Phillips'in dertleştiği 43 yaşındaki Chynna Phillips Baldwin ise Michelle Phillips ile evliliğinden doğdu. 55 yaşındaki Chynna, ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kardeşi William Baldwin ile evli.





John Phillips'in altı çocuğundan biri olan Bijou Phillips de son dönemde cinsel taciz suçundan cezavine giren Danny Masterson ile evli. Bijou Phillis'in annesi ise John Phillips'in eski eşlerinde Gehevieve Waite.