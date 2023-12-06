Ucuzluktan alışveriş yapan bir öğrenciydi: Kate'in 'sihirli parmakları' uzandı, hayatı değişti

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Daha birkaç ay öncesine kadar sadece ucuzluk mağazalarından alışveriş edebilen, para kazanmak için bir eğlence parkında maskotluk yapan bu genç kadın bugün dünyanın tanıdığı bir isme dönüştü. Artık süslenip püslenip kırmızı halıya çıkıyor. Hem de üzerinde marka giysilerle.

Peki bu nasıl mı oldu? Sandığınız gibi Galler Prensesi Kate bu kadınla tanışıp onu bugün bulunduğu noktaya gelmesine doğrudan yardımcı olmadı.

Ama yaşadıklarıyla onun hayatının değişmesine neden oldu. Gelin bunun nasıl olduğuna bir bakalım.

Genç oyuncu Meg Bellamy, dizide Kate Middleton'ın St. Andrews Üniversitesi'nde Prens William ile tanıştığı dönemdeki halini canlandırıyor.

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Kate Middleton sayesinde aniden hayatı değişen bu genç kadın Meg Bellamy. Onun bu kadar göz önünde ve gündemde olmasının nedeni ise bir dijital platformda yayınlanan dizide Kate Middleton'ı canlandırıyor oluşu.

Henüz 20 yaşındaki Bellamy, kendisinin bile beklemediği bir şekilde aniden üne kavuştu bu sayede.

Meg Bellamy'nin şöhretle buluşması kelimenin tam anlamıyla benzerine filmlerde rastlanacak türden.

Para kazanmak için bir eğlence parkında maskotluk yaptığı sırada telefonu çaldı Meg'in. Arayan dizinin yapımcısıydı. Fakat o ilk anda telefonu bile açamadı.

Bellamy, anlattığına göre o sırada bir eğlence parkında çalışmak zorunda olduğu için rol için seçildiği haberine bile doya doya sevinemedi.

Bellamy, Sunday Times'a verdiği röportajda o anı şöyle anlattı: " Cebimdeki telefonun çaldığını hissettim. Ama çalışıyordum ve telefonu açamadım. Aslında günlerdir bu telefonu bekliyordum."

Sonradan telefona yanıt verdi genç kadın. Anlattığına göre eğlence parkının gürültüsü öylesine yoğundu ki karşısındaki yapımcının ne söylediğini duymakta zorlandı.

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O konuşmanın ardından tekrar işinin başına döndü. Yani bir başka deyişle hayatını değiştirecek Kate Middleton rolü için seçildiğine doya doya sevinemedi bile.

Meg Bellamy için bu serüven, bir gün sosyal medyada söz konusu dizi için oyuncu arandığı belirtilen ilanı gördüğünde başladı.

Kendisini fiziksel olarak Kate Middleton'a hiç benzetmeyen Meg Bellamy, oyuncu seçmelerine başvuruyu da bir komşusunun ısrarı üzerine yaptığını anlattı.

Hemen başvuruda bulundu. Onu bu başvuru için cesaretlendiren ise komşusu oldu. Onun ısrarıyla başvuruyu yaptı. Bunun gelecekte hatırlayacağı güzel bir gençlik anısı olmasını düşünüyordu o sırada.

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Daha da ilginci fiziksel olarak kendisini Kate Middleton'a benzetmiyordu bile. Gerçi tanıtım kliplerini görenler Galler Prensesi'ni kimsenin Meg Bellamy'den daha iyi canlandıramayacağını düşünüyor son günlerde.

Meg Bellamy, bir başka dergiye verdiği röportajda da kırmızı halıyı da giydiği görkemli kıyafetleri de geçmişte bilmediğini hatta ucuzluk mağazalarından alışveriş edebildiğini söyledi.

Drama okulunda eğitim gören Bellamy, Kate Middleton'ı canlandırarak da ilk iddialı rolünü üstlenmiş oldu. Genç kadın, daha önce tek bir yapımda küçük bir rol oynamıştı.

Kate Middleton'ı canlandırarak ilk iddialı rolünü üstlenen Meg Bellamy, St Crispin's School'da drama eğimi gördü.

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Bundan önce 2021 yılında The Prince of Savile Row'da küçük bir rol üstlendi. Okulunu bitirdikten sonra ise Kate Middleton'ın Prens William ile tanıştığı ve birbirlerine aşık oldukları dönemi canlandıracağı iddialı rol için seçildi.