'Onu kaybetmekten çok korkuyorum' dediği kocasını son yolculuğuna gülerek uğurladı: Tabutu ve kalabalığı görünce kendini tutamadı

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Pogues adlı grubun solisti olan ve yaptığı farklı müzikal çalışmalarla da tanınan 65 yaşındaki Shane MacGowan, karısı Victoria Mary başta olmak üzere tüm sevdikleri tarafından Dublin'de son yolculuğuna uğurlandı.

MacGowan'ın bir atlı arabaya konulan ve İrlanda bayrağına sarılan tabutunun geçişi sırasında da binlerce kişi sokaklara akın edip ünlü müzisyenle son kez vedalaştı.

Ünlü müzisyen Shane MacGowan, geçtiğimiz 20 Kasım'da hayata veda etmişti. Ünlü müzisyen uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Shane MacGowan'ın ölümünden çok kısa bir süre önce yaptığı duygu dolu bir sosyal medya paylaşımında "Onu kaybetmekten çok korkuyorum" diye yazan karısı Victoria Mary Clarke de siyah giysileri içinde törendeydi.

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Kocasının cenazesini taşıyan atlı arabayı takip eden otomobilin içindeki Victoria Mary, ünlü müzisyene gösterilen bu saygı ve sevgi nedeniyle bir ara otomobilin canımı açıp dışarıdakilere gülümsedi.

Shane MacGowan'ın son yolculuğuna uğurlanması sırasında duygu dolu görüntüler ortaya çıktı. Törenin yapılacağı kilisenin çok kalabalık olması nedeniyle yerel barlar ve internet de işin içine girdi.

'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI'

Ünlü müzisyene veda etmek için Dublin dışından İrlanda'nın başkentine gidenler de oldu. Bunlardan biri olan 54 yaşındaki Marguerite Jennings adlı kadın "Shane sadece bir pop yıldızı değildi. O aynı zamanda büyük bir İrlandalı şairdi. Yaptığı işler asla unutulmayacak" diye konuştu.

Shane MacGowan ile yıllar önce yüz yüze karşılayaN 63 yaşındaki Finlay Bryne adlı adam ise "Bir gece onunla karşılayıp bir şeyler içmiştim.

Harika bir arkadaşlığı vardı" diyerek ünlü müzisyeni andı. Bryne "O bizden biriydi. Utangaçtı ve Tanrı korkusu vardı" diyerek sözlerini sürdürdü.

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51 yaşındaki Michela Dubber adlı kişi de MacGowan hakkında "O ülkemize çok büyük gurur kazandırdı. İnanılmaz bir şairdi. Onun yazdığı dizeler biz hepimiz ölüp gittikten sonra bile uzun süre varlığını sürdürecek" diye konuştu.

Shane MacGowan'ın cenaze alayının geçidi sırasında Dublin sokaklarında iğne atılsa yere düşmeyecek kadar büyük bir kalabalık oluştu.

Uzun süredir ciddi sağlık sorunları bulunan ve yatağa bağlı olarak yaşayan Shane MacGowan'ın hayata veda ettiği 20 Kasım'da ailesi tarafından açıklandı.

Shane MacGowan'ın eşi Victoria Mary Clarke, bir ara otomobili penceresini açıp Dublin'de kocasının cenaze törenine katılan kalabalıklara gülümsedi.

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'ÇOK İYİ BİR ŞAİRDİ'

Tam adıyla Shane Patrick Lysaght MacGowan , 1957 yılında dünyaya geldi. Bütün ailesi müzisyendi.

Aslen İrlandalı olan MacGowan, bu ülkenin kültürü üzerine yazdığı şarkılarla tanınıyor. Kariyerinin ilk döneminde İrlanda Kurtuluş Örgütü IRA'ya duyduğu sempatiyi gizlemeyen Shane MacGowan, bu gruba katılacak cesareti bulamadığından utanç duyduğunu söylemişti.

Pogues grubuyla birlikte beş albüm yapan MacGowan, solo albümler de çıkardı. Bu arada grubun en ünlü şarkısının bir Noel klasiği olan Fairytale of New York olduğunu da hatırlatalım.

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Shane MacGowan, Nick Cave, Sinead O'Connor, Joe Strummer gibi müzisyenlerin yanı sıra Johnny Depp ile yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

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DUYGU DOLU BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Onun ölümünden kısa süre önce karısı Victoria Mary Clarke, ünlü müzisyeni çok sevdiğini ve kaybetmekten korktuğunu ifade eden bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Victoria Mary Clarke, çok ses getiren o paylaşımında satırlarına Aşk, insan olarak deneyimleyebileceğimiz en güzel ve güçlü duygudur" cümlesiyle başladı. Sonra da şunları yazdı: "Ama aşk, aynı zamanda acı da verebilir. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız" diye devam etti.

Victoria Mary, herkesin bu dünyada her şeyin bir sınırı olduğuna inandığını ama aşkın bunların dışında olduğunu belirtti.

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'SEVDİĞİNİZİ KAYBETME DÜŞÜNCESİ KORKUNÇ'

İşte kocasının yanından bir an bile ayrılmayan Victoria Mary'nin satırlarının devamı: "Aşk denilen şey genellikle bağlılık, arzu, ihtiyaç, özlem, yakınlık ve bağlantı olarak tanımlanabilir. Ve bütün bunlar son derece insanidir."

Eşini kaybetmekten korktuğunu ifade eden Victoria bu noktada aşkın zorlu yanına da değindi. "Bazen birini çok derinden sevdiğiniz zaman kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıplarla yüzleşirken bulursunuz ki. Onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Sevdiğiniz kişi yanınızda olmadan yaşamayı hayal bile edemezsiniz."

Ancak Victoria'nın da doktorların da Shane MacGowan için yapabileceği her şey son noktasına geldi ve ünlü şarkıcı hayata veda etti. Sonuçta Victoria Mary de en büyük korkusuyla yüzleşmiş oldu.

Dublin sokaklarını, Shane MacGowan'ı son yolculuğuna uğurlayan kalabalıklar doldurdu. Tören için başka şehirlerden Dublin'e gidenler de oldu.

Gençler sokaklarda MacGowan'ın şarkılarını seslendirerek ona veda etti.



