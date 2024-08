'Son kez bile olsa sahneye çıkmak istiyorum' demişti... Tek şarkıyla milyonları ağlattı: Para için değil gerçek aşk için söylemiş

Haberin Devamı

Ancak bundan böyle Paris Olimpiyatları denildiğinde tek bir isim akla gelecek: Celine Dion… Bunun da çok önemli bir nedeni var elbette.

Milyonda bir kişide rastlanan ve kesin bir tedavisi bulunmayan Katı Kişi Sendromu ile mücadele eden 56 yaşındaki Dion, dört yıl aradan sonra ilk kez Paris Olimpiyatları'nın açılışında sahneye çıktı ve canlı olarak şarkısını söyledi.

Celine Dion, bembeyaz kıyafeti içinde, Eiffel Kulesi'nde seslendirdiği Edith Piaf'ın Hymne a l'amour (Aşka Övgü) adlı şarkısıyla kendisini sahnede görmekten heyecan duyan milyonları kelimenin tam anlamıyla ağlattı.

OLİMPİYAT AÇILIŞINA DAMGASINI VURDU

Belli ki çok özlenen eşsiz sesiyle de bu yılki Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu.

Celine Dion'un bu büyük sürprizi aslında organizasyon komitesi tarafından gizli tutuluyordu. Fakat açılışa günler kala bütün dünya basınında yer aldı haber.

Dion da uzun bir aranın ardından ilk kez Paris'te kameralar karşısına çıkmıştı. Bu da artık sürprizi bir kenara bırakıp büyük bir beklenti için zemin hazırladı.

Sonunda Dion, büyük olasılıkla dinleyicisinin de en az kendisi kadar heyecanlı olduğu o performansı gerçekleştirdi.

2 MİLYON DOLAR ALACAĞI BOŞ SÖYLENTİ ÇIKTI

İşte bu haberin duyulduğu ilk dönemde bir iddia yayıldı: Dion, açılış töreninde seslendireceği tek bir şarkı karşılığında 2 milyon dolar alacaktı buna göre.

Aslına bakılırsa Celine Dion gibi bir şarkıcı için az bir rakam bile sayılabilirdi. Üstelik hastalığı yüzünden turnesini iptal ettiği ve yıllarca hiç sahneye çıkmadığı bir dönemde.

Ama o unutulmaz performansın ardından bu konuda gerçek de ortaya çıktı.

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada açılış gecesi sahneye çıkan aralarında Lady Gaga ve Celine Dion'un da bulunduğu şarkıcıların bu performansları için herhangi bir ücret almadığı belirtildi.

Kısaca özetlemek gerekirse Celine Dion, sahne hasretini dindiren o tek şarkılık performansından değil 2 milyon dolar tek kuruş para bile almadı. O gece para için değil, mesleğine duyduğu büyük hasret ve aşk için sahnedeydi!

BEYAZLAR İÇİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Çok özlediği sahneye yeniden kavuşan Dion, Eiffel Kulesi'nin tepe noktasından hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı o özel gece için üzeri parlak simlerle süslü açık renk bir elbise tercih etti.

Dior imzasını taşıyan elbisesinin içinde eline mikrofonu aldı ve ünlü Fransız şarkıcı Edit Piaf'ın Hymne a l'amour (Aşka Övgü) adlı şarkısını seslendirdi.

Aslında bu unutulmaz şarkının sözleri bir anlamda Celine Dion'un mesleğine duyduğu aşkın ve hastalığına karşı verdiği savaşın da bir sembolü gibiydi...

"Mavi gök üzerimize yıkılabilir/ Ve orada yeryüzü de çökebilir/ Umurumda olmaz/ Seviyorsan beni, umurum değil tüm dünya" sözleriyle bir anlamda milyonda bir kişide görülen hastalığına da meydan okudu Celine Dion.

O SÖYLEDİ, HAYRANLARI AĞLADI

Bir umut onun sahneye çıkmasını bekleyen hayranları da Dion görünür görünmez hem onun sesiyle kendilerinden geçti hem de sosyal medyada yorum yağdırdı.

Birçok hayranının ortak bir itirafı vardı: Celine Dion şarkı söylüyor ve ben ağlıyorum..."

Celine Dion'un yakalandığı Katı Kişi Sendromu, kasları etkileyen kişinin hayat kalitesini düşüren bir hastalık. Bu hastalıktan ses telleri de etkileniyor. Bu durum da Dion'un yeniden sahnelere dönmesi konusunda endişe yaratmıştı.

Onun ise en büyük hayali son bir kez de olsa sahneye çıkıp şarkı söylemekti. Dion, hastalığını kamuoyuna duyurdu sosyal medya paylaşımında bu konuya da değinmişti...

Ünlü şarkıcı "Tek bildiğim şey şarkı söylemek... Hayatım boyunca hep yaptığım ve yapmayı en sevdiğim şey bu. Sizi o kadar özledim ki... Sizin için sahnede olmayı... Performanslarım sırasında her zaman yüzde yüzümü veririm. Ama şu andaki durumum sadece bu kadarına izin veriyor" diye konuşmuştu.

KAMERA KARŞISINDA ATAK GEÇİRDİ

Celine Dion'un katı kişi sendromu adlı hastalığıyla mücadelesi bir belgesele de konu oldu.

Orada kamera karşısına geçen Dion hem duygu ve düşüncelerini, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini hem de hastalığının zor yanlarını bütün samimiyetiyle açıkladı.

Hatta hastalığının yol açtığı ataklardan biri kameralar tarafından kayıt altına bile alındı.

I Am... Celine Dion adlı belgeselin bu çarpıcı anlarında 56 yaşındaki ünlü şarkıcı nefes almak için zorlanırken görülüyor. Bütün kasları işlemez hale gelen Dion'un çektiği acı gözlerindeki bakışlardan bile belli oluyordu.

Dion, nöbet geçirirken belgeselde birlikte çalıştığı kamera ekibi sessizce çekimi sürdürdü. O sırada tıbbi yardım ekibi de ünlü şarkıcıyı rahatlatmak için elinden geleni yaptı. O anlarda Dion'un gözlerinden süzülen yaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

Belgeselin yönetmeni Irene Taylor için de ünlü yıldızın nöbet geçirdiği anları çekmek hiç kolay bir karar olmamış söylediğine göre.

Bu konuda şunları anlattı Taylor: " Dion çok hızlı bir şekilde nöbet geçirmeye başladığında bunu çekip çekmemeyi düşündüm. Sonra çekime devam etmeye karar verdim. Çünkü güçlü sesiyle bilinen şarkıcı, bana her ne olursa olsun çekim yapmam için izin vermişti."

Onun bu ani kararıyla Celine Dion'un yıllardır mücadele ettiği hastalığının en kötü anları da ortaya çıkmış oldu.

'KOŞAMAZSAM YÜRÜRÜM... YÜRÜYEMEZSEM SÜRÜNÜRÜM'

Hareketlerini hatta ses tellerini bile etkileyen hastalığına rağmen Celine Dion, mücadelesini bırakmamakta kararlı. En büyük hayali ise yine sahneye çıkabilmekti. Son bir kez bile olsa!

Bu konuda belgeselde "Kendimi hala sahnede şarkı söyleyip dans ederken görüyorum" diye konuştu Dion.

"Bilirsiniz ben her zaman bir B planı ve bir C planı bulurum. Eğer koşamazsam yürüyeceğim, eğer yürüyemezsem sürüneceğim. Ama asla durmayacağım" diyerek ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne serdi.

Sonuç olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında da her ne kadar net bir tedavisi olmasa da hastalığına "kanının son damlasına kadar" meydan okuduğunu gözler önüne serdi ünlü şarkıcı.

ATLANTA OLİMPİYATLARI'NIN AÇILIŞINDA DA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Bu arada küçük bir not.

Bu, Celine Dion'un bir olimpiyat açılışında ilk sahneye çıkışı değil. Bundan yıllar önce, 1996 yılında, henüz gencecik bir kızken de Atlanta Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahneye çıktı.

Orada da The Power of the Dream (Düşlerin Gücü) adlı şarkıyı seslendirdi.