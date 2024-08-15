BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n cicim aylarÄ± Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼... Onunla aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yaÅŸarken hayatÄ± tehlikedeydi

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2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda niÅŸanlanan ama sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Lopez ile Affleck, ya da magazin basÄ±nÄ±nÄ±n onlara taktÄ±ÄŸÄ± isimle Bennifer, 2022 yÄ±lÄ±nda bu kez muradÄ±na erdi...

Ã–nce sÃ¼rpriz bir nikah ardÄ±ndan da gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendiler. Eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen toplamda 5 Ã§ocukla da geniÅŸ bir aile oldular.

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'CÄ°CÄ°M ZAMANLARI' UZUN SÃœRMEDÄ°

Ama Lopez ile Affleck'in 'cicim zamanlarÄ±' iki yÄ±l bile sÃ¼rmedi.

Bu yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda ilk belirtiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Jennifer Lopez, MET Gala gecesine yalnÄ±z katÄ±ldÄ±. Zaten ondan sonra da uzun bir sÃ¼re kocasÄ± Ben Affleck ile yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmedi.

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Tabii ki aralarÄ±nda bir sorun olduÄŸu gerÃ§eÄŸi uzun sÃ¼re gizli kalamazdÄ±. JLo ile Affleck bir anda ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na yerleÅŸti.

Bir dÃ¶nem gittikleri her yerde aÅŸk ve mutluluk tablosu Ã§izen Ã§ift, ÅŸimdi ayrÄ± hayatlar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu konuda ilk adÄ±mÄ± da Affleck attÄ± ve kendine bir bekÃ¢r evi satÄ±n aldÄ±. Bu arada Lopez de iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸamak iÃ§in yeni bir ev arayÄ±ÅŸÄ±nda.

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Ã§iftin boÅŸanma iÃ§in gerekli belgeleri hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fakat davanÄ±n henÃ¼z aÃ§Ä±lmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± yansÄ±dÄ± basÄ±na.

Durum bÃ¶yle... GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evliliÄŸinin kurtulma ÅŸansÄ± yok.

NEDEN AYRILIK AÅžAMASINA GELDÄ°KLERÄ° MERAK KONUSUÂ

Tabii bir yandan da Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti boÅŸanmaya gÃ¶tÃ¼ren nedenler masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte bunlardan biri de son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ã¶n plana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda.

Bu konudaki iddiaya gÃ¶re Ben Affleck, Jennifer Lopez ile evli kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hayatÄ±nÄ±n tehlikede olduÄŸuna inanÄ±yor. Bu yÃ¼zden de onun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re boÅŸanmak en iyi Ã§Ã¶zÃ¼m.

Gelin bu konudaki iddialara bir bakalÄ±m...

Ã–nce biraz geriye gidelim...

Ben Affleck'in bazÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± olduÄŸu uzun sÃ¼redir bilinen bir gerÃ§ek. TÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ tÃ¼ketmeyi bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ± gibi alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de zor zamanlardan geÃ§ti.

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'AYIK KALMAYI' ZOR BAÅžARDIÂ

Ã–zellikle de eski eÅŸi Jennifer Garner'dan boÅŸandÄ±ktan sonra bu konuda epey mÃ¼cadele etti. Sonunda da "ayÄ±k kalmayÄ±" baÅŸardÄ±.

Son gÃ¼nlerde ortada dolaÅŸan iddialara gÃ¶re Ben Affleck, Jennifer Lopez ile evli kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rse bu durumun deÄŸiÅŸeceÄŸinden ve yine alkol bataÄŸÄ±na saplanacaÄŸÄ±ndan korkuyor.

SÃ¶ylenenlere bakÄ±lÄ±rsa Jennifer Lopez'in galadan galaya, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya ve partiden partiye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat tarzÄ±, Affleck'in de eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla arasÄ±na Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ duvar aÃ§Ä±sÄ±ndan bir risk oluÅŸturuyor.

Ã–zetle Affleck bu hayatÄ±n iÃ§inde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ÅŸiÅŸeleri ve kadehleri tekrar eline alabilir.

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Ben Affleck'e yakÄ±n kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Lopez ile evlilik, Ã¼nlÃ¼ oyuncu iÃ§in son derece bunaltÄ±cÄ±ydÄ±... Jennifer'Ä±n sahip olduÄŸu gÃ¶steriÅŸli yaÅŸam tarzÄ±nÄ±n baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± yanÄ±nÄ± Affleck, kendi hayatÄ± iÃ§in tehlike olarak gÃ¶rÃ¼yor.

YÄ±llar boyu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele eden Ben Affleck, Lopez'in yanÄ±nda bulunduÄŸu ortamlarÄ±n kendisini yine eski gÃ¼nlerine gÃ¶tÃ¼rmesinden korkuyor. Bir kez daha hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kabusunun iÃ§inde bulmak istemiyor kendini.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ben Affleck belki de evliliÄŸe yakÄ±n bir insan deÄŸil... Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski eÅŸi Jennifer Garner 'dan boÅŸandÄ±ktan sonra da bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸ hatta bu yÃ¼zden "kadÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±" olmakla eleÅŸtirilmiÅŸti.

Affleck Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi, eski eÅŸi Garner ile evliliÄŸi hakkÄ±nda " "Onunla evliliÄŸimde kendimi tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ hissediyordum. Neredeyse birbirimizin boÄŸazÄ±na sarÄ±lacaktÄ±k. Onunla birlikte olsaydÄ±m hala alkole sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor olurdum..." diye konuÅŸmuÅŸtu.

Daha Jennfer Lopez ile yeniden flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda 10 yÄ±llÄ±k eski evliliÄŸi hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Affleck: "SÃ¼rekli olarak 'AyrÄ±lamam, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±m var. Ama mutlu deÄŸilim, ne yapmalÄ±yÄ±m?' diye soruyordum. YaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey bir ÅŸiÅŸe alkollÃ¼ iÃ§ki tÃ¼ketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktÄ±."

YakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ben Affleck, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinde de kendini bunalmÄ±ÅŸ hissediyor ve bir kez daha kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n kollarÄ±na dÃ¼ÅŸmek istemiyor.

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KENDÄ°NE BEKÃ‚R EVÄ° SATIN ALDI

Bu arada Ben Affleck, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda kendine bir de bekÃ¢r evi satÄ±n aldÄ±. Ãœstelik bunu Lopez'in eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizleri ve ailesinin geri kalanÄ±yla bir araya geldiÄŸi bir dizi doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±.Â

Bu arada hemen belirtelim ki Ben Affleck gibi bir Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± "bekÃ¢r evi" Ã¶yle sÄ±radan insanlarÄ±nkine de Ã§ok benzemiyor.Â

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