Dokuz yıllık tutkulu aşk sanki hiç yaşanmamış gibi... Artık ikisinin de yanında başkaları var

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AŞK FİLMİNE MUTSUZ SON

Belli ki o güzel kadın da ondan etkilendi. Sonuç olarak adam da fiziksel görünüş açısından avantajlıydı.

Kısaca toparlarsak tanıştılar, birbirleri için aşka düştüler ve bir yıl geçmeden de evlendiler. Ama bu "filmin sonu" mutsuz bitti.

Gösteri dünyasının büyük aşıkları geçen yaz yollarını ayırdı.Yine de onlarla bir çift olarak ilgilenen milyonlarca hayranları, ikiliyi unutmadı. Çünkü ayrı ayrı olsalar da hala ilgi odağı bu eski çift.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun düğün gecesinden bir an. O sırada ikisi de birbirlerinin gözlerinin içinde kaybolmuştu... Ama bu mutlu aşk sanıldığı kadar uzun ömürlü olmadı.

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Öykülerini bu şekilde kısaca özetlediğimiz bu eski çift Sofia Vergara ile Joe Manganiello. Hollywood'da örneğine az rastlanır türden sessiz ve sakin bir şekilde boşanan eski çift, kendilerine yeni bir yol çizdiler.

Görünüşe göre ikisinin de kalbi heyecanla atıyor şu sıralarda. Belli ki yaşadıkları kötü evlilik tecrübesi onların aşka küsmesine neden olmadı.

2014 yılında tanışan bir yıl sonra evlenen bu yaz da boşanan 51 yaşındaki Sofia Vergara ile 47 yaşındaki Joe Manganiello, son dönemde başka başka insanlarla görüntüleniyor.

İkisi de bu yeni yüzlerle sık sık birlikte görülünce hemen aşk söylentisi çarkları da dönmeye başladı kuşkusuz.

Vergara bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte çıktığı gece gezmelerinde objektiflere takılıyor. İkisinin de yüzlerindeki gülücüklere bakılırsa birlikte eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Sofia Vergara, bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile çıktığı gece gezmelerinde objektiflere takılıyor.

İlk olarak Kim Kardashian'ın doğum gününde yan yana görüntülenen Vergara ve Saliman, geçen hafta da yine bir lüks restoranda yemeğe çıktıklarında objektiflere takıldı.

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Eski eşi Joe Manganiello ise bir spor salonundan çıkarken Caitlin O'Connor ile birlikte görüntülenmişti.

Geçtiğimiz akşam da yine yanında genç oyuncuyla birlikte bu kez de İtalya'nın Floransa kentinde görüldü.

Manganiello ile daha önce spor salonundan çıkarken birlikte görüntülendiği Caitlin O'Connor bu kez İtalya'nın Floransa kentinde görüldüler. Yağmur altında kol kola yürüyen çift, daha sonra ayak üstü akşam yemeği yedi. Manganiello'nun kucağındaki sevimli köpeği de dikkatlerden kaçmadı.

Tabii ülke dışına birlikte gitmiş olmaları da haklarındaki aşk söylentilerini iyice alevlendirdi. O gece Manganiello ile O'Connor, yağmurun altında bir yürüyüş yaptı.

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Yakışıklı oyuncunun kucağında aslında eski eşi Sofia'nın sahiplendiği ama Joe ile daha iyi anlaştığı için boşanırken ona bıraktığı sevimli köpeği Bubble da vardı.

Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, bir hamburgercide yemek molası verdi. Hamburgerlerini alan ikili dükkanın dışında yan yana durup etrafı seyrederek akşam yemeklerini ayak üstü yedi.

O yürüyüşte Caitlin O'Connor'ın zaman zaman Joe Manganiello'nun koluna girmesi de ikilinin arkadaşlıktan daha yakın bir ilişki içinde olduğunu düşündürdü.

Manganiello ile O'Connor, sokakta yemeklerini yerken bir yandan da sokaktan gelip geçenleri izledi.

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Sofia Vergara ise o sıralarda Instagram paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Joe Manganiello, İtalya tatilini sürdürürken eski eşi Sofia Vergara da yaptığı bir dizi sosyal medya paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Vergara, üzerinde siyah mayo benzeri bir giysiyle ayna karşısında verdiği pozları paylaştı Instagram'daki 4 milyona yakın takipçisiyle.

Vergara'nın bu paylaşımları ta takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bazıları Sofia Vergara'nın yeni sevgilisiyle buluşmaya hazırlandığı yorumunu yaptı.

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Güzel yıldızın takipçileri onun bu paylaşımlarına "Galiba yeni sevgilisiyle buluşmaya hazırlanıyor" yorumlarını yaptı.





Vergara o paylaşımlara göre yazlık evi olan ve bir zamanlar Joe Manganiello ile birlikte aşk tazelediği Casa Chipi Chipi adlı mekanda olduğunu da gözler önüne serdi.





Casa Chipi Chipi, Vergara'nın Karayipler'in cennet köşelerinden birinde bulunan yazlık malikanesi. Eski çift, burada sık sık aile ve arkadaşlarını da ağırlıyordu.

Aslına bakılırsa Sofia Vergara ve Joe Manganiello, sanki hiç ayrılmayacakmış gibi bir görüntü sergiliyordu. Aşkları öylesine hızlı başlamıştı ve hayranları onları birbirine öylesine yakıştırıyordu ki kimse ayrıldıklarına inanmak istemedi önce.

Aslında daha önceden bu ayrılığın yaklaşmakta olduğu sosyal medya paylaşımlarından belli olmuştu.

Eskiden hep yan yana mutluluk tablosu çizdikleri fotoğraflar paylaşan Sofia ve Joe, ayrılık açıklamasından önceki dönemde sanki hayatlarında birbirleri yokmuş gibi görünüyordu.

Dikkatli hayranları da aralarında bir kopuş olduğunu fark etti. Zaten sonra da ayrılık açıklaması yaptılar. Bunun nedenleri hakkında da birçok iddia ortaya atıldı.

Bunlardan birine göre aslında evliliği bugüne kadar sürdüren ayrıntı eski çiftin birbirine karşı duyduğu fiziksel çekimdi. Ama aradan geçen yıllar içinde o da artık işe yaramaz olmuştu. Çünkü eski çiftin kişilikleri arasında dağlar kadar fark vardı.

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Hayranları, Sofia ve Joe'nun arasının bozuk olduğunun ipuçlarını sosyal medya paylaşımlarından aldı. Zaten kısa süre sonra da ayrılık açıklaması geldi.

Joe Manganiello, kötü alışkanlıklarından kurtulmak için çok çaba harcamıştı. Geri kalan hayatını daha sakin bir şekilde sürdürmek istiyordu. Tıpkı bir çocuk gibi vaktini video oyunları oynayarak geçirmek istiyordu.

Sofia Vergara ise tam tersine daha hareketli bir hayat istiyordu. Hollywood tarzı partilere katılmak, olabildiğince eğlenmek onun tercihiydi. Önceleri durumu idare etseler de sonunda ayrılık kaçınılmaz oldu.

Bir başka iddia da eski çiftin çocuk konusunda aykırı düştüğü için evliliğin sonunun geldiği. Bu iddiaya göre çok genç yaşta ilk evliliğini yapan Vergara, 30'lu yaşlarında bir erkek evlat sahibi olduğu için yeni bir çocuk düşünmüyordu. Zaten artık yaşı da 50'ye gelmişti.

Ama daha önce hiç çocuk sahibi olmayan Joe Manganiello ise kendi kanından bir çocuk istiyordu. Bu konuda anlaşamayan çift, evliliği de fazla uzatmadan bitirme kararı aldı.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, neden ayrıldıkları konusunda bir açıklama yapmadı. Belli ki bunun gerçek nedeni ikisinin arasında kalacak. Ama onlar yeni aşklarıyla ya da en azından aşk iddialarıyla gündemde kalmaya devam edecek.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun aşkları ve mutlulukları artık mazide kaldı. 2014 yılında tanışıp flört etmeye başlayan eski çift, 2015'te evlendi. Ama büyük aşkları toplam 9 yılda bitti.