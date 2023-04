Yıllardır kanserle savaşan ünlü oyuncudan başka bir kötü haber: Başka seçeneği kalmamıştı

Haberin Devamı

MESAJIN GİDECEĞİ YER ÇOKTAN BELLİYDİ

Ama ünlü oyuncu, bu paylaşımı, sadece su konudaki fikrini beyan etmek için yapmamıştı. Takipçilerinin o anda aklına gelmeyen bir nedeni vardı. Bu mesajın gideceği yeri çok iyi biliyordu ünlü oyuncu.

Zaten bu paylaşımdan birkaç saat sonra da haber, ünlü oyuncunun sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla duyuldu. 2015 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele eden oyuncu, kocasına karşı boşanma davası açmıştı. Sözcüsünün ifade ettiğine göre, bunu yapmamak için direnmişti. Ama kendisine başka bir seçenek kalmamıştı.

YILLARDIR MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR: Ünlü oyuncu, şimdi de hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı.

Hayatının en zor döneminde bir de yuvasını dağıtmak gibi zor bir karar alan bu ünlü oyuncu Shannen Doherty. Başlangıçta küçük rollerde oynadığı dizilerle ilk adımlarını atan sonra da Beverly Hills, 90210 adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren 51 yaşındaki Doherty, 2015 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor. Hatta geçen yıl yaptığı açıklamada hastalığın dördüncü evresine geldiğini ama önünde yaşanacak yılları olduğunu söylemişti.

'BOŞANIYOR... ONA BAŞKA SEÇENEK KALMADI'

Doherty, bunca mücadelesi arasında yakın zaman önce zor bir karar daha verdi. 2011 yılında evlendiği üçüncü eşi fotoğrafçı Kurt Kurt Iswarienko'ya boşanma davası açtığını açıkladı. Kötü haberi Doherty'nin sözcüsü Leslie Sloane duyurdu.

Açıklamada "Boşanmak, Shannen'ın en son istediği şeydi. Ama ona başka seçenek kalmadı" dedi. Sözcünün açıklamasına göre Shannen Doherty'nin boşanma davası açtığı Kurt Iswarienko'nun hukuk ekibi de hemen bu boşanma davası üzerinde çalışmaya başladı. Fakat fotoğrafçı Iswarienko'dan bu konuda bir açıklama gelmedi.

TMZ adlı internet sitesinde yer alan habere göre aslında Shannen Doherty ile Kurt Iswarienko, yollarını bu yılın ocak ayında ayırdılar. Çocukları olmamasına rağmen Doherty, eşinden nafaka talep ediyor.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYORDU

Shannen Doherty, ilk evliliğini 1993 ile 1994 arasında Ashley Hamilton ile yapmıytı. 2002 ile 2003 yılları arasında ise Rick Solomon ile bir evlilik yaşadı.

Bugüne kadar en uzun süren evliliği, Iswarienko ile yaptığı oldu. Çift, 2011 yılında hayatlarını birleştirdi. Doherty, artık geçmişte kalan o mutlu günden bir yıl sonra yaptığı açıklamada bu üçüncü evliliğini son derece ciddiye aldığını söylemişti. Daha önce yaşadığı başarısız evliliklerden dersler aldığını ve artık ona göre davranacağını anlatmıştı.





2015 YILINDAN BU YANA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Shannen Doherty, 2015 yılından bu yana zor zamanlar geçiriyor. O yıl meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu, 2020 yılında da hastalığın dördüncü evreye geldiğini duyurmuştu.

Hastalığını, tedavilerini, bunların yarattığı sonuçları samimi bir şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Doherty, bütün bunlara rağmen hayata olan umudunu yitirmediğini de açıklamıştı.

Son 7 yıldır mesleğiyle değil de hastalıkla mücadelesiyle gündemde olan Shannen Doherty, bir ara doktorların kendisine çok fazla yaşam umudu vermediğini söylediğini açıklayıp yine de elini eteğini hiçbir şeyden çekmemişti. Doherty, meme kanseriyle mücadelesini sürdürürken bir yandan da yine mesleğine dört elle sarılıp çalışmayı sürdürdü.

'EVET, KANSERİM VE TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Doherty, meme kanserine yakalandığını 2015 yılında People dergisine açıkladı. Doherty "Evet, kanserim ve tedavi görüyorum" diye konuştu. Doherty, "Sağlıklı yemeye, egzersiz yapmaya ve pozitif düşünmeye devam ediyorum" dedi.

Oyuncu "Aileme, arkadaşlarıma ve doktorlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Elbette yanımda oldukları için hayranlarıma da müteşekkirim" diyerek yaşadıklarını anlattı o dönemde. Bir ara iyileşse de sonra hastalığı nükseden Doherty, yine de çalışmayı bırakmadı. Bir yandan da yaşadığı süreci hem sosyal medya üzerinden hem de katıldığı TV, radyo programları ve verdiği röportajlarla anlattı.

MESLEĞİNİ BIRAKMADI

İki yıl önce "Beverly Hills 90210" dizisinin yeniden çevriminde de kamera karşısına geçen Shannen Doherty, dördüncü evre kansere dair bilinenleri de ters yüz etti. Son olarak ABC kanalında yayınlanan "Nightline" programına katılan oyuncu, kanser teşhisinin oyunculuk kariyerini aksatmadığını vurguladı.

"Dying to Belong" ve "List of a Lifetime" adlı iki filminin bu ay TV ekranlarında yayınlanacağını duyuran Doherty, tüm bu çalışmalar sayesinde hayatta bir amacı olduğunu hissettiğini söyledi.

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER HASTALARI DA ÇALIŞABİLİR

Doherty, Juju Chang’e verdiği röportajda da hastalığa yaklaşımı hakkında şunları söyledi: "Çalışmak benim için her zaman çok tatmin ediciydi. Ama bir bakıma daha da tatmin edici hale geldi. Dördüncü evre kanser teşhisi konan birçok insan, bir şekilde siliniyor. Hiç çalışamayacakları veya tam kapasite çalışamayacakları varsayılıyor. Bu doğru değil. İnsanların bu varsayımları bırakıp, bize bu düşüncenin bir yanılgı olduğunu gösterme şansı vermeleri, gerçekten istediğim bir şey.”

Shannen Doherty, iki yıl önce verdiği bir röportajda tedavisinin de olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatmıştı. Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu aynı röportajda 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.

Shannen Doherty, o röportajda, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum" dedi. Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.

Shannan Doherty'nin 10 ya da 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünmesinin nedeni ise bu alanda son dönemde yaşanan tıbbi gelişmeler. Onun yakalandığı türden meme kanseri artık eskisi gibi kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurmuyor. Uygulanan tedaviler sayesinde hastalar uzun süre yaşayabiliyor.

Dördüncü evre kanser genellikle tedavi edilemez olarak bilinse de son dönemde yaşanan gelişmelerle bu durum değişmeye başladı. Tekrarlayan bir kanserin tedavisi, ilk teşhisinin ardından uygulanan tedaviden daha farklı. Çünkü hastalığın kemoterapiye dirençli hale gelmesi büyük bir olasılık. Tedavinin dozunu ikiye katlamak, sinir hasarı gibi uzun vadeli yan etkilerini daha da kötüleştirebilir. Fakat son dönemde gelişen tedaviler, hastaların daha uzun yaşamasına ve semptomlarını hafifletmesine yardımcı oluyor.





ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Shannon Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı

BİR DÖNEM HOLLYWOOD'UN KÖTÜ KIZIYDI

Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde olduğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.