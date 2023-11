Kanser, ünlü oyuncunun vücuduna yayıldı: En güzel günlerimi daha yaşamadım... Ben ölmek istemiyorum

Haberin Devamı

UMUDUNU HİÇ KAYBETMİYOR

Yaptığı son açıklamaya göre bu durum değişmedi. Hastalık bu kez de kemiklerine sıçradı. Ancak gördüğü bütün o zorlu tedavilere, ilaçların yan etkilerine rağmen oyuncu yine de hayranlarının yüreğine su serpen başka bir açıklama daha yaptı: Umudumu kaybetmedim... Ölmek istemiyorum...

Konuyu takip edenler, bir dönem rol aldığı Beverly Hills, 90210 adlı diziyle yıldızını parlatan, ondan önce de birçok dizi ve filmle hafızalara kazınan Shannen Doherty'den söz ettiğimizi anladı.

52 yaşındaki Doherty, bundan 8 yıl önce meme kanserine yakalandığını kendisi açıklamıştı. Ardından hastalığın beynine sıçradığını ve bu yüzden bir operasyon geçirdiğini duyurdu geçen yaz.

Şimdi de hastalığın kemiklerine geçtiğini söyledi. Shannen Doherty yine de umudunu koruduğunu gizlemedi.

'HAYATLA VE AŞKLA İŞİM BİTMEDİ... ÖLMEK İSTEMİYORUM'

People dergisine konuşan Shannen Doherty daha hayatla işinin bitmediğini söyleyerek "Ölmek istemiyorum" dedi.

Hastalığına rağmen hayata dört elle sarılan Shannen Doherty "Daha yaşamla işim bitmedi... Sevmekle, yaratmakla, bir şeyleri iyi yönde değiştirme umuduyla işim bitmedi" diye konuştu.

Shannen Doherty, meme kanserine yakalandığı anlaşıldığı andan itibaren memesini aldırmak. radyasyon ve kemoterapi de dahil birçok tedavi gördü.

Bu arada elinden geldiğince mesleğine de hiç ara vermeyen oyuncu, kelimenin tam anlamıyla hayata dört elle sarıldı.

Yaşadığı bütün bu zorluklara ve gördüğü ağır tedavilere rağmen hayattan zevk almayı bir yana bırakmadı Shannen Doherty.

'EN GÜZEL GÜNLER DAHA GELMEDİ'

Umudu da hep kalbinin bir köşesinde. Bu durumu da "Birer anı olacak en güzel günlerimi daha yaşamadım" diye ifade etti.

Shannen Doherty, moralini nasıl olup da bu kadar yüksek tutabildiğini de şu sözlerle ifade etti: " Dua ediyorum... Uyandığımda ve gece yatarken Tanrı'ya dua ediyorum. Bu da benim yüksek bir güce sahip olmamı sağlıyor. İnancım benim hayat felsefem."

Başka bir açıdan baktığında hastalığının kendisinde bir minnet duygusu uyandırdığını söyledi oyuncu. Bu kulağa çılgınca gelse de her şeyin farkına daha fazla varmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Shannen Doherty, insanların kanser hastaları hakkında yanlış önyargılara sahip olduklarını saklamadı. "İnsanlar bizim için yürüyemez, yemek yiyemez, çalışamaz gibi düşüncelere sahip. Size işinizin bittiğini, artık emekli olduğunuzu söylüyorlar" diye konuştu. Fakat bunun doğru olmadığını da sözlerine ekledi Doherty.

AŞKA İNANCI DA BİTMEDİ

Bugüne kadar üç kez evlenip boşanan Shannen Doherty, aşktan yana da umudunu kesmiş değil. İlk evliliğini 1993 ile 1994 arasında Ashley Hamilton ile yapan Doherty, 2002 ile 2003 arasında Rick Solomon ile kısa bir evlilik yaşadı.

2011 'de evlendiği Kurt Iswarienko'dan da bu yıl boşandı. Fakat yine de hayattan emekli olmadığı gibi aşkı da bir kenara bırakmadı.

Yeniden aşkı aradığını anlatan Shannen Doherty'nin bu konuda bir tek çekincesi var: "Uzun süredir tanıdığım biriyle güvenli bir ilişki mi arıyorum, yoksa yeni ve daha heyecanlı bir şey mi bundan emin değilim" diye konuştu.

HASTAYKEN ÇALIŞMAYI BIRAKMADI

Doherty, kanser teşhisi aldıktan sonra bile kariyerine veda etmedi. Ardı ardına birçok projede görev almayı sürdürdü.

Bir süre önce verdiği başka bir röportajda çalışmanın kendisi için her zaman çok tatmin edici olduğunu belirten Doherty, bu şekilde hayata tutunduğunu saklamadı.

"Kaner teşhisi alanların hiç çalışamayacakları ya da pek az çalışabilecekleri sanılıyor. Ama bu doğru değil. İnsanlar bu varsayımları bir kenara bırakıp bize bunun yanlış olduğunu gösterme şansı vermeli" diye konuşmuştu.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA KAMERA KARŞISINDA

Çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında olan Doherty, 11 yaşındayken ülkemizde Küçük Ev adıyla bilinen dizide kamera karşısına geçti. Sonra da yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda rol aldı.

Onu kariyerinin zirvesine taşıyan ise Beverly Hills 90210 adlı dizi oldu. Ondan önce de Heathers adlı başka bir yapımda rol almıştı ünlü oyunu.

Doherty şöhretinin zirvesindeyken Hollywood'u kötü kızı olarak tanınıyordu. Hatta People dergisi tarafından Hollywood'un ikonik kötü kızı bile seçilmişti.

Doherty 90'lı yılların ilk yarısında rol arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyordu.

Shannen Dohery, sosyal medya sayfasından hastalıkla mücadelesini takipçileriyle paylaşıyor.