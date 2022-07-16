Senin jeti mi alalım benim jeti mi?

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LÜKS HAYATINI SERGİLİYOR

Belki de gençliğinin etkisiyle sahip olduğu serveti de sürdürdüğü lüks hayatı da gözler önüne sermekten çekinmiyor. Ama bu kez eleştiri oklarının hedefine oturdu.

ÖZEL JETİ OLAY OLDU

Büyük olasılıkla Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü Kylie Jenner'dan söz ettiğimizi anladınız. 24 yaşındaki iki çocuk annesi Jenner, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündemin ilk sıralarına oturdu. Bu kez söz konusu olan Kylie Jenner'ın sahip olduğu özel jet.

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SENİN JETİ Mİ ALMAK İSTERSİN BENİM JETİ Mİ?

Bir süredir birlikte olduğu Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuk dünyaya getiren Kylie Jenner, Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaştı. Bütün tartışma da işte bu yüzden çıktı. Fotoğraf karesinde Jenner, 31 yaşındaki sevgilisi Scott ve kızları Stormi iki tane özel jetin arasında birbirlerine sarılırken görülüyor. Kylie Jenner, bu mutlu aile tablosunu, her ikisinin de özel jetlerini kast ederek "Seninkini mi almak istiyorsun benimkini mi?" notuyla paylaştı.

GÖSTERİŞ YAPTIĞINI SAVUNDULAR

Jenner'ın bu paylaşımı hem pandemi sonrası bozulan ekonomi hem de uçakların çevreye verdiği zarar konusunda hassas olanları çileden çıkardı. Birçok kişi yine sosyal medya üzerinden Kylie Jenner ve Travis Scott'a ateş püskürdü. Çok sayda kullanıcı Jenner'ı "dünyada milyonlarda kişi ekonomik zorluklar yüzünden güç bela hayatta kalmaya çalışırken lüks hayatıyla gösteriş yaptığı için" eleştirdi.

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'SERVET GÖSTERİSİ'

Bazı kişiler Kylie Jenner'ın bu "servet gösterisinin inanılmaz" olduğunu belirtip çok sayıda insanın yaşam mücadelesinden kopuk olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar da Kylie Jenner'a "Neden sahip olduklarında övünüyorsun? Herkes senin kadar şanslı değil" diye seslendi.

'İKLİM KRİZİNE DE DUYARSIZ'

Bunun yanı sıra Kylie Jenner'ı yaşanan iklim krizine ve çevre sorunlarına duyarsız olmakla suçlayan kullanıcılar da çıktı. Bunlardan biri "Gezegenin bu kadar perişan olmasının sebebi sensin" diye yazarak görüşünü belirtti. Bir başkası da "Küresel ısınma krizinin ortasında bu postu paylaşmak uygun mu?" diye sordu. Kylie Jenner, jet uçaklarının bıraktığı karbon ayak izine katkıda bulunduğu için eleştirildi.

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Jenner'ın Bombardier Global 7500 tipi bu özel jeti 2020 yılında 72.8 milyon dolara satın aldığı ileri sürülmüştü. Jenner, uçağını satın aldıktan sonra da içini kendi zevkine göre ve hiçbir lüks ayrıntıyı ihmal etmeden düzenledi.

ONUN DA ÖZEL JETİ VAR

Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da kendine ait bir özet jeti bulunuyor. Scott 2018 yılında o dönemde çıkardığı albümünün tanıtımını yaparken de kendi özel jetini kullanmıştı.

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O DA UÇAĞINI KIZINA ÖDÜNÇ VERMİŞTİ

Kylie Jenner, ailesinde ablası Kim ile birlikte özel jet sahibi olan üyelerden biri. Geçen hafta kızı North'un doğum günü için ona kendi uçağını ödünç veren Kim Kardashian da bu nedenle gündeme gelmişti. Sadece Kylie Jenner değil gösteri dünyasının birçok ünlüsü sahip oldukları özel jetler yüzünden çevreye zarar vermekle suçlanıyor.