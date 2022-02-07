Adı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldi: Kylie Jenner ve Travis Scott'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

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İKİ KARDEŞ EL ELE

24 yaşındaki yıldız, mutlu haberi 310 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram sayfasından verdi. Jenner, sayfasında, 4 yaşındaki kızı Stormi'nin, yeni doğan kardeşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı mavi kalp emojisi eşliğinde paylaştı.

MAVİ KALPLİ PAYLAŞIM

Her ne kadar kendisi açıklamasa da bu mavi kalp emojisi sayesinde bebeğin erkek olduğu da ortaya çıktı. Kylie Jenner, şimdilik oğlunun adını açıklamada ancak People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin bir erkek bebeği kucaklarına aldığını doğruladı.

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DOĞUM TARİHİ: 2-2- 2022

Jenner gönderisinde oğlunun 2/2/22 tarihinde dünyaya geldiğini belirtti. Bu arada, Jenner ile Travis Scott'ın ilk çocuğu Stormi'nin doğum gününün de 1 Şubat olduğunu hatırlatalım. Böylece Stormi doğum gününden bir gün sonra bir kardeşe kavuşmuş oldu. Kylie Jenner’ın doğum sonrası iyi hissettiği, Stormi’nin de kardeşinin gelişini heyecanla karşıladığı öğrenildi.

AİLE VE ARKADAŞLARI TEBRİK MESAJLARI GÖNDERDİ

Bebek haberinin paylaşıldığı gönderiye, Jenner'ın takipçileri tarafından çok sayıda yorum bırakıldı. Birbirinden ünlü isimlerin ve Jenner hayranlarının desteklerini bildirmek için yarıştığı yorumlarda kalp ve bebek emojilerinin çokluğu dikkat çekti. Kylie Jenner da hikayeler kısmında aile ve arkadaşlarından gelen devasa çiçek buketlerini gösteren kısa videolar paylaştı.

ÇİÇEK YAĞDI

"Gökkuşağı" başlıklı kısa videoda, kısmen gökkuşağı renklerle boyanmış beyaz güllerle dolu çok sayıda çiçek görünüyor. Başka bir fotoğrafta da renkli çiçeklerini gösteren Jenner, özellikle Kim Kardashian ve çocuklarından geldiği anlaşılan mor güllere odaklandı. Çiçeğin üzerindeki kartta “Tebrikler Travis, Kylie ve Stormi! Çok heyecanlıyız ve sizi çok seviyoruz. Kim, North, Saint, Chicago ve Psalm” yazdığı görülüyor.

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KYLIE JENNER İLE TRAVIS SCOTT'IN İSİM KOYMADIKLARI İLİŞKİ

İkinci kez ebeveyn olan Kylie Jenner ve Travis Scott’ın yıllardır süren ancak adı konmamış bir ilişkileri var. Kylie Jenner’ın Travis Scott ile ilişkisi 2017’de erkek arkadaşı Tyga’yla birlikteliğinin sonlanmasından birkaç hafta sonra başlamıştı.

İNİŞLİ- ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Mutlu başlayan birliktelikte zaman içinde bazı iniş çıkışlar yaşandı. O yılın sonbaharında ilk çocuğuna hamile kalan Jenner, kızı Stormi’yi 2018’in Şubat ayında kucağına aldı. Aynı yılın sonuna doğru Scott, Jenner’a evlilik teklif edeceğinden söz ediyordu, ancak birkaç ay sonra ilişki aldatma söylentileriyle sarsıldı. Çift kısa süre içinde barışmış gibi görünse de aynı yıl içinde ilişkilerine “ara vermek” istediklerini belirterek ayrıldı.

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ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Ancak bu süreçte aralarındaki ilişki bozulmayan çift, iki yıllık bir aranın ardından tekrar bir araya geldi. Barışmalarının ardından tarafların “açık ilişki” yaşadıkları, hatta barışmalarının bu şarta bağlı olduğu öne sürüldü. İkiliye yakın bir isim, ünlü çiftin ilişkilerini “alışılmışın dışında” olarak tanımlamış, ikilinin ilişkilerine “bir isim belirlemediklerine” dikkat çekmişti.