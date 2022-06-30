Ã–zel uÃ§aÄŸÄ±nÄ± 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na Ã¶dÃ¼nÃ§ verdi: Zenginlik bÃ¶yledir

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YAÅžITLARININ DOÄžUM GÃœNÃœ KUTLAMALARINA HÄ°Ã‡ BENZEMÄ°YOR

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Kim Kardashian'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z. Kardashian'Ä±n, Kanye West ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuÄŸu North, geÃ§en hafta 9 'uncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. Fakat bu, North'un yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±na hiÃ§ benzemiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ North yeni yaÅŸÄ± ÅŸerefine arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte annesinin sahip olduÄŸu Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ± kullandÄ±.

KIM HAVA YOLLARI

Kim Kardashian, kÄ±zÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu kutlamayla ilgili sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapmayÄ± da ihmal etmedi. KÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸ kutlamalarÄ± iÃ§in ona Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼nÃ§ veren Kardashian, jetin merdivenlerinin iki yanÄ±nÄ± siyah renkli balonlarla sÃ¼sledi.ÂNorth West'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in "kÄ±r temasÄ±" belirlendi. Ã–zel uÃ§aÄŸÄ±n koltuklarÄ±na her bir konuk iÃ§in ahÅŸabÄ± andÄ±ran kÄ±lÄ±flarla kaplanmÄ±ÅŸ yastÄ±klar konuldu. AyrÄ±ca uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§ine yapay Ã¶rÃ¼mcek aÄŸlarÄ± da yerleÅŸtirildi.

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DOÄžA TEMALI KUTLAMA

North ve arkadaÅŸlarÄ± bu Ã¶zel gÃ¼nde doÄŸada vakit geÃ§irdiler. Ã‡eÅŸitli oyunlar oynayan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlar akÅŸam olunca da her biri iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan ve yine kÄ±r temasÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu yataklarda uyudular.

PÄ°JAMALAR BÄ°R Ã–RNEK

North West'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ konuklarÄ± arasÄ±nda teyzesi Kourtney'in, kendisiyle aynÄ± yaÅŸta olan kÄ±zÄ± Penelope, Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Jessica Simpson'Ä±n kÄ±zÄ±Â Maxwell de vardÄ±. KÄ±zlar saatlerce eÄŸlendikleri bu gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bir Ã¶rnek pijamalarÄ±nÄ± giyip uykuya daldÄ±lar.

Bu eÄŸlencede Kim Kardashian da kÄ±zÄ± North'u yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ona North'un arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin annesi de eÅŸlik etti. Kardashian'Ä±n, kendi özel jetini kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸ kutlamasÄ± için kullanmaktan dolayÄ± hem mutlu hem de heyecanlÄ± olduÄŸu görüldü.

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UÃ‡AÄžI KÄ°ÅžÄ°SELLEÅžTÄ°RDÄ°

Kim Kardashian, bu uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸiselleÅŸtirmiÅŸti. Bunu da "Genellikle uÃ§aklar "karanlÄ±k" bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olur. Benimki ise daha aydÄ±nlÄ±k bir ÅŸekilde tasarlandÄ±. Her yolcu koltuÄŸunun kendine Ã¶zgÃ¼ bir telefon ÅŸarj cihazÄ± var. KaÅŸmir tavanlar, kaÅŸmir yastÄ±klar" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Kim Kardashian ile Kanye West'in dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü olan North, teyzesi Kourtney'in Travis Barker ile evlendiÄŸi hafta sonunda da kÄ±lÄ±k ve kÄ±yafetiyle gündemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Hatta annesi Kim, onun böyle giyinmesine izin verdiÄŸi için eleÅŸtirilmiÅŸti.

HENÃœZ SEKÄ°Z YAÅžINDA AMA...

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n nedeni de Kim Kardashian'Ä±n Kanye West ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk "gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±" 8 yaÅŸÄ±ndaki North'un giyim kuÅŸamÄ± ve kullandÄ±ÄŸÄ± aksesuarlar.Â

BU YAÅžTA STÄ°L Ä°KONU OLMA YOLUNDA

GeÃ§en hafta sonu bÃ¼yÃ¼k kÄ±z kardeÅŸi Kourtney Kardashian'Ä±n Travis Barker ile evlendiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Ä°talya'ya giden tÃ¼m aile dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n da ilgi odaÄŸÄ±ndaydÄ±. Bu kalabalÄ±k iÃ§inde diÄŸerlerinden biraz daha fazla ilgi Ã§eken kiÅŸi ise 8 yaÅŸÄ±ndaki North oldu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re minik North tÄ±pkÄ± annesi ve teyzeleri gibi bir stil ikonu olma yolunda hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerliyor. Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k olduÄŸu dÃ¶nemden itibaren yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan farklÄ± giyinen North bu tarzÄ±nÄ± yine sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Annesi Kim Kardashian'dan tam destek alan North West, iddialÄ± giyim konusunda da onunla yarÄ±ÅŸÄ±r bir görüntü sergiledi. AslÄ±nda henüz 8 yaÅŸÄ±nda olan North West, o düÄŸün eÄŸlenceleri sÄ±rasÄ±nda da yine yaÅŸÄ±ndan büyük bir giyim tarzÄ± benimsedi. Ä°ÅŸte bu durum da yine sosyal medyayÄ± hareketlendirdi ve annesini yine eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefine koydu.

'BIRAKIN DA Ã‡OCUK OLSUN'

Kim Kardashian'Ä±n, Ä°talya'nÄ±n Portofino kentindeki dÃ¼ÄŸÃ¼n eÄŸlenceleri sÄ±rasÄ±nda Ã§ekip Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± pozlarda North West'in yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k giyimi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi, dÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birinde dÃ¼nyaya gelen ve 8 milyar dolarl kiÅŸisel serveti olan Kim Kardashian'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± North hakkÄ±nda "ZavallÄ± Ã§ocuk" yorumunu yaptÄ±. Bir baÅŸkasÄ± da tÃ¼m Kardashian/ Jenner ailesine "BÄ±rakÄ±n da North Ã§ocuk olsun" diye seslendi. Bir kullanÄ±cÄ± hem Kim Kardashian'Ä±n hem de kÄ±zÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ beÄŸenmediÄŸini sÃ¶yleyip "BÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼n kÄ±yafeti" yorumunu yaptÄ±.

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'GELECEÄžÄ°NDEN ENDÄ°ÅžE DUYUYORUM'

Kim Kardashian'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± bu ÅŸekilde giydirmesini eleÅŸtiren bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da North'un geleceÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini belirtti. BaÅŸka bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n yorumu da ÅŸÃ¶yleydi: "EÄŸer 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±z bÃ¶yle giyinirse sizin sormanÄ±z gereken soru 'Bunda bir sorun mu var?' olmalÄ±dÄ±r" diyerek Kardashian'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n giyim tarzÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

MAKYAJI ELEÅžTÄ°RÄ° KONUSU OLMUÅžTU

Kim Kardashian, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce de Instagram'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aile fotoÄŸraflarÄ±nda kÄ±zÄ± North'un dudaklarÄ±nÄ± iddialÄ± bir kÄ±rmÄ±zÄ± rujla sÃ¼slemesine izin verdiÄŸi iÃ§in yine sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralara yerleÅŸmiÅŸti.

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'5 YAÅžINDA KIRMIZI RUJ OLUR MU?'

2018 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z evlilikleri bitmemiÅŸ olan Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlÄ±k malikanelerinde dÃ¼zenledikleri Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyadan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±mlarda da North ile ilgili bu ayrÄ±ntÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§mamÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±nda olan North'un kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± ruj hatta yÃ¼zÃ¼ne makyaj yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± eleÅŸtirilmiÅŸti. Giyimi de yaÅŸÄ±na gÃ¶re olmayan North'un bu hali Kardashian'Ä±n birÃ§ok takipÃ§isini kÄ±zdÄ±rdÄ±.

2014 ile 2022 arasÄ±nda evli kalan Kim Kardashian ve Kanye West'in North dÄ±ÅŸÄ±nda üç tane çocuklarÄ± var. Normal yollarla dünyaya gelen Saint 6 yaÅŸÄ±nda. Çiftin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yöntemiyle sahip olduÄŸu kÄ±zlarÄ± Chicago 4, Psalm da yaÅŸÄ±nda. Bu arada Kim Kardashian'Ä±n 1. 8 milyar dolarlÄ±k bir servetin sahibi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

BU KIYAFET DE ELEÅžTÄ°RÄ° KONUSU OLMUÅžTU

Kim Kardashian, 2016 yÄ±lÄ±nda da o zamanlar evli olduÄŸu Kanye West'in Now York'ta verdiÄŸi bir konsere giderken kÄ±zÄ±nÄ± da kendisiyle bir Ã¶rnek giydirmiÅŸti. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yÃ¼zÃ¼nden de kÄ±zÄ±nÄ± bir yetiÅŸkin gibi giydirmekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ± Kim Kardashian.