Onun uğruna bir organını feda etti: Hayatta kalmak için arkadaşının böbreğini zorla mı aldı?

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Söz konusu fotoğrafta genç yıldız bir hastane yatağında yatıyordu. Kolunda serumlar, üzerinde hastane pijaması. Ama fotoğraftaki tek kişi kendisi değildi.

Yanındaki yatakta da yine kendisi gibi genç bir kadın vardı. O da hastane pijamaları içinde yatakta uzanıyordu. Yan yana iki yatakta yatan genç kadınlar el ele tutuşuyordu o karede.

Nedenini de genç yıldız açıklamıştı: Uzun süredir mücadele ettiği hastalık yüzünden böbrekleri iflas etmişti. Arkadaşı da kendisine böbreğini bağışlamıştı. O fotoğraf da nakil ameliyatından sonra çekilmişti.

Selena Gomez, o dönemde arkadaşı olan Francia Raisa'nın bağışladığı böbrekle hayata tutunduğunu bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak duyurmuştu.

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Hatırladınız değil mi bu olayın kahramanlarını? Selena Gomez ile o zamanlar yakın arkadaşı olan ama sonradan araları açılan Francia Raisa.

O paylaşımda ikisi de gayet mutlu görünüyordu. Biri arkadaşının bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutunmuştu. Diğeri de yakın arkadaşına hayati bir destek vermişti.

Selena Gomez ile Francia Raisa'nın dostluğu, bu olayın duyulmasından sonra bol bol objektiflere yansıdı. İki genç kadının yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu kelimenin tam anlamıyla.

Ama köprülerin altından çok sular aktı ve Gomez ile Raisa yollarını ayırdı. Bunun nedeni net olarak bilinmese de "ortak böbrek" bile Selena Gomez ile Francia Raisa'nın dostluğunun kalıcı olmasına yetmedi.

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BÖBREĞİNİ BAĞIŞLAMASI İÇİN ZORLANDI MI?

Son birkaç haftadır da bu böbrek bağışı ile ilgili olarak ortalarda dolaşan bir iddia vardı. Buna göre Raisa, böbreklerinden birini Gomez'e bağışlaması için zorlanmıştı. İşte genç oyuncu, bütün bu iddialara, katıldığı bir programda yanıt verdi.



Francia Raisa, geçtiğimiz günlerde Josh Peck'in Good Guys adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Selena Gomez'e böbreğini bağışlaması için zorlanıp zorlanmadığını açıkladı.



Raisa sözlerine "Biliyorum o dönemde çok fazla toplum önündeydik. Basın hikayeyi öğrendi ve biz de anlatmak istedik" diyerek başladı.



Francia Raisa ardından da o çok merak edilen konuya değindi. Yani böbreğini Selena Gomez'e zorla bağışlayıp bağışlamadığına..



Genç kadının bu konuda söyledikleri gayet netti: "Kimse beni hiçbir şey için zorlamadı. Bu benim kalbimden koptu."



Francia Raisa sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen kalbimin derinliklerinden geldi. Ve böbreğimin ona uyumlu olduğunu biliyordum."



Francia Raisa'nın bütün bu açıklamaları yapmasının nedenine gelirsek... Selena Gomez ile Francia Raisa, böbrek naklinden sonraki dönemde uzun süre hep yan yana göründüler. İki iyi dost izlenimi verdiler. Fakat aradan geçen zamanda yolları ayrıldı.

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HAYATINI KURTARDIĞINI UNUTTU 'SEKTÖRDEN BİR ARKADAŞ' DEDİ

Hatta Selena Gomez, geçen yıl Rolling Stones'a verdiği bir röportajda Francia Raisa'dan sanki hayatını kurtarmış bir kişi gibi değil de sıradan bir tanıdığı gibi söz etti. Gomez, tek ünlü arkadaşının Taylor Swif olduğunu belirtip Raisa'yı "sektörden bir arkadaş" diye tanımladı.

Raisa bu konudaki paylaşıma "İlginç" diye yazarak tepki gösterdi. Selena da "Özür dilerim, tanıdığım herkesten söz etmedim" diye yanıt verdi. Sonunda Francia Raisa, Selena Gomez'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Bu arada başka gelişmeler de oldu. Daha önce de Selena Gomez'in hayatını konu alan My Mind& Me adlı belgeselde Selena Gomez, kendisine böbreğini bağışlayan Francia Raisa'dan hiç söz etmedi.

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'GOMEZ HAYRANLARININ ZORBALIĞINA UĞRADIM'

İki genç yıldız arasındaki bu gerilim sosyal medyaya da taştı. Francia Raisa, bu yılın başlarında Selena Gomez'in hayranları tarafında zorbalığa uğradığını ileri sürdü.

Anlattığına göre Gomez'in bir hayranı sosyal medyadan Raisa'ya "Umarım kalan tek böbreğini de birileri paramparça eder seni lanet olası" diye yazdı. Raisa da bunun üzerine Selena'nın bu tür zorbalıklara izin vermeyeceğine inandığını belirtti.

LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ İFLAS ETMİŞTİ

Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti.

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Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü.

Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak olduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.

Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı.

Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.

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'KARDEŞİM' DİYE HİTAP ETMİŞTİ: Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.





OPERASYONDAN KALAN İZİ GÖSTERDİ

2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaşıp gündem olmuştu.

Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.