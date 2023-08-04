ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÃ§ler acÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼: Bu hale geldiÄŸimin farkÄ±nda bile deÄŸildim

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen koÅŸullar, onlarÄ± bu tÃ¼rden saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme davranÄ±ÅŸlarÄ± geliÅŸtirmeye yÃ¶neltiyor.



Siz de okumuÅŸsunuzdur, bazÄ± Ã¼nlÃ¼lere sÃ¶ylenen "Daha fazla iÅŸ teklifi almak istiyorsan kilo vermelisin" sÃ¶zlerini. BazÄ±larÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta hayatÄ±nÄ± riske atarak bu Ã¶neriyi kabul etti. BazÄ±larÄ± ise buna direndi. Moda dÃ¼nyasÄ±nda kÄ±vrÄ±mlÄ± model Ashley Graham baÅŸta olmak Ã¼zere bunun Ã¶rnekleri de Ã§ok.Â

ZAYIF OLMAK YETMEZ, DAHA DA ZAYIF OLMAK GEREK

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "zayÄ±f olmak yetmez daha da zayÄ±f olmak gerekir" mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± benimseyen Ã¼nlÃ¼lerinden biri geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde objektiflere takÄ±ldÄ±. Elinde iÃ§ecek bir ÅŸeylerle aracÄ±na binen Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, gÃ¶renleri korkuttu.Â



Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ tam da sÄ±fÄ±r bedenin gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda hakimiyetini kurduÄŸu dÃ¶nemde adÄ±nÄ± duyuran 35 yaÅŸÄ±ndaki Whitney Port.

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Boyu 1.79 olan Port, kameralara takÄ±lmadan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kendi zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ama gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ herkesi kelimenin tam anlamÄ±yla dehÅŸete sÃ¼rÃ¼kledi!Â

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Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Hills dizisiyle Ã¼nlenen Whitney Port bu konuda "tartÄ±ya Ã§Ä±kÄ±ncaya kadar bÃ¶ylesine zayÄ±f olduÄŸunu kendisi bile fark etmediÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti.

Whitney Port, kendisi iÃ§in endiÅŸelenen hayranlarÄ±na "bundan bÃ¶yle daha akÄ±llÄ±ca bir beslenme planÄ± uygulayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Ãœzerinde, bir deri bir kemik halini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren dar kÄ±yafetiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Whitney Port, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda da bu konuya deÄŸinmiÅŸti.

Oyuncu, 2015 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi 46 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Tim Rosenman'Ä±n da onun zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã§ok bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etti.Â

'ASLINDA BÃ–YLE GÃ–RÃœNMEK Ä°STEMÄ°YORUM'

Whitney Port, bu korkutan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmekten de geri durmadÄ±.Â

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Port, sosyal medya Ã¼zerinden dertleÅŸtiÄŸi hayranlarÄ±na bu hale geldiÄŸinin yani bu kadar aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na bile varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ta ki tartÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p oradaki rakamÄ± gÃ¶rÃ¼nceye kadar.

Whitney Port bu konuda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "AslÄ±nda bunun sorun olduÄŸunu hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. Ama aÃ§Ä±kÃ§a yeteri kadar yemediÄŸimi ve ÅŸu an saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nmediÄŸimi biliyorum. Ben aslÄ±nda bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmek istemiyorum."Â

Whitney Port, zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak Ã§ok enerjisiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Tabii ki bunun nedenini de kendisi aÃ§Ä±kladÄ±: "Bedenime ihtiyaÃ§ duyduÄŸu kadar yiyecek vermiyorum."

Port, hayranlarÄ±na kendisi iÃ§in endiÅŸe etmemelerini ve kaslarÄ±nÄ± da geliÅŸtirecek ÅŸekilde doÄŸru beslenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± haberini verdi. Sonra da ÅŸunu ekledi:" Ben hazÄ±rÄ±m Ã§ocuklar. Bunun gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar bÃ¼yÃ¼k bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

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Ä°LK UYARI KOCASINDAN GELDÄ°

Bu arada Port, Ã¶zellikle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok yaygÄ±n bir duru olan "Ã§ekici gÃ¶rÃ¼nme" baskÄ±sÄ±na da deÄŸindi. Sadece ince olup Ã§ekici gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fakat sonunda bu yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayÄ±rdÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Whitney Port, aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile ilgili olarak ilk uyarÄ±yÄ± kocasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Bu konuda kendisini uyaranlarÄ±n sadece yabancÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti Whitney Port. Ä°lk sinyallerin de kocasÄ±ndan geldiÄŸini ifade etti.Â "Kocam bir sÃ¼redir benim iÃ§in endiÅŸeleniyor" diye yazan Port "Bu konuda dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve bu sorunu Ã§Ã¶zmek zorundayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±k benim Ã¼zerinde bilinÃ§li olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir konu deÄŸildi."Â

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HÄ°Ã‡ MAKARNA YEMEMÄ°Åž

AltÄ± yaÅŸÄ±nda Sony adÄ±nda bir oÄŸlu olan Port "YaÅŸamak iÃ§in yiyorum. BaÅŸka bir ÅŸey iÃ§in deÄŸil. AslÄ±nda her zaman aÃ‡ hissediyorum ama ne yiyeceÄŸimi bilmiyorum,

Whitney Port geÃ§miÅŸte de yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na dair bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. 2018 yÄ±lÄ±ndaki bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda hiÃ§ makarna yemediÄŸini sÃ¶yleyip 'Bunu denemek iÃ§in Ä°talya'ya gideceÄŸim sanÄ±rÄ±m' demiÅŸti.Â

Bu arada Port kendisi iÃ§in yiyecek hazÄ±rlamanÄ±n Ã¶ncelikleri arasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. "Lezzet ve kalite sÃ¶z konusu olduÄŸunda Ã§ok seÃ§iciyim" diye ekledi. GeleceÄŸi iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyi Ã¶nceliÄŸe alacaÄŸÄ± konusunda da hayranlarÄ±na sÃ¶z verdi.

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'Ä°SKELETE BENZÄ°YORSUN'

AslÄ±nda Whitney Port, geÃ§tiÄŸimiz ay bir bikinili pozunu paylaÅŸÄ±nca hayranlarÄ± da onun ne kadar zayÄ±f olduÄŸu konusunda yorum yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Hatta bazÄ± takipÃ§ileri yÄ±ldÄ±zÄ±n aÃ§lÄ±k diyeti uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip onu sert ÅŸekilde eleÅŸtirmiÅŸti.

Bir baÅŸka takipÃ§isiPort'Ä±n iskelet gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

'AMAN TANRIM! KÄ°LO VERMEM GEREK!'

Whitney Port'un bu zayÄ±flÄ±k takÄ±ntÄ±sÄ± aslÄ±nda kendisine Ã¼n kazandÄ±ran The Hills dizisi sÄ±rasÄ±nda baÅŸladÄ±.

O dÃ¶nemde yani The Hills dizisinde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda kendini ekranda gÃ¶rÃ¼nce aklÄ±ndan geÃ§enleri ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± oyuncu:Â "Aman TanrÄ±m, kendimi tombul hissediyorum. SanÄ±rÄ±m kilo vermeliyim."Â Â