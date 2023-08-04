Beni ister Ã¶p ister dÃ¶v demiÅŸti: TokadÄ± yÃ¼zÃ¼nde patladÄ±

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Genel olarak Ã¶yle elbette. Ama bazen bu durumun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da oluyor. Zaten buna sektÃ¶rde 'doÄŸaÃ§lama' deniliyor.

Bazen bir kavga sahnesinde oyuncular senaryoda yazÄ±lÄ± olmayan bir davranÄ±ÅŸÄ± sergileyebiliyor. Ya da bazen aslÄ±nda senaryoda yer almayan bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi eklenebiliyor.Â

'SENARYOYA Ã–PÃœÅžME SAHNESÄ°NÄ° BEN EKLETTÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

Bunun Ã¶rneklerinden birini Ã¼nlÃ¼ oyuncu Margot Robbie, Babylon filminin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±larÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Robbie, rol arkadaÅŸÄ± Brad Pitt'i Ã¶pebilmek iÃ§in senaryoda olmayan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini eklemesi iÃ§in yÃ¶netmen Damian Chazelle'i ikna etmiÅŸti.

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Belki de bÃ¼tÃ¼n bunlar filme olan ilgili artÄ±rmak iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlar ama yine de kimi zaman senaryoda yazÄ±lÄ± olmayan bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar film sahnelerinde yer alabilir.

FÄ°ZÄ°KSEL ETKÄ°LEÅžÄ°M KONUSUNDA ANLAÅžMAYA VARDILAR

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birine dair ipucunu da iki Ã¼nlÃ¼ oyuncu Joaquin Phoenix ile Vanessa Kirby sergiledi.

AnlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re Ã¶nemli rollerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± Napoleon adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en iki oyuncu, senaryoda olmayan bir tokat sahnesini "kendi kafalarÄ±na gÃ¶re" Ã¶nceden anlaÅŸarak eklemiÅŸler.

48 yaÅŸÄ±ndaki Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Phoenix ile 35 yaÅŸÄ±ndaki rol arkadaÅŸÄ± Kirby, Empire'a verdikleri rÃ¶portajda bu konudan sÃ¶z etti.

Hemen hatÄ±rlatalÄ±m, filmde Phoenix Napoleon Bonaparte rolÃ¼nde. Kirby ise onun karÄ±sÄ± Josephide de Beaunarnais'yi canlandÄ±rÄ±yor. Filmin yÃ¶netmen koltuÄŸunda RidleyScott ustanÄ±n oturduÄŸunu da belirtip hemen iki Ã¼nlÃ¼ oyuncunun senaryoya ne tÃ¼r bir sahne eklediÄŸine bir bakalÄ±m.

Joaquin Phoenix ile Vanessa Kirby'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iki oyuncu, bazÄ± sahnelerdeki fiziksel etkileÅŸimler konusunda bir anlaÅŸmaya vardÄ±. Buna gÃ¶re ikisi de o tÃ¼r sahnelerde birbirlerini serbest bÄ±rakacaklardÄ±.

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'NE Ä°STERSEN YAP' DEMÄ°Åž

Phoenix'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kirby, Ã¼nlÃ¼ oyuncuya "Bak, her ne hissedersen onu yapabilirsin" dedi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Joaquen Phoenix de "Tamam, aynÄ± ÅŸey senin iÃ§in de geÃ§erli" diye yanÄ±t verdi.

Yine Phoenix'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re rol arkadaÅŸÄ± Kirby sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bana tokat atabilirsin, tartaklayabilirsin, itebilirsin. Hatta beni Ã¶pebilirsin. "

Joaquin Phoenix sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "DÃ¶nem dramalarÄ±ndaki kliÅŸeleri yÄ±kmak adÄ±na birbirimizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak bazÄ± yaratÄ±cÄ± ÅŸeyler yapma konusunda bir anlaÅŸmaya vardÄ±k."

SÃ¶z konusu sahne, Napoleon ile Josephine'in boÅŸanmasÄ±nÄ± anlatÄ±yordu. Olup biteni Joaquin Phoenix'ten dinleyelim: "OnlarÄ±n kilisedeki boÅŸanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±klarÄ± kelimeleri kullanÄ±yorduk. Bu olduÄŸunda, bir arÅŸiv canlandÄ±rmasÄ±nÄ± sadÄ±k bir ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irebilir, satÄ±rlarÄ± okuyabilir ve sonra eve gidebilirsiniz. Ama her zaman birbirimizi ÅŸaÅŸÄ±rtmak istedik."

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ANLAÅžMALI TOKAT

Ä°ki oyuncu "birbirlerini ÅŸaÅŸÄ±rtma" konusunda anlaÅŸtÄ±ktan sonra belirli alanlarda senaryoda olmayan hareketlere yer verdi. Ä°ÅŸte bunlardan biri de tokattÄ±. Phoenix'in Kirby'nin suratÄ±nda patlayan tokadÄ±!Â

Phoenix; Empire'a verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Birbirimizi ÅŸoke etmek iÃ§in meydan okumaya teÅŸvik ettik. Birbirimizden bunu talep ettik." Ä°ÅŸte o anlaÅŸmanÄ±n sonucu olarak da Kirby'nin yÃ¼zÃ¼nde Phoenix'in tokadÄ± patladÄ±.

Fakat Vanessa Kirby'nin bundan bir ÅŸikayeti yok. Ona gÃ¶re bÃ¶ylesine yaratÄ±cÄ± bir partnerle Ã§alÄ±ÅŸmak insana gÃ¼vende hissettiriyor.

Ä°ki oyuncunun bu anlattÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±saca filme de bir bakalÄ±m. Senaryosunu David Scarpa'nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± filmin yÃ¶netmeni Ridley Scott.