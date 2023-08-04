ÃœnlÃ¼ modelin hazin sonu: ArtÄ±k nerede olduÄŸunun bile farkÄ±nda deÄŸil

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NEREDE OLDUÄžUNUN BÄ°LE FARKINDA DEÄžÄ°L

Onunla ilgili daha Ã§ok dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ± Ã¼stelik. AslÄ±nda fiziksel olarak oradaydÄ± ama nerede olduÄŸundan ya da belki kim olduÄŸunda bile haberi yoktu.

BÃ¼tÃ¼n bunlar film senaryosu deÄŸil gerÃ§ek hayatÄ±n ta kendisi. Sakaklarda yaÅŸayan, sahip olduÄŸu her ÅŸeyi market arabasÄ±nda taÅŸÄ±yan bu genÃ§ kadÄ±n da bir zamanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ± altÄ±nda yaÅŸayan bir modeldi.Â

Ama biraz kÃ¶tÃ¼ talihi Ã§okÃ§a da kendi seÃ§imleri onu bu hale getirdi. Yani artÄ±k sokaklarda yaÅŸÄ±yor. BaÅŸÄ±nÄ± sokacak bir evi yok, Ã¼stelik kendi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k olmasÄ±nÄ± da istemiyor.

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YÃœKSEKTEN DÃœÅžEN YILDIZ

Bu konuyu takip edenlerin bildiÄŸi gibi Loni Willison'dan sÃ¶z ediyoruz. Bir zamanlar Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶steren, Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken, herkesin parlak bir geleceÄŸi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±, paparazzilerin peÅŸinden koÅŸtuÄŸu Loni Willison.



Bir dÃ¶nemin modeli artÄ±k tamamen toplumsal hayatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n penÃ§esinde yaÅŸÄ±yor.



Paparazzi hala onun peÅŸinden koÅŸuyor. Ama bu kez amaÃ§larÄ± ona bazen yiyecek veiÃ§ecek yardÄ±mÄ± yapmak bazen de aÄŸzÄ±ndan hayatÄ±na dair, piÅŸmanlÄ±klarÄ±na dair birkaÃ§ kelime almak.



Loni Willson geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yine Los Angeles sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Ama bu kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekten eskisine gÃ¶re son derece kaygÄ± vericiydi.



AyaÄŸa bile kalkmakta zorlandÄ±Willison. Sonra Ã§Ã¶pten bulduÄŸu eÅŸyalarla doldurduÄŸu market arabasÄ±na dayanarak gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayaÄŸa kalktÄ±.Â



O sÄ±rada objektiflere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re de kendinde bile deÄŸildi. Loni Willison, kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen objektife gÃ¼lÃ¼msedi. Ama o fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n yorumuna gÃ¶re nerede olduÄŸundan da Ã§evresinden de haberi yoktu.



40 yaÅŸÄ±ndaki eski modelin bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de her zamanki gibi magazin basÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Onu tanÄ±yan ya da tanÄ±mayan birÃ§ok kiÅŸiyi de endiÅŸelendirdi.Â

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Bir dÃ¶nem Glam Fit, Flavour Magazine gibi dergilerin kapaklarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen 40 yaÅŸÄ±ndaki Willison, beÅŸ yÄ±ldÄ±r sokaklarda yaÅŸÄ±yor.ArtÄ±k bir Ã§atÄ± altÄ±nda hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Willison'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu zor durum, geÃ§miÅŸteki parlak gÃ¼nlerinden Ã§ok daha fazla ilgi Ã§ekiyor.Ã–yle ki hemen hemen her gÃ¼n bir Magazin sayfasÄ±nÄ±n manÅŸetine Ã§Ä±kÄ±yor. Paparazziler onu eski gÃ¼nlerde olduÄŸundan Ã§ok daha fazla takip ediyor. Hatta onunla iki kelime konuÅŸabilmek iÃ§in saatlerce peÅŸinde dolaÅŸan bir Paparazzi ordusu bile var.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de40 yaÅŸÄ±ndaki Loni Willison, California sokaklarÄ±nda her zamanki gibi eÅŸyalarÄ±nÄ± doldurduÄŸu market arabasÄ±yla gezerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

SÄ±k sÄ±k Ã§Ã¶p konteynerlerinin yanÄ±nda durup iÃ§lerinde yiyecek arayan Willison'Ä±n o anlarÄ± dakika dakika gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Paparazziyi eskisinden Ã§ok daha fazla peÅŸinden koÅŸturan Willison, kÄ±yafetlerini Ã§Ã¶plerden buluyor, yiyeceklerini bazen baÅŸkalarÄ± veriyor.

Bir yanÄ±nda Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± hayatlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± California sokaklarÄ±nda, pislik iÃ§inde Ã§Ã¶pleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Sahip olduÄŸu her ÅŸeyi bir market arabasÄ±na koyup sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor.

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Baywatch dizisiyle adÄ±nÄ± duyuranJeremy Jackson'Ä±n eski eÅŸi olarak bilinen, bir dÃ¶nem kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan 40 yaÅŸÄ±ndaki Willison, bugÃ¼n o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda bambaÅŸka bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.Loni Willison, geÃ§en ay da X17 Online adlÄ± internet sitesinin bir muhabiriyle sokaklarda bir sohbet gerÃ§ekleÅŸtirdi. Muhabir, aslÄ±nda birÃ§ok meslektaÅŸÄ±nÄ±n daha Ã¶nce de Willison'a yÃ¶nelttiÄŸi o soruyu tekrar sordu: "HayatÄ±nÄ±zÄ±n ters gittiÄŸi yer neresiydi?" Ä°ÅŸte o soruya Willison'dan eski eÅŸi Jeremy Jackson'Ä± suÃ§layan bir yanÄ±t geldi: " Eski kocam... Evlenmek... Sonunda boÅŸandÄ±m." Willison, eski eÅŸi hakkÄ±nda "Beni bu hale getirmek iÃ§in her ÅŸeyi yaptÄ±" diye konuÅŸtu.

Loni Willison, muhabirle sokaklarda gezerek yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide "Ã‡ok acÄ± Ã§ekiyorum" dedi ve midesinin Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸekilde aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Muhabir kendisine neden evsizlere hizmet veren bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gitmediÄŸini sorunca da Willison, daha ilginÃ§ bir yanÄ±t verdi.



ArtÄ±k kapalÄ± mekanlarda yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun nedenini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir yÄ±l boyunca birisi bana neredeyse her gÃ¼n elektrik verdi." Willison, kullandÄ±ÄŸÄ± ve penÃ§esinden kurtulamadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n da bu duruma yol aÃ§mÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.

EVSÄ°Z OLMANIN EN Ä°YÄ° YANI DOÄžAYA YAKIN HÄ°SSETMEK: PeÅŸine takÄ±lan muhabirin "evsiz olmanÄ±n iyi yanÄ±yla" ilgili soruya Willison "SanÄ±rÄ±m doÄŸuyla daha fazla iÃ§ iÃ§e olmak" diye yanÄ±t verdi.

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Bu tÃ¼r bir yaÅŸamÄ± seÃ§mesinin nedenini soran muhabir eski eÅŸini kast ederek "Bu, onun suÃ§u mu?" diye sordu.

Bunun Ã¼zerine Willison, biraz dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra "Evet" diye yanÄ±t verdi. KÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine de olsa Willison'Ä±n hayatÄ±na tanÄ±klÄ±k eden muhabir Loni Willison'a limonata ve ton balÄ±klÄ± sandviÃ§ ikram etti.

Her ikisini de teÅŸekkÃ¼r ederek alan Willison'Ä±n, bir zamanlar pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan Ã¼st Ã¶n diÅŸlerinin ise artÄ±k yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekti.

Willison Yemek yerken saÄŸ elinin parmaklarÄ±ndaki deformasyon muhabirin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Onunla sohbet eden muhabir parmaklarÄ±na ne olduÄŸunu sorunca Willison, "Birisi onlarÄ± kÄ±rdÄ±" diye yanÄ±t verdi.

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Muhabirin, tedavi gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸi sorusuna ise gÃ¶zleri dalarak kÄ±saca "HayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi Lori Willison.

Hayat yolunda "mutlu" olmasÄ±nÄ±n gerekmediÄŸini sÃ¶yleyeni Loni Willison "HayatÄ±n iyi bÃ¶lÃ¼mleri var, kÃ¶tÃ¼ bÃ¶lÃ¼mleri var. Ama.. her neyse.. " diyerek sustu.

'KÄ°MSENÄ°N YAPABÄ°LECEÄžÄ° BÄ°R ÅžEY YOK

'Loni Willison, bundan iki yÄ±l Ã¶nce California sokaklarÄ±nda Ã§Ã¶pleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, yine bir muhabir tarafÄ±ndan takip edilmiÅŸti. Gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda muhabirden kaÃ§an Willison, sonunda onunla konuÅŸmayÄ± kabul etti.



Muhabirin kendisine verdiÄŸi yiyecek ve ayakkabÄ±yÄ± kabul eden Willison, bu duruma dÃ¼ÅŸmesinin nedeninin Hollywood yaÅŸantÄ±sÄ± ve uyuÅŸturucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¶yle sokaklara dÃ¼ÅŸmesinin nedeni kÃ¶tÃ¼ insanlar.



Eski model, sohbetin baÅŸlangÄ±cÄ±nda fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n kendisine "Siz Ã¼nlÃ¼ Loni Willison musunuz?" diye sormasÄ± Ã¼zerine "ÃœnlÃ¼ mÃ¼yÃ¼m bilmem, ama evet" dedi. FotoÄŸrafÃ§Ä± ona bÃ¶ylesine gÃ¼zel ve yetenekli birinin neden hayatÄ±na devam etmeyip sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neden kimsenin kendisine yardÄ±m etmediÄŸini sorunca da SÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m" diyerek yanÄ±t verdi.



Willison "Birinden bana yardÄ±m etmesini istesem bile, kimsenin benim iÃ§in yapabileceÄŸi bir ÅŸey yok. Bir binada yaÅŸayamÄ±yorum, bir evde yaÅŸayamÄ±yorum, hiÃ§bir yerde yaÅŸayamÄ±yorum. SÃ¼rekli olarak hareket etmek zorundayÄ±m" sÃ¶zleriyle de iÃ§inde bulunduÄŸu ruh halini ifade etti.

ESKÄ° EÅžÄ° YARDIM ETMEK Ä°STEMEDÄ°

HayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda kendi kendine yetebildiÄŸini belirten Loni Willison "Kendi kendime yaÅŸayabiliyorum. Burada ihtiyacÄ±m olan her ÅŸey var. Kimse beni umursamÄ±yor. Ben onlarÄ± gÃ¶rmek istemiyorum, onlar da beni gÃ¶rmek istemiyor" dedi.



BaÅŸkalarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± berbat etmek istemediÄŸini belirten Loni Willison, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka bazÄ± insanlar benim hayatÄ±mÄ± daÄŸÄ±ttÄ±. Sadece zaman geÃ§tikÃ§e neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeliyim" diyerek hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.



Loni Willison, bir dÃ¶nemin gÃ¶zde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandÄ±ran Jeremy Jackson ile kÄ±sa sÃ¼ren bir evlilik yaptÄ±. Ancak Ã§ift boÅŸandÄ±ktan sonra iliÅŸkileri tamamen koptu.



AslÄ±nda Los Angeles yerel yetkilileri Loni Willison iÃ§in bir barÄ±nak teklifinde bulundu. Ama Willison "ArtÄ±k benim iÃ§in yapÄ±lacak bir ÅŸey kalmadÄ±" diyerek bÃ¼tÃ¼n bu yardÄ±mlarÄ± da geri Ã§eviriyor.