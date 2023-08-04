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Prens William'ın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

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#Prens William#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi
Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 11:25

İngiltere'nin yeni kralı Charles'ı özel bir ilginiz olmasa bile mutlaka tanıyorsunuzdur. Annesinin yerine tahta geçebilmek için 70'li yaşlarının ortasına kadar bekledi. Ondan önce de her ne pahasına olursa olsun ailesinin ve elbette monarşinin varlığını sürdürebilmek için elinden ne geliyorsa yaptı. 

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SADECE KRAL DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR MAGAZİN FİGÜRÜ
Aynı zamanda bir magazin unsuru olarak görülen Charles'ın tabii ki tüm dünyayı kızdıran bazı tercihleri de oldu bu arada.

İlk eşi Diana'ya sevgi göstermemesi, onun yerine herkesin gözü önünde Camilla'yla aldatması gibi...

Ama Charles artık Büyük Britanya'nın kralı ve milyonların sevgisini kazanmak zorunda olduğunun farkında. Hem de monarşinin geleceğinin tartışıldığı bazı kesimlerce gereksiz görüldüğü bu dönemde.

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın


SEMPATİ KAZANMAK ZORUNDA
İşte bu yüzden de yani sempati kazanmak için yıllardır yaptığı bir şey var. Özellikle kraliyet ailesinin varlığının en çok tartışıldığı bölgelerde yerel giysilere bürünüyor. Bizim İskoç etek diye bildiğimiz bu bölgeye özel kilt giymek de dahil.

Üstelik ailesinde bunu yapan tek kişi Charles da değil. En küçük kardeşi yeni Edinburgh Dükü Edward da zaman zaman bu yerel kilt eteklerle bazı etkinliklere katılıyor.

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Ellerinde İskoçya'ya ait soyluluk unvanlarını da tutan İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesi de bu konuda tıpkı Charles gibi davranıyor. Bir kişi hariç. O asla babası gibi kilt giymiyor. Bazı zamanlarda da bu yüzden eleştiri alıyor.

Kim mi bu kişi? Kral Charles'ın ardından tahtın ilk sıradaki varisi olan Galler Prensi William.

Prens William, eşi Kate Middleton ile birlikte sık sık İskoçya'ya da resmi ziyaretlerde bulunuyor. Etkinliklere katılıyor.

Yine de onu İskoçya'ya yaptığı ziyaretlerde üzerinde İskoç etek denilen kiltle gören hiç kimse olmadı. İşte bu durum nedeniyle de zaman zaman sertleşen eleştiriler alıyor William.

Ama bir kraliyet uzmanı William'ın bu davranışını savundu ve onu eleştirenlere "Adamı rahat bırakın... Zaten bir sürü kurala uymak zorunda" diye uyardı.

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

WILLIAM'IN İSKOÇ ETEK GİYMEK ZORUNDA OLDUĞUNU SAVUNDU
Prens William'ın İskoç etek giymeme nedeni bu yerel giysiden hiç hoşlanmaması. İskoçya ile ailevi bağları olduğu halde babası gibi bunu yapmak istemiyor. 

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Geçen hafta The Telegraph Gazetesi için bir yazı kaleme alan gazeteci Alan Cochrane, William'ın İskoç etek giymek zorunda olduğunu belirtti.

Özellikle de bu bölgede çalışırken. Yani resmi bir ziyarette bulunduğunda.Cochrane bunun, İskoçya'ya bir saygı niteliğinde olduğunu belirtti.

Fakat BBC'nin kraliyet uzmanı Jennie Bond ise William'ın kilt giymemesinin herhangi bir saygısızlık içermediğini belirtti.

William'ın küçükken kilt giymek zorunda kaldığını ama şimdi rahatı için bunu tercih etmediğini vurguladı.

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

Giyim konusunda yerel motifleri ve renkleri yansıtma görevi William'ın eşi Kate'in. Bir İskoçya gezisi sırasında giydiği ekoseli mantosu da bunun örneklerinden biri. 

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

'ZAVALLI WILLIAM... ZATEN BİR SÜRÜ KURALA UYMAK ZORUNDA'
OK Magazine'e konuşan Bond " Adama bir rahat verin. Zavallı William, zaten bir sürü kurala uymak zorunda" dedi. 

Bond'a göre William, kendi düğününde bile hangi üniformayı giymesi gerektiğini söyleyen babaannesi Elizabeth'in isteğine boyun eğdiğini söyledi.

Bond sözlerini şöyle sürdürdü: " Eğer kilt giydiğinde kendini rahat hissetmiyorsa kimsenin onu buna zorlamaya hakkı olduğunu düşünmüyorum."

Kraliyet uzmanı Bond'a göre William giydiği kıyafetleri güzel bir şekilde taşıyor. Hatta kilt giydiğinde bile güzel görüneceği görüşünde. Ama bu eteği giymemek onun hakkı ve herkesin de buna saygı göstermesi gerek uzmana göre.

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın


KARISIYLA İSKOÇYA'DA OKURKEN TANIŞTI: William'ın kilt giymediği için eleştirilmesinin altında başka nedenler de var. Bunlardan biri de şu anda evli olduğu Kate Middleton ile İskoçya'da bulunan St. AndrewS Üniversitesi'nde tanışmış olması. Bazıları onun sırf bu yüzden bile kilt giymek zorunda olduğunu savunuyor.

Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

GEÇMİŞİ 1500'LERE KADAR UZANIYOR
Peki ya Prens William'ın giymediği için eleştirildiği kilt nedir? Aslında ekose kumaştan yapılan ve herkesin İskoç etek diye bildiği bu kıyafet birkaç parçadan oluşuyor.

Genellikle düğün, balo gibi özel günlerde giyiliyor bu etekler. Hem aile ve bu aileye mensup olmaktan duyulan gururun simgesi hem de gücün ve romantizmin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 

Aslında kilt tek başına giyilmiyor. Ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt adı verilen etek, eteğin iki parçasını bir arada tutan özel kilt iğnesi, dize kadar uzanan yün çorap, kurdeye ve ayakkabılardan oluşuyor.

İskoçların bu eteği giymesinin tarihçesi ise 1500'lü yıllara uzanıyor. O sıralarda İskoç erkekleri ava çıktıklarında dizlerine kadar uzanan omuz atkıları kullanırdı.

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Zamanla bunların şekli değişti ve daha geniş atkılar kullanmaya başladılar. İşte bu geniş atkılardan dolayı özellikle savaşlar sırasında vücutlarının üst kısmını rahat kullanamayan İskoçlar, daha rahat edebilmek için kilt giymeye başladı. 

Ama tek özelliği bu değil bu ünlü eteğin. Kalın ve dayanıklı kumaşlardan dikilen bu etekler soğuktan korunmaya da destek oluyor. Dağlık arazilerde de daha rahat hareket olanağı sağlıyor.

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BİR DÖNEM YASAKLANMIŞTI
Ayrıca kiltlerin kumaşlarının da anlamı var. Kullanılan renkler kişinin hangi aileye ve hangi topluluğa ait olduğunu da simgeliyor.

Bir avantaj daha! Soğuk havalarda geceleri uyurken battaniye olarak da kullanılıyor. 

Bu arada bir hatırlatma yapalım. Bu etekler 1746 tarihli bir yasa ile İngiliz kraliyet ailesi tarafından yasaklandı. Bu da İskoçların tepkisini çekti.

Israrla bu etekleri giyenler, 6 ay hapis cezası alıyor sonra da sürgüne gönderiliyordu. Fakat 1780'li yıllarda İngiltere kralı bir politik hamle olarak bu yasağı kaldırdı ve kilt tekrar giyilmeye başlandı.

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Prens Williamın tercihi tartışılıyordu: Zaten bir sürü kurala uymak zorunda... Bari etek giymeye zorlamayın

KİLTİN EN ÇOK YAKIŞTIĞI KİŞİ
Bir de işin magazin boyutu... Son dönemde sadece İngiltere'de değil tüm dünya basınında kilt denildiğinde akla gelen bir kişi var. Ama o kişi Charles değil, onun yaveri. Yani İskoçya 5'inci Tabur Kraliyet Alayı'ndan Binbaşı Jonathan Thompson.

Kraliçe'nin ölümünden önce onun yanından ayrılmayan Binbaşı Thompson, kiltin en çok yakıştığı kişi olarak sık sık gündeme geliyor. 

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#Prens William#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi

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