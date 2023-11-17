Genç şarkıcının yürek burkan sonu: Henüz 26 yaşındaydı... Çektiği migren ağrıları onu hayattan kopardı

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ANNESİ BU KONUDA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇABALIYOR

"Bu bizim oğlumuz... Gurur duyduğumuz çok sevdiğimiz genç adam... Fark edilmeyen bir rahatsızlık nedeniyle öldü. Tanıdığımız biri böyle bir durumdan muzdarip olduğunda onu dinlememiz ve anlamamız gerekir... "

İlk bakışta kafa karıştırıcı gibi görünen bu satırlar, 26 yaşındaki genç adamın ölümünün ardında aslında nasıl büyük bir trajedi yattığını gözler önüne seriyor.

Çünkü belirtildiğine göre o genç adamın ölümüne, son üç yıldır bir türlü dindiremediği migren ağrıları neden oldu.

HENÜZ 26 YAŞINDAYDI

Henüz 26 yaşındayken kimsenin beklemediği bir şekilde hayata veda eden bu genç adam İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulan Night Cafe adlı müzik grubunun solisti Sean Martin.

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Ailesi ve grup arkadaşları, Martin'in geçtiğimiz 6 Kasım günü hayata veda ettiğini duyurmuştu. Hem de hiç beklenmedik bir biçimde.

Arada geçen zaman içinde Martin'i bu kadar erkenden hayattan koparan sorunun son üç yıldır çektiği migren ağrıları olduğu ortaya çıktı.

Annesi yakınlarına gönderdiği o yürek burkan mesajında da migrenle ilgili faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına gelir toplamak amacıyla bir yürüyüş düzenleyeceğini ve internette bir özel site kurulacağını belirtti.

Acılı anne, amacının böyle görünmez hastalıklara dikkat çekmek ve bu durumda olanlara yardım etmek olduğunu açıkladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Güzel oğlum, bütün yolculuk boyunca bana rehberlik edecek. Lütfen bana bu konuda destek olun."

ACILI SEVGİLİ: ARTIK İYİLEŞMEK İÇİN UMUDU KALMAMIŞTI

Sean Martin'in acılı sevgilisi Hannah Thomas da genç şarkıcının 2020 yılında geçirdiği Covid 19'un ardından kronik migren ağrıları çektiğini anlattı. Genç kadın, bu ağrıların Martin'in hayatını çekilmez hale getirdiğini sözlerine ekledi.

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Aynı zamanda bipolar bozukluk teşhisi de bulunan Sean Martin'in hemen hemen her gün migren ağrısı çektiğini hatırlattı Hannah Thomas. "Hayatı tepetaklak olmuştu. Biz de onun hayatının her yönünü etkileyen bu görünmez rahatsızlığa alışmak ve kabullenmek zorunda kaldık" dedi.

Artık hayatta olmayan sevgilisinin çektiği dayanılmaz migren ağrılarına rağmen yine de hayata tutunma konusunda büyük bir güç sergilediğini anlatan Thomas "Çektiği acıya rağmen yaratma yeteneğini sürdürmesine hayranlık duyuyordum. Yıllardır sağlıklı olmak için mücadele veriyordu ama artık umudu da kalmamıştı" diye sürdürdü sözlerini.

Acılı sevgilinin sözleri şöyle devam etti. "Maalesef acı herhangi bir insanın birlikte yaşayamayacağı kadar dayanılmaz hale geldi ve bu yüzden Sean bugün gitti. Evet konuşmak önemlidir ve evet erkeklerin güvenecek insanlara ihtiyacı vardır, ancak Sean yüksek sesle konuştu ve hala çoğunlukla yanlış anlaşıldı. Söyleyebileceğim tek şey, insanlar konuşurken gerçekten dinlemek ve kimsenin deneyimini inkar etmemek ya da küçümsememek olurdu."

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GRUP ARKADAŞLARININ VEDASI

Night Cafe adlı müzik grubunun üyeleri Sean Martin'in ölümünü 6 Kasım'da yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Grubun resmi Instagram hesabından yapılan bu paylaşımda "En yakın arkadaşımız Sean'un ani ölümünü paylaşmaktan dolayı yıkılmış durumdayız. Şu anda hissettiğimiz acıyı anlatmaya kelimeler yetmez" denildi.

Sean'un sadece grup arkadaşı değil aynı zamanda çocukluklarından beri birçok şeyi paylaştıkları yakın dostları olduğunu belirten grup üyeleri "Yol boyunca birçok anı biriktirdik ve hayalini kurduğumuz, sonsuza kadar değer vereceğimiz şeylere ulaştık. Onun anısı kalplerimizde ve herkes için dünyaya sunduğu müzikle sonsuza kadar yaşayacak" diye sürdürdü satırlarını.

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MİGREN, SANILDIĞI KADAR BASİT BİR SAĞLIK SORUNU DEĞİL

Sean Martin'in gencecik yaşta ölümüne neden olan migren, sağlık uzmanlarına göre şiddetli bir baş ağrısından öte tek başına bile ölümcül olabilecek bir sağlık sorunu.

Bazı çeşitleri geçici körlüğe neden olabilen migren bu yüzden dikkate alınması gereken bir hastalık.

Bütün dünyada iş gücü ve ekonomimk kayıplara neden olan hastalıklar arasında yer alıyor migren. Kimi zaman 4 saatten başlayarak 3 güne kadar sürebilen migren ağrıları, bu tür ağrılar içinde en çok doktora başvurma nedeni.

Doktorların verdiği bilgiye göre nadir görülen ve hastayı komaya kadar götüren hemiplejik migren bu ağrıların en tehlikelisi. Bu tür ağrı çekenlerin vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.