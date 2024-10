Saçlara aklar düştü ama kalpleri hala 20'li yaşlarında: Yıllanmış nikahsız birlikteliğin sırrı buymuş

Haberin Devamı

Elbette böyle bir soruyu yanıtlamak kolay değil. İnsan bir dolu ayrıntı sıralar ama sonunda da "Bilmiyorum, onu sevdim işte" diye bağlar cümlesini.

İşte şimdi gösteri dünyasından tam da böyle bir gerçek hayat öyküsü anlatacağız size.

Bu ünlü çift, pırıltılı dünyada eşine az rastlanır şekilde tam 41 yıldır birlikte. Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, ilişkilerinden doğan tek çocukları ve torunlarıyla kalabalık bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

Resmen evlenmemiş olsalar bile nice evli çifti kıskandıracak bir birliktelikleri var... İşte bu çiftten biri, eşinin hangi özelliğinin kendisini baştan çıkardığını, onun hakkında "işte doğru insan bu" diye düşünmesine neden olduğunu anlattı.

MUTLULUKLARI PARMAKLA GÖSTERİLİYOR

Bu konuları yakından takip edenler Goldie Hawn ile Kurt Russell'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Tam 41 yıldır aşk yaşayan, hayatı paylaşan, birlikte yaşlanan Hawn ve Russell, Hollywood'un mutlulukları parmakla gösterilen çiftlerinden biri.

Peki evli çiftlerin bile kimi zaman geçinemediği, ayrılırken birbirlerinin hayatını darmadağın ettiği gösteri dünyasında aralarında hiçbir resmi bağ olmasa da onları neredeyse yarım asırdır bir arada tutan sır ne?

İşte bunu da bu aşkın taraflarından biri olan Goldie Hawn anlattı: E! News'a konuşan Hawn, Kurt Russell ile mutlu ilişkilerinin sırrının iyi bir cinsel hayat olduğunu söyledi.

'BİRBİRİNİZE AİT OLDUĞUNUZU HİSSEDİYORSUNUZ'

Onun anlattığına göre bu tensel yakınlaşma çiftleri birbirine daha fazla bağlıyor ve birbirlerine ait hissetmelerini sağlıyor.

Bakalım Goldie Hawn sözünün gerisini nasıl tamamladı: " İyi bir cinsel hayatı olan çiftlerin ilişkisi de daha uzun sürüyor. Ama bu sadece o bildik, klasik eylemleri tekrarlamaktan ileri gelmiyor. Aynı zamanda aranızda sıcaklık ve yoğun duygular da yaratıyor."

BU arkada Hawn'ın söylediğine göre mutlu olmak isteyen çiftlerin olabildiğince birlikte vakit geçirmesi ve aralarındaki farklılıkları da kabul etmesi gerekiyor.

ÜNLÜLER DÜNYASINDA BÖYLE MUTLULUK ÖYLE AZ Kİ!

Ünlü yıldız bundan bir süre önce de yine katıldığı bir programda Kurt Russell ile yıllanmış ilişkilerinin bilinmeyenlerini anlatmıştı. Hawn ilk tanıştıklarında birbirlerinin en çok hangi özelliklerinden etkilendiklerini de ifade etmişti.

Goldie Hawn konuk olduğu SiriusXM'de yayınlanan Conan O'Brien Needs a Friend (Conan O'Brien'ın Arkadaşa İhtiyacı var) adlı podcast yayınına konuk oldu.

Orada da 41 yıllık hayat arkadaşı Kurt Russell ile nasıl tanıştıklarını ve onda kendisini en çok etkileyen ayrıntının ne olduğunu anlattı.

Bu arada kısa bir not. Goldie Hawn ile Kurt Russell, ilk olarak 1966 tarihli The One and Only, Genuine, Original Family Band'in setinde bir araya geldiler. Ama o dönemde hemen ilişkileri başlamadı. İkisi de kendi hayatlarına döndüler. Ta ki 1983 yılında birlikte oynadıkları Swing Shift adlı filmin setinde yeniden buluşana kadar. Yıllar sonra tekrar karşılaştılar ve bu kez aşk onları buldu.





'SENİ TEKRAR GÖRMEK İSTERİM'

Goldie Hawn, programda o filmin setinde bir süre yan yana oturduklarını anlattı konuk olduğu programda. Söylediğine göre Kurt Russell kalkıp gitti.

Ama sonra odanın karşı tarafına gidince arkasına döndü ve Goldie Hawn'a "Bu rolü almasam da sorun değil ama seni yeniden görmek isterim" dedi. O an Hawn'a göre son derece romantikti.

Elbette Hawn da o dönemde genç olan Kurt Russell'ın yakışıklılığından etkilenmişti. Zaten Russell bir süre sonra Goldie Hawn'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla yaşadığı eve ziyarete gitti.

Gelin gerisini Hawn'dan dinleyelim: " İki küçük çocuğum vardı. Oliver 6, Katie de 4 yaşındaydı. Kurt, onların uyuduğu yatak odasına gitti ve ikisini de uzun uzun seyretti."

'AÇIKLAYAMAM AMA O BENİM ARADIĞIM ADAMDI'

Russell'ın aile hayatına bu kadar ilgili olması da Hawn'ı çok etkiledi. İçinden onun ne kadar harika bir adam olduğunu geçirdi.

O anlar hakkında şöyle konuştu Goldie Hawn: "Tam bir aile adamıydı... Onlara uzun uzun baktı, onları hissetti. Sonra biz diğer odaya gittik ve orada sohbet ettik."

O gece öyle geçti Goldie Hawn'un anlattığına göre. Bir gün çocukları Kate ve Oliver onu sette ziyarete gitti.

İşte o anda iki çocuğunun Kurt Russell ile kurduğu iletişim de ünlü oyuncunun çok hoşuna gitti. O an hissettiklerini şöyle ifade etti Goldie Hawn: "Açıklayamam ama o benim aradığım adamdı."

'BENİ BAŞTAN ÇIKARAN AYRINTI ÇOCUKLARIMA OLAN BAĞLILIĞIMI HİSSETMESİYDİ'

Hawn'un söylediğine göre 41 yıllık sevgilisine o ilk dönemde kendisini çeken şey sadece onun yakışıklılığı olmadı. Onu asıl baştan çıkaran ayrıntı Kurt Russell'ın, bir anne olarak çocuklarına olan bağlılığını anlayıp hissetmesiydi.

Goldie Hawn ile Kurt Russell, tam 41 yıldır ilişkilerini sürdürüyorlar. Hiç evlenmemiş olsalar da bu onlar için bir sorun değil.

Hawn bu konuyu "Evlenmeden de mükemmel şekilde bu ilişkiyi sürdürüyoruz" diye anlattı.

BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK VE ŞEFKAT

Bu konuda daha önce konuk olduğu bir programda da şunları söylemişti Goldie Hawn: "Kendimi zaten ona adamış hissediyorum. Evlilikten beklenen de zaten bu değil mi? Bağlılık, dürüstlük, şefkat ve sevgi olduğu sürece sorun yok. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirdik, bu konuda iyi iş çıkardık. Bütün bunlar için de evlenmeye gerek yoktu zaten."

Goldie Hawn, her sabah uyandığında sevgilisini yanında görmenin hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.

Goldie Hawn ve Kurt Russell bu uzun ilişkilerinden Wyatt adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Hawn'ın eski kocası Bill Hudson'dan Kate ve Oliver adında iki oğlu bulunuyor.

Kurt Russell ise eski karısı Season Hubley'den Boston adında bir erkek çocuk sahibi.