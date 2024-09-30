Birbirlerini ilk kez dizi setinde görmüşlerdi: Gün bitti biz artık evliydik... Altı yıl geçti hâlâ evliyiz

Haberin Devamı

Bu arada şöhreti arttıkça özel hayatı da merak konusu olmaya başladı. Ünlülerin kaderinden o da kaçamadı bir başka deyişle...

Kendisi gibi sinemanın yükselen yıldızlarından biriyle süresi kısa ama etkisi büyük bir aşk ve nişanlılık dönemi yaşadı. Herkes evlenmelerini beklerken yollar ayrıldı...

Ardından müzik dünyasının bir ünlüsüyle yuva kurdu ve iki çocuk annesi oldu. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünse de bir anda "ayrılıyoruz" açıklamasıyla herkesi şoke ettiler...

Sonra bir dizi setinde tanıştığı bir yapımcıyla aşka düştü... Onunla ikinci evliliğini yaptı. Belli ki aradığı her şeyi onda buldu ve bu evlilik altıncı yılını geride bıraktı.

İki çocuğunun babası olan eski eşiyle arkadaşça görüşen bu ünlü, yeni kocasıyla da tam özlemini çektiği huzuru buldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde de evlilik yıl dönümünü kutladı, mutluluğunu da sosyal medya hesabından dosta düşmana ilan etti.

OLGUNLUK ÇAĞINDA YAPTIĞI İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ARADIĞINI BULDU

Özel hayatını böyle anlattığımız bu ünlü Gwyneth Paltrow.

Şu anda 52 yaşında iki çocuk annesi olan Paltrow'u bütün dünya oyunculuğundan çok 90'lı yıllarda döneminin en parlak yıldızlarından biri olan Brad Pitt ile yaşadığı aşkla konuşmuştu. Gençler nişanlansa da bu işin sonu gelmedi.

Sonra Paltrow; Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile evlendi. İki çocuk sahibi oldukları bu evlilik 2003 yılında başladı ama 2013'te bitti.

Herkes onların boşanma açıklamasına şaşırdı ama Paltrow ile Martin dost kalmayı başardılar.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, hayatının olgunluk çağında ise Brad Falchuk ile tanıştı ve onunla hayatını birleştirdi.

ROMANTİK BİR TATİLE ÇIKTILAR

2018 yılında evlenen Paltrow ile Falchuk, geçtiğimiz hafta altıncı yıl dönümlerini kutladılar. Bunun için romantik bir tatile çıktı ünlü oyuncu ile yapımcı kocası Brad Falchuk.

Haberin Devamı

Paltrow, mutluluğunu da sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşım aracılığıyla takipçileriyle de paylaştı. Kocasıyla romantik bir anda çekilen o pozla birlikte sadece "6" rakamını yazdı Paltrow.

Aslına bakılırsa çift, bir süredir İtalya'nın "aşıklar kenti" olarak bilinen ve şarkılara da konu olan Portofino kentinde tatildeydi.

Orada yatla denize açılan Paltrow ile Falchuk'un güvertedeki romantik anları da paparazzi objektiflerine takıldı.

Paltrow, Brad Falchuk ile altıncı evlilik yıl dönümü için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Bu romantik pozun yanına sadece "6" mesajını yazdı.

Haberin Devamı





ONLAR DA GÖSTERİ DÜNYASININ SET AŞIKLARIYDI

Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, gösteri dünyasının "set aşıkları" arasında yer alıyor. Çift, daha romantik ilişkileri başlamadan dört yıl önce bir dizinin setinde tanıştı.

O sırada Paltrow, ünlü Glee dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyordu. Brad Falchuk da yapımcı olarak setteydi. Paltrow'un o dizideki konukluğu o kadar beğenildi ki rolü beş bölüm daha devam etti.

Sette tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi ama bu durum birbirlerinden etkilenmelerini engellemedi.

Brad Falchuk, 2020 yılında Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda Paltrow hakkında "Muhteşemdi, çekiciydi... Üstelik ortak noktalarımız vardı. Bu sayede aramızda güzel bir arkadaşlık geliştirdik" diye konuştu.

Haberin Devamı

Ama o "sevimli arkadaşlık" öyle kalmadı. Bir süre sonra aralarında romantik bir yakınlaşma başladı. O sırada Paltrow, kocası Chris Martin ile yollarını ayırmıştı. Brad Falchuk da eşi Susan ile evliliğini kısa süre önce bitirmişti.

AŞK, 2014 YILINDA BAŞLADI

2014 yılının yaz aylarında Paltrow ile Falchuk, romantik bir ilişki yaşamaya başladılar. Ama elbette bunu hemen kamuoyuna duyurmadılar.

Söylentiler çıksa da çiftin aşk yaşadığını resmen ilan etmesi 2015 yılında gerçekleşti. Robert Downey JR'ın 50'nci doğum günü partisine el ele katılarak aşklarını da gün yüzüne çıkardılar.

Bu ilk görüntülerin üzerinden üç yıl geçtikten sonra da 2018 yılında hayatlarını resmen birleştirdi Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk. Ondan önce de bir yıl nişanlı kaldılar.

Haberin Devamı

Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, Hollywood'un en mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Geçmişte yaşadıkları eski evliliklerinden dersler çıkaran çift birbirlerine aşk ve huzur getiriyor.

DÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYADAN VE İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞTI

Daha önce Susan Falchuk ile bir evlilik yaşayıp iki çocuk sahibi olan Brad Falchuk, bu ikinci evliliğinden çok memnun. Tıpkı Paltrow gibi.

Ünlü yıldız bu konuda verdiği bir röportajda "Evlilik güzel, asil ve çaba gerektiren değerli bir kurum. Eş olmayı ve yuva kurmayı seviyorum" demişti.

Başka bir demecinde de "Bana kocam yeter" diyerek ikinci evliliğinin kendisine ne kadar iyi geldiğini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk ile evlendiği törenin fotoğraflarını Instagram sayfasında ve kendine ait internet bloğunda yayınladı. Paltrow, Valentino imzalı bir gelinlik giydiği düğün gününü bloğunda "29 Eylül, New York'ta güneşli bir sonbahar günüydü" diyerek anlatmaya başladı.

"Saatler sonra son konuk da evine gittiğinde, son şampanya köpüğü de söndüğünde gün, başladığı gibi bitti. Güzellikle, aşkla ve iki çok mutlu insanla" diyerek bitirdi.

Gwyneth Paltrow, 2018 yılında evlendiğini sosyal medya sayfasının yanı sıra kendi internet sitesinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu.





NİŞANLANIP AYRILDILAR: Gwyneth Paltrow, şöhrete ulaştıktan sonra en çok konuşulan aşkını Brad Pitt ile yaşadı. İlişki, 1994 yılında başladı. Çift, 1996 yılında nişanlandı. Fakat bir yıl sonra yollarını ayırdılar.





ÜÇ YILLIK İLİŞKİ: Bu ayrılığın ardından Paltrow, Ben Affleck ile romantik bir ilişki yaşadı. Bu ilişki, 1997 ile 2000 yılları arasında devam etti.





İLK EVLİLİĞİNİ CHRIS MARTIN İLE YAPTI: Paltrow, ilk evliliğini 2003 ile 2016 yılları arasında Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Apple adında bir kızı ve Moses adında bir oğlu dünyaya geldi.





ÜNLÜ BİR ANNE VE BABANIN KIZI: Paltrow Hollywood'un "hanedan" ailelerinden birine mensup demiştik. Bunu da hemen açalım. Paltrow'un birlikte tatile gittikleri İtalya'da hayatını yitiren babası Bruce ünlü bir yapımcı. Annesi Blytne Danner de Hollywood'un bir dönemine damga vuran bir oyuncu.

Paltrow'un eski eşi Chris Martin ile yaptığı evlilikten 20 yaşında Apple ve 18 yaşında Moses adında bir kızı bulunuyor. Brad Falchuk da eski evliliğinden iki erkek çocuk sahibi.

