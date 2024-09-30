'Çocukları arasında ayırım yapıyor' demişlerdi: Bu kez öz çocuklarını evde bıraktı

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Sonra da her şey bir "çorap söküğü" gibi geldi... İddialı filmlerde oynadı, genç yaşında Oscar bile kazandı.

Zaman içinde sadece kamera karşısıyla yetinmedi, kamera arkasına geçip yönetmenlik yapmaya da başladı.

Bunlar bir yana özel hayatıyla da hep gündemde kaldı. Bugüne kadar üç evlilik yaptı Jolie... Adı sayısız aşk söylentisine karıştı. Bu arada üç tane çocuk dünyaya getirdi, üç tane de evlat edindi.

Son olarak da üçüncü eşi Brad Pitt ile yaşadığı olaylı boşanması ve çocukların velayeti konusundaki tartışmalarla gündemdeydi Jolie.

KARİYERİNİN EN İDDİALI ROLLERİNDEN BİRİ

49 yaşındaki yıldız bu arada hayatının belki de en iddialı rollerinden birini üstlendi. Opera sahnelerinin "Diva"sı Maria Callas'a kamera karşısında hayat verdi.

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Bu tür biyografik filmleriyle tanınan Pablo Larraín'in imzasını taşıyan Maria adlı filmiyle geçen ay gerçekleşen 81'inci Venedik Film Festivali'nde büyük sükse yaptı. Ardından filmin ABD'nin çeşitli kentlerindeki galalarına katıldı.

Angelina Jolie son olarak da Maria filminin 62'nci New York Film Festivali kapsamındaki galasına katıldı.

Yıldız, son dönemdeki alışkanlığını bu kez de bozmamıştı... Yanında yine çocukları vardı.

Aslında bu durum Angelina Jolie için çok da şaşılası değil. Çünkü özellikle Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra güzel oyuncu, galalara çocuklarını da götürüyor.

Hatta bazen tam kadro altı çocuğuyla birlikte kırmızı halıya çıkıyor.

Maria filminin galasında da bu gelenek bozulmadı. Fakat bu kez yıldızın yanında üç biyolojik çocuğu yoktu.

İKİ OĞLU FİLMİN KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI

Onun yerine çeşitli dönemlerde evlat edindiği üç çocuğu vardı: İlk göz ağrısı Maddox, Etiyopyalı kızı Zahara ve son olarak Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien…

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Aslında Maddox ile Pax Thien'in Jolie'nin yanında olması gayet doğaldı. Çünkü iki oğlu Maria filminin kamera arkasında yapım asistanı olarak çalıştı. Yani iki oğlu da en az onun kadar bu filme emek verdi.

Bu kez "ekibe", moda tasarımcısı olmayı amaçlayan kızı Zahara da eşlik etti. Genç kız beyaz elbisesi içinde gelecekte moda konusunda nasıl da iddialı olacağını gözler önüne serdi.

Angelina Jolie "en yakın arkadaşlarım" dediği altı çocuğundan üçüyle birlikte kameralara uzun uzun poz verdi.

Brad Pitt ile ilişkisinden dünyaya gelen biyolojik çocukları Shilon, Vivienne ve Knox ise o gece evde kaldılar.

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SADECE ÖZEL HAYATI DEĞİL ANNELİĞİ DE KONUŞULUYOR

Aslına bakılırsa Angelina Jolie sadece gençlik yıllarından bu yana sürdürdüğü hızlı özel hayatıyla değil anneliğiyle de gündeme geliyor sık sık.

Dışarıdan bakıldığında Jolie, bütün çocuklarıyla elbette ufak tefek çatışmalar dışında gayet iyi geçiniyor. Hatta en büyük oğlu, ilk evlatlığı Maddox ile Pax Thien artık ona işlerinde de yardım ediyor.

İkizlerinden Vivienne de yapımcılığını üstlendiği The Outsiders adlı Broadway yapımında yapım asistanı olarak annesinin yanında çalıştı.

Jolie, bazen çocuklarıyla teker teker vakit geçirirken de objektiflere takılıyor. Zaten Pitt ile boşanma sürecinde de eski çift en çok bu altı çocuğun velayeti yüzünden gerilim yaşadı.

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Dışarıdan görünen durum bu yani. Fakat birçok kişinin kafasında da Jolie ile ilgili bir soru işareti var:

Acaba ünlü yıldız, biyolojik çocuklarıyla evlatlık çocukları arasında bir ayırım gözetiyor mu? Ya da bunu dışarı vurmasa bile içine böyle hisler barındırıyor mu? Bu konu sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

'ONLARA EĞİLİMİM DAHA FAZLA, NİCE ZORLUKLARI AŞTILAR'

Jolie, birkaç yıl önce Elle dergisine verdiği röportajda bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "kendisini, evlatlık çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakın hissettiğini" söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü onlar nice zorluklar yaşadılar ve bütün bunlarIn sonucunda hayatta kaldılar."

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Jolie, o röportajda ilk biyolojik kızı Shiloh'ya baktığında ne gördüğünü de şöyle anlattı: "Shiloh, onlarla kıyaslandığında doğduğu andan itibaren birçok ayrıcalığa sahip. O yüzden ona yönelik eğilimim, diğer ikisinden daha az." Elbette kendi öz kızını sevdiğini ve onun ihtiyaçlarını göz ardı etmediğini söyleyen Jolie, yine evlatlık çocuklarının daha kırılgan bir yapıya sahip olduklarını ekledi.

Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiğinde hiçbirinin yeni doğan olmadığını belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kişilikleri vardı" dedi.

İLK ÇOCUĞUNUN AİLEYE KATILIM SÜRECİ ZORLU OLDU

Angelina Jolie'nin altı çocuklu kalabalık ailesinin tam da kendilerine özgü bir öyküsü var. Jolie, ilk göz ağrısı Kamboçyalı Maddox'a bir dizi zorlu mücadelenin ardından kavuştu.

Her ne kadar kendisi bu konuda çok detaylı bilgi vermese de ona bu konuda yardımcı olan Sarath Mounh, Maddox'ın evlat edinilme sürecini 2021 yılında anlatmıştı.

Onun söylediğine göre Jolie, 2002 yılında bir yetimhanede Maddox'u gördü ve onu evlat edinmek istedi.

En çok da gülüşünden, sevimliliğinden ve zekasından etkilenmişti. Monh'un anlattığına göre Madddox, Jolie'yi görür görmez ona gülümsedi. Bu da Jolie'nin kalbinin, bu küçük bebeğe ısınmasını sağladı. Yetimhanedeki onca çocuk arasından onu oğlu olarak seçti.

Fakat ona kavuşması öyle kolay olmadı. Bazı yasal zorluklarla karşılaşınca Sarath Mounh resmi evlat edinme belgelerinde kendini onu evlat edinen baba gibi gösterdiğini sözlerine ekledi. Çünkü Kamboçyalı bir baba, evlat edinme konusundaki zorlukları ortadan kaldırıyordu.

Jolie, bir röportajında Kamboçya'ya gitmeden önce aslında anne olmayı hiç düşünmediğini söylemişti. Hatta "Hamile kalmak istemedim. Kendimi hiç anne gibi görmedim. Ama Tomb Raider'ın çekimleri için Kamboçya'ya gittiğimde çocuklarla oynarken 'Benim oğlum buralarda bir yerlerde' diye düşündüm" diye anlattı o süreci.

100 DOLARA SATILDIĞI İDDİA EDİLDİ: Bu arada Maddox'ın 2001 doğumlu olduğunu ve o dönemde kendisine Rath Vibol adının verildiğini hatırlatalım. Ancak Jolie onu ailesine kattıktan sonra Maddox Chivan adını verdi. Bir dönem aslında Maddox'ın kimsesiz olmadığı tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortalarda dolaşsa da bunlar hiç kanıtlanmadı.





GÜNDÜZ VAKTİ KABUS GÖRMEYE BAŞLADI

Jolie kızı Zahara'yı ise 2005 yılında Etiyopya'da evlat edindi. Zahara Marley'in öyküsü diğer kardeşlerinden biraz daha trajik.

O evlat edinildiğinde hem öksüzdü hem de AIDS'liydi. Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı.

Güzel yıldız, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı.

In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın, çocuğuyla yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olan Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum" diye konuştu. Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu. Angelina Jolie ise bütün bunların üzerine Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını savunmuştu.

ÜÇÜNCÜ EVLATLIK VİETNAM'DAN GELDİ

Jolie, Pitt ile birlikteytken Vietnamlı Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.

Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.