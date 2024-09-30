Hem ağladı, hem ağlattı: Ünlü sunucu çocukları için 26 yıllık mesleğine veda etti

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Ama günün birinde hayatını değiştirecek bir karar aldı... Artık vaktinin büyük bölümünü ailesine, kocasından boşandıktan sonra yalnız başına büyüttüğü iki kızına adayacaktı. Bir başka deyişle oturduğu evden taşınıp daha sakin bir yerde yaşayacak ve mesleğine veda edecekti.

İşte böyle bir sabah o ünlü koltuğuna oturdu ve son kez programını sundu... Yanında da programı birlikte sunduğu meslektaşları vardı.

O anlarda da öylesine duygulandı ki gözyaşlarını tutamadı. Hem kendisi ağladı hem de yanındakileri ağlattı.

26 YILDIR EKRANIN YILDIZIYDI

Bu duygulu "mesleğe veda" öyküsünün kahramanı ABD'nin en ünlü sabah programı sunucularından biri olan Hota Kotb…

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60 yaşındaki ünlü sunucu tam 26 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktı. Bunu yapmasının nedeni ise artık vaktinin büyük bölümünü iki küçük kızına ayırmak istemesi.

Bunun için de hazırlıklara önceden başladı Hoda Kotb. Önce New York'un Bronxville adlı zengin banliyö kasabasında güzel bir ev satın aldı.

O evi de baştan sona yeniletti. Böylece kızları ile birlikte hayatında açacağı yeni sayfanın ilk adımını da atmış oldu.

Kotb, Today (Bugün) adlı sabah programından ayrılma nedenini de kamera karşısında duygularına hakim olamadan anlattı.

KIZLARI İÇİN MESLEĞİNDEN FEDAKARLIK YAPTI

Ünlü sunucu bundan böyle eski eşi Joel Schiffman ile evliliğinden dünyaya gelen kızları 7 yaşındaki Haley ve 4 yaşındaki Hope'un hayatının merkezinde olacağını anlattı.

Söylediğine göre iki küçük kızı, 60 yaşından sonra hayatında böyle yeni bir sayfa açmak istemesinin en önemli nedeni.

Ünlü sunucu canlı yayın sırasında bu konuda şunları söyledi: "Onların, benim zaman pastamdan daha büyük bir payı hak ettiğini düşünüyorum."

Hoda Kotb, sonra da izleyicisini daha da etkileyen başka sözler ekledi konuşmasına: "Sanki sınırlı bir zamanımız varmış gibi hissediyorum."

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'NORMAL İNSANLAR GİBİ OKULA YÜRÜYEREK GİTTİK'

Hoda Kotb, bu ayın başlarında programdaki sunucu arkadaşı Jenna Bush Hager'e adım atmaya hazırlandığı yeni hayatına dair bazı ayrıntılardan söz etmişti.

Kotb "Her şey değişti... Artık tamamen yeni bir kasabada yaşayacağız, tamamen yeni bir okula gideceğiz. Her şey yepyeni" diye konuştu ünlü sunucu.

Sonra da iki kızıyla birlikte ilk kez yeni okuyacakları okula gittiğini, o gün spor ayakkabılar giydiğini, çocuklarıyla okula yürüdüğünü belirtti.

Ardından bu yeniliğin kendisini en çok etkileyen yanını anlattı: "Bütün normal insanlar gibiydik. Bu harikaydı."

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ARTIK ZENGİN BİR BANLİYÖDE YAŞAYACAK

Bu arada şunu belirtelim ki Hota Kotb'un iki kızıyla birlikte yeni hayatına başlayacağı yer öyle sıradan ve gözden uzak bir yer değil.

2018'de Forbes dergisinin "ABD'nin en zengin 100 yeri" listesinde sekizinci sırada yer aldı Bronxville.

Ama öyle gösterişli ve süslü bir yer de değil aynı zamanda.

İngiliz tarzı bir mimariye sahip olan bölge, sakinlerinin otomobil kullanmak yerine genellikle yürümeyi tercih ettiği bir banliyö. Ayrıca bölgede yaşayanlar da hali vakti yerinde kişiler.

Kısacası her ne kadar New York'un karmaşasından, günlük telaşından uzak olsa da oraya "bir taş atımı kadar" yakın ama aynı zamanda sükunet içinde bir bölge.

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YAPIMCILAR YİNE DE ONUN KATKISINI İSTİYOR

Her ne kadar Kota Hotb, iki küçük kızına daha fazla zaman ayırmak için Today ve Today with Hoda & Jenna'daki işini bırakmış olsa da yapımcılar yine de onun kendilerine "birazcık" zaman ayırması konusunda umutlarını yitirmiş değil. Öyle ya da böyle programlara katkıda bulunmasını bekliyorlar

Bir kaynak Kotb'un hazırladığı podcast yayınını sürdürebileceğini belirtip "Bu konuyu çözmek için zamanımız var" diye görüşünü belirtti.

Bu arada Hota Kotb'un yıllarını verdiği programın ekibi de sosyal medya sayfalarından ünlü sunucuya "Aile ailedir... Sen her zaman bizim ailemizin bir parçası olarak kalacaksın" diye seslendi.