O çatının altında ne anıları var.... Anahtarı yeni evli çifte devrettiler... Aşk yuvası yabancıya gitmedi...

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Bütün bunların ötesinde 63 yaşındaki Clooney'in başka bir özelliği daha var... Yıldız, aynı zamanda Hollywood'un en çok kazanan isimlerinden biri. Clooney'in yarım milyar dolarlık bir serveti var... Bu parasıyla da elbette farklı yatırımlar yapıyor Hollywood'un yıldız ismi.

Kazandığı parayı değerlendirdiği alanlardan biri de emlak...

George Clooney'in sadece ABD'de değil, İngiltere, İtalya ve Fransa'da da değerli ve gösterişli malikaneleri var. ABD'de bulunan birkaç malikanesinden birini birini kısa süre önce elden çıkardı Clooney,

Yaklaşık 30 yıldır çatısının altında yaşadığı, evlenmeden önce satın alıp sonra karısı Amal, ardından da ikizleri Ella ve Alexandra ile nice anılar yaşadığı Los Angeles'taki malikanesini 14.5 milyon dolara sattı.

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ARTIK YENİ EVLİ ÇİFTİN YUVASI

Elbette onun gözlerden uzak yaşamak isteyen bir aile için "yeryüzündeki cennet" olarak nitelendirilen mülkünü yine gösteri dünyasından ünlü bir çift satın aldı.

George Clooney, evinin anahtarını kısa bir süre önce evlenen oyuncu ve model Olivia Culpo ile Amerikan futbolu yıldızı Christian McCaffrey'e devretti. YAni evini onlara sattı.

Clooney'in hem bekarlık günlerini geçirdiği hem de sonra karısı Amal ile birlikte ikizlerini büyüttüğü malikane bundan böyle bu yaz hayatlarını birleştiren Olivia ve Christian için aşk yuvası olacak.

Ünlü yıldızın genç çifte sattığı malikanesi yüzlerce metrekarelik bir alanda inşa edilmiş durumda. Altı yatak odası bulunan malikane, hem kalabalıktan uzakta hem de etrafında bir ormanla yarışabilecek kadar çok ağaç var. Bu yüzden de sakinlerine rahatlık ve mahremiyet olanakları sunuyor.

Mülkün ana binasının yanı sıra geniş arazisi üzerinde birkaç tane konuk evi, yüzme havuzu ve tenis kortu da bulunuyor.

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Oscar ödüllü Clooney bu evi 1995 yılında 2.2 milyon dolara satın almıştı. Bu arada yeri gelmişken malikanenin hep ünlüler arasında el değiştirdiğini de hatırlatalım. George Clooney bu evi ünlü Fleetwood Mac grubunun şarkıcısı Stevie Nicks'ten satın aldı.

ORAYI ALMAK İÇİN KENDİ EVİNİ SATTI

George Clooney'in evini Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'ye bu yaz yapılan düğünlerinden bir süre önce sattığı da ortaya çıktı.

Bu arada McCaffrey'in, Clooney'in evini satın almadan önce kendisine ait Kuzey Carolina'daki malikaneyi 12.5 milyon dolara sattığını da hatırlatalım.

Her ne kadar George Clooney, 30 yıl yaşadığı evini elden çıkarmış olsa da ABD'de karısı Amal ve ikizleri ile birlikte yaşadığı başka mülkleri de bulunuyor. Bunun yanı sıra İtalya'nın ünlü Como Gölü kıyısında bir malikanesi, Fransa, Meksika ve İngiltere'de başka mülkleri de bulunuyor.

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ARKA PLAN ANLATTIKLARINDAN DAHA FAZLA İLGİ ÇEKMİŞTİ

Clooney çiftinin yaşadığı evlerden biri de bundan birkaç ay önce sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yerleşmişti.

Her ne kadar çok sayıda lüks konutlara sahip olsalar da Clooney çifti bunları çok da fazla gözler önüne sermiyor. Ama bu kadar ünlü bir çift oldukları için nasıl bir yerde yaşadıktları da hep merak konusu oluyor.

Geçtiğimiz nisan ayında da Amal Clooney'in bambaşka bir amaçla hazırlanıp sosyal medyada paylaşılan videosu büyük bir olay yaratmıştı.

Aslında Amal Clooney, o videoda University of Law (Hukuk Üniversitesi) işbirliğiyle avukat olmak isteyen gençlere vereceği bursu anlatıyordu.

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Üniversitenin resmi Instagram sayfasında yayınlanan videoda Clooney, uzun uzun gelecekte avukat olmak isteyen gençlere yapacakları destekten ve kocasıyla birlikte kurduğu Clooney Vakfı'ndan söz etti.

Ama anlattıkları bir yana herkesin dikkatini Amal Clooney'in arka planında görünen eviyle ilgili ayrıntılar çekti.

HANGİ EV OLDUĞU BİLİNMİYOR, AMA DEKORASYONU GÖZ KAMAŞTIRDI

Videonun Clooney çiftinin hangi evinde çekildiği bilinmese de gerçekten de ünlü avukatın arka planında görünen duvar kağıdının renk ve deseni, kanepenin üzerindeki yastıklar, duvar kağıdının rengine uygun renge boyanmış kapılar gözlerden kaçacak gibi değildi.

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Hatta Amal Clooney'in oturduğu sandalye bile sosyal medyada uzun uzun konuşma konusu oldu. Bu küçücük görüntü ünlü çiftin diğer evleri hakkında da bir ipucu verdi.

Madem Clooney çiftinin bir evinden yansıyan ufacık görüntü bu kadar ilgi uyandırdı biz de onların sahip oldukları diğer mülklere bir bakalım.

Birçok kişi Amal Clooney'in videosunun işte bu mülkte çekildiğini düşünüyor. Çünkü duvar kağıtlarının ve kapılarının mavi ağırlıklı olması bu görüntünün Akdeniz etkisi taşıdığını düşündürdü birçok kişiye.

FRANSA'DA VİLLA ALDILAR

2014 yılında gösterişli bir törenle evlenen ünlü çiftin Fransa'da bir mülkleri var. Daha doğrusu bir şato bu. 2021 yılında satın aldıkları bu mülkün o dönemdeki fiyatının 8.3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Domaine Le Canadel'deki bu mülke zaman zaman gidip kalıyorlar.

18'inci yüzyılda inşa edilen mülkün yüzme havuzu, tenis kortu, geniş bahçeleri, yapay bir süs gölü, zeytinliği ve 25 dönümlük üzüm bağları bulunuyor.

Çift geçtiğimiz şubat ayında bu gösterişli mülkün yakınlarında küçük köpekleriyle birlikte çıktıkları gezintide de objektiflere takılmıştı.

İKİZLER ÜÇ DİL BİRDEN KONUŞUYOR

Aslında Fransa'ya sık sık gitmeseler de Clooney çifti buraya yatırım yapmayı uygun buldu. Bunun ikiz çocukları Alexander ve Ella'nın ufkunu açacağını da düşünüyorlar.

Ünlü oyuncu Jimmy Kimmel'ın programına konuk olduğunda ikizleri daha şimdiden İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerini çok iyi konuştuğunu söylemişti.

Amal ve George Clooney'in İngiltere'nin kırsal bölgelerinden birinde Thames nehrine yakın bir villası ile Los Angeles'ta malikaneleri bulunuyor.

EN ÜNLÜ VİLLASI İTALYA'DA

Ama George Clooney denilince akla ilk gelen mülk ise İtalya'da Como Gölü yakınlarındaki göz kamaştıran villa. Zaten oranın ünlü çift için ayrı bir önemi var. Çünkü orada tanıştılar ve orada evlendiler. Bu yüzden de Como kıyısındaki bu villa onlar için çok anlamlı.

Geçen yıl Clooney'in bu villayı satacağı haberleri çıkmıştı. Fakat ünlü yıldız bu haberi yalanladı. Aslına bakılırsa orayı satması da çok mümkün değil az önce saydığımız sebepler yüzünden.

Clooney o villayı 22 yıl önce 10 milyon dolara satın almıştı.

İsterseniz biraz da George Clooney'in İtalya'da Como Gölü kıyısındaki ünlü evine biraz yakından bakalım.

AŞKLARININ DOĞDUĞU YER

Villa Oleandra adlı bu mülkü Clooney, 2002 yılında satın aldı. 18'inci yüzyılda inşa edilen aradan geçen zamanda elden geçirilip yenilenin bu villa, Laglio bölgesinde bulunuyor.

Clooney bu evi aldıktan sonra verdiği bir röportajda "İtalya'nın, bu mülkün ve çevresinin kendisini ne kadar sakinleştirdiğinin farkına vardığını" söylemişti.

Clooney'in 11. 7 milyon euro vererek satın aldığı villanın toplam 25 tane odası bulunuyor. Bir tane açık hava tiyatrosu, yüzme havuzu ve Clooney'in hem otomobillerini hem de motosikletlerini alacak kadar geniş bir garajı var var villanın.

Bu mülk aynı zamanda Clooney çiftinin aşkının başladığı yer olarak da biliniyor.