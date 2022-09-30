Sabahın köründe kapısına dayanıp 'beni çılgına çeviriyorsun' diye bağırdı: Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etmiş

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AŞKINI 'HAYKIRDIĞI' GECEYİ ANLATTI

Ünlü oyuncu Ashton Kutcher, 2015 yılında evlendiği karısı ve meslektaşı Mila Kunis'e ilan-ı aşk ettiği geceyi işte bu cümlelerle anlattı. 44 yaşındaki Kutcher, Our Future Selves adlı firmayla yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, şarkıcı Kenny Chesney ile bir röportaj yaptı. O röportajın tanıtım klibi de yayınlandı. Kutcher, Chesney ile sohbet ederken karısı Mila Kunis'e, onu sevdiğini "haykırdığı" geceyi de anlattı.

'BENİ ÇILGINA ÇEVİRİYORSUN!'

Kutchner, o gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde Kunis'in evine gittiğini söyledi. Hatta o sırada çok sarhoş olduğunu da ekledi. Anlattığına göre Kunis'in evine ulaştığında da bağırarak onu ne kadar sevdiğini haykırdı Kutcher. Bununla yetinmeyin "Beni çılgına çeviriyorsun" diye sürdürdü aşk ilanını.

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'SABAH AYILDIĞIN ZAMAN DA BENİ BÖYLE SEVECEK MİSİN?': fakat Kunis'in bu ilan-ı aşka yaklaşımı temkinli olmuş ünlü oyuncunun söylediğine göre. Kutcher'ı uyarmış: "Eğer kast ettiğin bu değilse sakın söyleme. Sabah ayıldığın zaman da beni böyle sevecek misin?"

2015 yılında evlenen Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Hollywood'da çok konuşulan aşk öykülerinden birinin de kahramanı. Çift, aşk yaşamaya başlamadan uzun yıllar önce, 1998'de birlikte görev aldıkları That's 70's Show adlı programda tanıştı. O yapımda da birbirlerine ilgi duyan iki karaktere hayat veriyorlardı. Yani senaryo gereği yaşadıkları yakınlaşma yıllar sonra gerçeğe dönüştü.

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TAM 15 YIL GEÇTİ

Fakat senaryonun gerçeğe dönüşmesi için yıllar geçmesi gerekti. Daha net söylemek gerekirse tam 15 yıl. That 70's Show adlı yapımda kamera karşısına geçtiklerinde Kunis 15 yaşındaydı. Kutcher da 20'yi yaşlarına gelmişti. Çekimler bittikten sonra yolları ayrıldı ve uzun süre görüşmediler: Ta ki yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaşıncaya kadar.

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O ödül törenine kadar Kulis'in başından tam 8 yıl süren bir ilişki geçiyor. Kutcher da Demi Moore ile 8 yıllık evliligini noktalama kararı alıyor. Katıldığı bir radyo programında, "Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım" diyor Kulis, ne kadar heyecanlandığının altını çizerek. Çiftin 2012 yılında başlayan ilişkisi, üç yıl sonra evlilikle taçlandı. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.

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That 70's Show adlı program bittikten sonra ikisi de kendi hayatlarına yöneldi. Zaten ikisi de başka gönül ilişkileri yaşıyordu. Mila Kunis, bir dönemin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin ile birlikteydi.

DEMI MOORE İLE EVLENİP BOŞANDI

Kutcher da 2003 yılında Demi Moore ile tanıştı ve iki yıl sonra onunla evlendi. Ashton Kutcher ile Demi Moore evliliği 2011 yılına kadar sürdü. İki yıl sonra da boşanma resmi olarak tamamlandı. Mila Kunis de Culkin ile olan ilişkisini yine aynı yıl bitirdi.

2012'DE FLÖRT ETMEYE BAŞLADILAR, ÜÇ YIL SONRA EVLENDİLER: Bu gönül ilişkilerinin ve yaşadıkları sarsıntıların ardından Mila Kunis ve Ashton Kutcher ilk kez 2012 yılında birlikte görüntülendiler. Zaten kısa süre içinde de bir ilişkiye başladıklarını doğruladılar. 2015 yılında da hayatlarını resmi olarak birleştirdiler. Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın Wyatt adında bir kızı ve Dimitri adında bir oğlu bulunuyor.

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Bu arada 38 yaşındaki Kunis ile Kutcher zaman zaman yaptıkları ilginç açıklamalarla da gündem oluyor. Örneğin çift geçen yıl Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'u sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söyleyip bütün dikkatleri üzerlerine çekmişti. Geçen yıl temmuz ayında Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.

KİRLİ DEĞİLLERSE YIKAMANIN BİR ANLAMI YOK: Güzel oyuncu, 6 yaşındaki kızı Wyatt ve 4 yaşındaki oğlu Dimitri için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü. Iowa'da doğup büyüyen Ashton Kutcher ise koltuk altı ve kasıklarını her gün yıkadığını ve başka bir şey yapmadığını anlattı. Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini ise her gün yıkadığını anlattı.

Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Mila Kunis ve Ashton Kutcher geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti. 2019 yılında da bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Bir radyo programa konuk olan Ashton Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

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Kunis ve Kutcher, son olarak bir uzay yolculuğu konusu yüzünden manşetlere çıktı. Ashton Kutcher ünlü iş insanı Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis'in izin vermediğini dile getirdi. Kutcher, konuyla ilgili, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım" dedi.

'BAŞLARDA SADECE TAKILIYORDUK'

Mila Kunis de katıldığı bir programda kocası Kutcher ile başlarda ciddi bir ilişkileri olmadığını söyledi. Kunis "Aslında bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum, başım belaya girebilir. Takılmaya başladığımız dönemde ikimiz de benzer konuları olan filmlerde rol alıyorduk. Aslında böyle şeylere dikkat etmeli ama biz etmedik. El sıkıştık ve tamam, eğlenelim dedik. Gerçekten de filmde yaşadığmız gibi bir şey oldu. Başta ne uzun bir ilişkimiz olsun ne de evlenelim diye düşündük."