Ünlü oyuncudan yürek yakan sözler: Babası kızımı benden kopardı, yabancı kadınlara 'Size anne diyebilir miyim?" diye soruyor

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BİR DARGIN BİR BARIŞIK İLİŞKİ YAŞADILAR

Bu yürek yakan sözler, rol aldığı yapımlarla adını duyuran Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere'e ait. 2009 ile 2018 yılları arasında Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan; bir ara da nişanlanan 33 yaşındaki Panettiere'in bu ilişkiden dünyaya gelen ve şu anda 7 yaşında olan kızının hasretini çekiyor.

O ŞİMDİ KIZINA HASRET

İşte o küçük kız, yani tam adıyla Kaya Evdokia Klitschko, ünlü oyuncunun kalbindeki en büyük yara şimdi. Çünkü, 2018 yılında sevgilisinden ayrılırken, kendi ruhsal ve fiziksel sağlığı el vermediği için minik Kaya'nın tam velayetini babası Wladimir Klitschko'ya verdi. Küçük kız da o zamandan beri Ukrayna'da yaşıyordu. Eski sevgilisiyle yaptıkları anlaşma gereği Panettiere de istediği zaman Kaya'yı görebilecekti. Buna küçük kızı Amerika'ya getirmek ya da onunla Ukrayna'da buluşmak da dahil. Fakat önce babasının tavırları sonra da çıkan savaşla birlikte işler onun beklediği gibi gelişmedi. Şimdi Hayden Panettiere yıllardır küçük kızına hasret.

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SOHBET PROGRAMINDA ANLATTI

Hayden Panettiere, Jada Pinkett Smith ve Adrienne Banfield Norris'in sunduğu Red Table Talk adlı sohbet programına konuk oldu ve kızının tam velayetini neden Wladimir Klitschko'ya verdiğini, minik Kaya'yı görüp görmediğini anlattı. Panettiere, babasıyla birlikte Ukrayna'da yaşayan kızının nerede olduğunu ise şimdi bilmediğini belirtti. Anlattığına göre Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna tehlikeli olduğu için Kaya da babası tarafından başka bir yere götürüldü. Panettiere "Onu daha fazla ziyaret edebilmek isterdim" dedi.

İÇİMDE HEP BİR UMUT VAR: Panettiere, velayet anlaşması yapılırken eski sevgilisi Klitschko'nun kendisine "Kaya'yı istediğin zaman görebilirsin" dediğini sözlerine ekledi. Sonra "Bir gün Kaya, fikirlerine saygı gösterilecek ve istekleri dikkate alınacak kadar büyüdüğünde onunla daha fazla görüşebilme umudunu içinde taşıdığını da" belirtti.

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'HAYATIMDA YAPTIĞIM EN KALP KIRICI ŞEY'

Hayden Panettiere, programda neden Kaya'nın tam velayetini babasına verdiğini ve bu konudaki anlaşmayı imzaladıkları an neler hissettiğini de anlattı. Panettiere, kızını dünyaya getirdikten sonra depresyona girdiğini ve kendini alkol alışkanlığına teslim ettiğini anlattı. Sevgilisiyle ayrılma aşamasında da öncelikle kendi ruhsal ve fiziksel sağlığına odaklanmak için kızının tam velayetini Wladimir Klitschko'ya verdiğini söyledi. Panettiere, bu konudaki anlaşmayı imzaladığı anın ise kendisi için "bir şok" olduğunu belirtti. Bunu "Hayatında yaptığı en kalp kırıcı şey" olarak nitelendirdi.

'BEN İYİ OLMAZSAM, SENİN İÇİN DE İYİ BİR ANNE OLAMAM': Kızı Kaya henüz 3 yaşındayken onu babasıyla birlikte Ukrayna'ya gönderen Panettiere "Kendimi inanılmayacak kadar suçlu hissettim. Ama aynı zamanda kendime 'Eğer ben iyi olmazsam senin için de iyi bir anne olamam' diye telkinde bulunuyordum" diye sürdürdü sözlerini.

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KÜÇÜK KIZ, BABASININ YANINDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Oyuncu "Eğer Wladimir Klitschko bana gelip de 'senin durumun göz önüne alındığında Kaya'nın bir süre benimle kalması iyi olur" deseydi ben de bunu kabul ederdim" diye konuştu. Kızı Kaya'nın her zamanki gibi biraz Ukrayna'da babasının yanında, biraz da ABD'de kendisiyle birlikte kalacağını sandığını anlattı Panettiere. Fakat gelişmeler öyle olmadı. Kaya sürekli olarak babasının yanında yaşamaya başladı.

UKRAYNA, ERKEKLERİN BASKIN OLDUĞU BİR ÜLKE... YAPABİLECEĞİM ÇOK FAZLA ŞEY YOK: Hayden Panettiere bu konuda da bazı hatırlatmalarda bulundu. Eski sevgilisinin kardeşi Vitali Klitschko'nun Kiev Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Panettiere "Onlar orada bir tür ikon. Ukrayna erkeklerin baskın olduğu bir ülke. Benim yapabileceğim çok fazla şey yok" diyerek sürdürdü sözlerini.

'KIZIMI BENDEN KOPARACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM'

Panettiere kızları konusundaki bu duruma rağmen eski sevgilisi Wladimir Klitschko hakkında kötü sözler sarf etmedi. "O harika bir baba. Ama onun Kaya'yı benden tamamen koparacağını tahmin etmemiştim. Çocukların annelerine ihtiyacı var" dedi.

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'KONTROL EDEMEDİĞİM NOKTALAR VARDI'

Oyuncu, kızının Ukrayna'daki yaşamı hakkında da kendisini üzen yorumlar duyduğunu ve medyanın bu konuda kendisini yanlış yargıladığını da ekledi: "Bu konuda oynadığım rolle ilgili sorumluluğu üstleniyorum. Kontrol edemediğim belirli noktalar vardı. Kendime o zaman yaptığımdan daha fazla yardım edebilmek isterdim."

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Hayden Panettiere, bir keresinde eski sevgilisi Wladimir Klitschko'nun telefonda konuşurken kızları Kaya ile ilgili yürek yakan sözler sarf ettiğini de söyledi. Klitschko'nun Panettier'e anlattığına göre küçük Kaya etrafta geziyor ve tanımadığı kadınlara "Size anne diyebilir miyim?" diye soruyordu. Panettiere eski sevgilisinin bu sözlerini duyduğunda "kalbinin durduğunu" ama Wladimir Klitschko'nun ise kahkahalar attığını belirtti. Panettiere "Wladimir, bunun komik olduğunu düşünüyordu" diye konuştu.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR İLİŞKİLERİ OLDU

Hayden Panettiere ile Wladimir Klitschko, 2000'lerin ilk yarısında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. İkili ilk olarak 2008 yılında tanıştı. Panettiere bir yıl sonra Milo Ventimiglia ile ilişkisini bitirdi ve Klitschko ile flört etmeye başladı. Çift arasında hem boy hem de yaş farkı vardı. İlişkileri başladığında Klitschko 31, Panettiere de 19 yaşındaydı.

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TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

Bu ilişki 2011 yılında sona erdi. Fakat 2013 yılında Klitschko ile Panettiere tekrar bir araya geldi. Aynı yıl Nashville'de bir ev satın alıp oraya taşındılar. Bir yıl sonra da nişanlandıklarını duyurdular. Aynı yıl aralık ayında kızları Kaya dünyaya geldi.

DOĞUM SONRASI DEPRESYONA GİRDİ

2015 yılının ilk döneminde yani yeni anne olduğu sırada Panettiere doğum sonrası depresyona girdi ve tedaviye başladı. İkilinin arasının bozulduğu iddiaları 2016 yılında basına yansıdı. Ama onlar yine de birlikteliklerini sürdürdü. İki yıl sonra ise kesin olarak yollarını ayırdılar.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS