HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDAMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kader daha ilk günden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: Ünlü çiftin doÄŸum günleri bile aynÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Diandra Luker
Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 15:49

YÄ±llar Ã¶nce Ã§ok izlenen ve Ã§ok ses getiren o filmde oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, bunun kariyeri iÃ§in Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu. Ama bu film aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla" tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±ndan belki de haberi yoktu. Oysa aklÄ±na gelmeyen baÅŸÄ±na geldi. OynadÄ±ÄŸÄ± filmi izleyen ÅŸu andaki kocasÄ±, ondan Ã§ok etkilendi. Sadece oyunculuÄŸundan deÄŸil, dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nden de. O dÃ¶nemde artÄ±k orta yaÅŸlarÄ±na gelen adam zaten baÅŸkasÄ±yla evliydi. Ama perdede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o genÃ§ kadÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ unutamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

25 YIL ARAYLA AYNI GÃœN DÃœNYAYA GELMÄ°ÅžLER
KÄ±sa sÃ¼re sonra tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Hatta kendisi de Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan adam, genÃ§ kadÄ±na ÅŸaka yollu ondan ne kadar etkilendiÄŸini ifade etti. O ilk adÄ±mda evli olduÄŸu iÃ§in terslendiyse de sonunda eÅŸinden boÅŸandÄ± ve perdede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o genÃ§ kadÄ±nla evlendi. Adam, eski eÅŸine,boÅŸanmak iÃ§in dÃ¶neminde Ã§ok konuÅŸulan yÃ¼klÃ¼ bir tazminat Ã¶dedi. Ã–yle ya da bÃ¶yle arada bazÄ± sarsÄ±ntÄ±lar geÃ§irseler de Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ä°ki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa"kader onlarÄ± yÄ±llar Ã¶nce birleÅŸtirmiÅŸ" demek de yanlÄ±ÅŸ sayÄ±lmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir ortak noktalarÄ± var. 25 yÄ±l arayla da olsa aynÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±yorlar! Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ de birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce kocaman bir pastayla kutladÄ±lar.Â 

Haberin DevamÄ±

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

BÄ°RÄ° 1944, DÄ°ÄžERÄ° 1969 DOÄžUMLU
Tam 25 yÄ±l arayla aynÄ± gÃ¼nde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Michael Douglas ile eÅŸi Catherine Zeta Jones'tan baÅŸkasÄ± deÄŸil. Hollywood'un efsane oyuncularÄ±ndan Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu olan Michael ile Galler doÄŸumlu Catherine Zeta Jones, geÃ§tiÄŸimiz 25 EylÃ¼l'de paylaÅŸtÄ±klarÄ± doÄŸum gÃ¼nlerini kutladÄ±lar. O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift. Bu arada yeri gelmiÅŸken Michael Douglas'Ä±n 25 EylÃ¼l 1944, eÅŸi Catherine Zeta Jones'un da 25 EylÃ¼l 1969 doÄŸumlu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

YENÄ° YAÅž Ã–PÃœCÃœÄžÃœ
Douglas ve Zeta Jones, yeni yaÅŸlarÄ±na Ã¼Ã§ katlÄ± kocaman bir pastanÄ±n Ã¼zerindeki mumlarÄ± Ã¼fleyerek girdi. PastanÄ±n Ã¼zerindeki 25 rakamÄ± ise Ã§iftin doÄŸduklarÄ± 25 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ne gÃ¶nderme yapÄ±yor. 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã§ift, mumlarÄ± Ã¼fledikten sonra birbirlerini Ã¶perek kutladÄ±.

ONLAR DA 10 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOÄžMUÅžTU: Gösteri dünyasÄ±nda aynÄ± doÄŸum gününü paylaÅŸan bir ünlü çift daha vardÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k onlarÄ±n iliÅŸkisi bitti. Ama yeri gelmiÅŸken Shakira ile eski sevgilisi Gerard Pique'nin de 2 Eylül doÄŸumlu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Shakira, 2 Eylül 1977, Pique de 2 Eylül 1987 tarihinde dünyaya gözlerini açtÄ±.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

Haberin DevamÄ±

DEV PASTA PAPATYALARLA SÃœSLÃœ
Catherine Zeta Jones, yeni yaÅŸÄ±na asimetrik kesimli, lacivert Ã¼zerine beyaz Ã§iÃ§ek desenleri yer alan bir elbiseyle girdi. SaÃ§larÄ±nÄ± topuz yapan Zeta Jones, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kÃ¼peleri ve Ã¼Ã§ sÄ±ra taÅŸlardan oluÅŸan kolyesiyle tamamladÄ±. EÅŸi Michael Douglas ise koyu renk bir pantolon ile aÃ§Ä±k renk bir gÃ¶mlek giymeyi tercih etti. Ã‡iftin pastasÄ±nÄ±n Ã¼zeri de papatyalarla sÃ¼slÃ¼ydÃ¼.

MESAJLARA TEÅžEKKÜR ETTÄ°LER: Michael Douglas ile evliliÄŸinden Dylan ve Carys adÄ±nda iki çocuk annesi olan Zeta Jones, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na " Ve bizim doÄŸum günümüzdü. Bütün kutlamalarÄ±nÄ±z için teÅŸekkürler. Ve Maria Fiennes bu tatlÄ± fotoÄŸraflar için teÅŸekkürler. Yeni yÄ±l baÅŸlasÄ±n" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Michael Douglas ise doÄŸum günü pozlarÄ±na yer verdiÄŸi Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na " Nazik doÄŸum günü mesajlarÄ±nÄ± için teÅŸekkürler. Hepinizi seviyoruz" notu eÅŸlik etti.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

'SENÄ° SEVÄ°YORUM, DAÄ°MA VE SONSUZA KADAR'
Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, ortak doÄŸum gÃ¼nlerine birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir helikopter gezisiyle baÅŸladÄ±. Ã‡ift, o anlarda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Douglas, aynÄ± gÃ¼n eÅŸiyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafa da yine sosyal medya sayfasÄ±nda " Mutlu yÄ±llar Catherine! Seni seviyorum, daima ve sonsuza kadar" notuyla yer verdi.

Haberin DevamÄ±

ÇOK KONUÅžULAN AÅžK ÖYKÜSÜ: Bir dönem evliliklerinde sarsÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± basÄ±na da yansÄ±yan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aÅŸk öyküsü de oldukça 'hareketliydi.' Gelin onlarÄ±n nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±saca bir hatÄ±rlayalÄ±m...

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

ZORRO FÄ°LMÄ°NDE GÃ–RDÃœ BÄ°R DAHA UNUTAMADI
Galler doÄŸumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini Martin Campbell'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Zorro adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sÄ±rada 29 yaÅŸÄ±nda olan Zeta Jones'un kariyeri iÃ§in bu film Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. AynÄ± zamanda Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n ve geleceÄŸinin ÅŸekillenmesinde de Ã¶nemli bir rol oynadÄ± bu film.

Gözden KaçmasÄ±n

ÃœnlÃ¼ oyuncu karÄ±sÄ±na hÃ¢lÃ¢ ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi aÅŸÄ±k: Onun her kÄ±vrÄ±mÄ±nÄ± ayrÄ± seviyorumÜnlü oyuncu karÄ±sÄ±na hâlâ ilk günkü gibi aÅŸÄ±k: Onun her kÄ±vrÄ±mÄ±nÄ± ayrÄ± seviyorumHaberi görüntüle

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

'Ã‡OCUKLARINIZIN BABASI OLABÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°M?'
Ã‡iftin birlikte olmaya baÅŸladÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemde basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re, o sÄ±rada Diandra Douglas (eski soyadÄ±yla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan Ã§ok etkilendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra da aktÃ¶r Danny DeVito bir davette onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Michael Douglas, evli ve bir Ã§ocuk babasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Catherine Zeta Jones'a "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n babasÄ± olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduÄŸunu bilen Zeta Jones, aktÃ¶rÃ¼ tersledi.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

Ã‡ocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghana ÅŸok: RÃ¼tbeleri indirildiÇocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghan'a ÅŸok: 'Rütbeleri' indirildiHaberi görüntüle

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

O DA DOUGLAS'A HAYRANDI
Fakat farklÄ± bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Zeta Jones, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan Michael Douglas'Ä± Ã§ocukluÄŸundan beri Ã§ok beÄŸenirdi. Ã‡ocukluk ve ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, Ä±sarlara dayanamadÄ± ve onun buluÅŸma teklifini geri Ã§evirmedi. SonrasÄ±nda da Ã§ift birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Sonunda 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler. O sÄ±rada oÄŸullarÄ± Dylan da Ã¼Ã§ aylÄ±ktÄ±.

Gözden KaçmasÄ±n

YÄ±llar Ã¶nce sevgilisinin kocasÄ± yatakta basmÄ±ÅŸtÄ±: GÃ¶nÃ¼l defterine onun adÄ±nÄ± da mÄ± yazdÄ±YÄ±llar önce sevgilisinin kocasÄ± yatakta basmÄ±ÅŸtÄ±: Gönül defterine onun adÄ±nÄ± da mÄ± yazdÄ±? Haberi görüntüle

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

ESKÄ° EÅžÄ°NE YÃœKLÃœ BÄ°R TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°
Michael Douglas, sonuÃ§ olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun iÃ§in de eski eÅŸi Diandra ile bir hukun mÃ¼cadelesine giriÅŸti. 23 yÄ±llÄ±k evli olan Ã§ift, Douglas'Ä±n Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat Ã¶demesi ÅŸartÄ±yla boÅŸandÄ±. Bu arada o dÃ¶nemde bu miktarÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a Ã¶dediÄŸi tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalÄ± boÅŸanma davalarÄ±" arasÄ±na girdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

'10 YIL ÖNCE BU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RMELÄ°YDÄ°K': Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi. AvusturyalÄ± bir diplomatÄ±n kÄ±zÄ± olan Diandra Luker, evli oluklarÄ± sÄ±rada çekilen ve baÅŸrolünü Douglas'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Wall Street: Money Never Sleeps adlÄ± filminden de alacaÄŸÄ± olduÄŸunu ileri sürerek dava açtÄ±. Michael Douglas tüm bu olaylar sÄ±rasÄ±nda "AslÄ±nda evliliÄŸimizi sekiz ya da 10 yÄ±l öne bitirmeliydik" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±


GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R DÃœÄžÃœNLE EVLENDÄ°LER
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 KasÄ±m 2000 gÃ¼nÃ¼ New York'taki Ã¼nlÃ¼ Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dÃ¶nemde 100 bin sterlin deÄŸeri olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len bir gelinlik giydi. Michael Douglas'Ä±n da yeni karÄ±sÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak bir yat hediye ettiÄŸi haberi basÄ±na yansÄ±dÄ±. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarÄ±na ise toplam deÄŸeri milyon dolarla Ã¶lÃ§Ã¼len alyanslar taktÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuldu.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

O SIRADA ÃœÃ‡ AYLIK OLAN OÄžULLARI DA DÃœÄžÃœNDEYDÄ°
Ã‡ift evlendiÄŸi sÄ±rada dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¼Ã§ ay Ã¶nce dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Dylan da tÃ¶rendeydi. Åžu anda 22 yaÅŸÄ±nda olan Dylan, anne ve babasÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde anneannesinin kucaÄŸÄ±nda oturdu. Ã‡iftin, Dylan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Carys adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

DOUGLAS'IN ESKÄ° EÅžÄ°NDEN OLAN OÄžLU SAÄžDIÃ‡LIÄžINI YAPTI
Michael Douglas'Ä±n eski eÅŸi Diandra ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve o sÄ±rada 21 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Cameron, babasÄ±nÄ±n saÄŸdÄ±Ã§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.
Â

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±
Catherine Zeta Jones, 2008 yÄ±lÄ±nda Chicago filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±. O sÄ±rada kÄ±zÄ± Carys'e hamileydi.Â 

Gözden KaçmasÄ±n

Hollywoodun en karanlÄ±k sÄ±rrÄ±nÄ± yazdÄ±: Tacizciyi yÄ±llar sonra ifÅŸa ettiHollywood'un en karanlÄ±k sÄ±rrÄ±nÄ± yazdÄ±: Tacizciyi yÄ±llar sonra ifÅŸa ettiHaberi görüntüle

Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±
Michael Douglas, Hollywod'un efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu.Â 

Gözden KaçmasÄ±n

GerÃ§eÄŸi ifÅŸa etmek iÃ§in neden yÄ±llarca beklediÄŸini anlattÄ±: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay deÄŸilGerçeÄŸi ifÅŸa etmek için neden yÄ±llarca beklediÄŸini anlattÄ±: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay deÄŸil! Haberi görüntüle

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Diandra Luker

BAKMADAN GEÃ‡ME!

HenÃ¼z 10 yaÅŸÄ±nda ve yaptÄ±ÄŸÄ± tablolar yÃ¼z binlerce dolara satÄ±lÄ±yor Bazen bÃ¼yÃ¼kler olayÄ± anlamÄ±yor

Henüz 10 yaÅŸÄ±nda ve yaptÄ±ÄŸÄ± tablolar yüz binlerce dolara satÄ±lÄ±yor! 'Bazen büyükler olayÄ± anlamÄ±yor'

#Andres Valencia
Bu kÄ±ÅŸ hava nasÄ±l olacak Uzmanlar uyardÄ±: â€˜Ekim ayÄ±nÄ±n sonuna dikkatâ€™

Bu kÄ±ÅŸ hava nasÄ±l olacak? Uzmanlar uyardÄ±: â€˜Ekim ayÄ±nÄ±n sonuna dikkat!â€™

#Hava Durumu
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli TakÄ±mÄ±n hali Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli TakÄ±m'Ä±n hali? Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz?

#Milli TakÄ±m

BAKMADAN GEÇME!

HenÃ¼z 10 yaÅŸÄ±nda ve yaptÄ±ÄŸÄ± tablolar yÃ¼z binlerce dolara satÄ±lÄ±yor Bazen bÃ¼yÃ¼kler olayÄ± anlamÄ±yor

Henüz 10 yaÅŸÄ±nda ve yaptÄ±ÄŸÄ± tablolar yüz binlerce dolara satÄ±lÄ±yor! 'Bazen büyükler olayÄ± anlamÄ±yor'

#Andres Valencia
Bu kÄ±ÅŸ hava nasÄ±l olacak Uzmanlar uyardÄ±: â€˜Ekim ayÄ±nÄ±n sonuna dikkatâ€™

Bu kÄ±ÅŸ hava nasÄ±l olacak? Uzmanlar uyardÄ±: â€˜Ekim ayÄ±nÄ±n sonuna dikkat!â€™

#Hava Durumu
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli TakÄ±mÄ±n hali Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli TakÄ±m'Ä±n hali? Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz?

#Milli TakÄ±m