Kader daha ilk gÃ¼nden onlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin doÄŸum gÃ¼nleri bile aynÄ±

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25 YIL ARAYLA AYNI GÃœN DÃœNYAYA GELMÄ°ÅžLER

KÄ±sa sÃ¼re sonra tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Hatta kendisi de Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan adam, genÃ§ kadÄ±na ÅŸaka yollu ondan ne kadar etkilendiÄŸini ifade etti. O ilk adÄ±mda evli olduÄŸu iÃ§in terslendiyse de sonunda eÅŸinden boÅŸandÄ± ve perdede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o genÃ§ kadÄ±nla evlendi. Adam, eski eÅŸine,boÅŸanmak iÃ§in dÃ¶neminde Ã§ok konuÅŸulan yÃ¼klÃ¼ bir tazminat Ã¶dedi. Ã–yle ya da bÃ¶yle arada bazÄ± sarsÄ±ntÄ±lar geÃ§irseler de Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ä°ki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa"kader onlarÄ± yÄ±llar Ã¶nce birleÅŸtirmiÅŸ" demek de yanlÄ±ÅŸ sayÄ±lmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir ortak noktalarÄ± var. 25 yÄ±l arayla da olsa aynÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±yorlar! Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ de birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce kocaman bir pastayla kutladÄ±lar.Â

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BÄ°RÄ° 1944, DÄ°ÄžERÄ° 1969 DOÄžUMLU

Tam 25 yÄ±l arayla aynÄ± gÃ¼nde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Michael Douglas ile eÅŸi Catherine Zeta Jones'tan baÅŸkasÄ± deÄŸil. Hollywood'un efsane oyuncularÄ±ndan Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu olan Michael ile Galler doÄŸumlu Catherine Zeta Jones, geÃ§tiÄŸimiz 25 EylÃ¼l'de paylaÅŸtÄ±klarÄ± doÄŸum gÃ¼nlerini kutladÄ±lar. O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift. Bu arada yeri gelmiÅŸken Michael Douglas'Ä±n 25 EylÃ¼l 1944, eÅŸi Catherine Zeta Jones'un da 25 EylÃ¼l 1969 doÄŸumlu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

YENÄ° YAÅž Ã–PÃœCÃœÄžÃœ

Douglas ve Zeta Jones, yeni yaÅŸlarÄ±na Ã¼Ã§ katlÄ± kocaman bir pastanÄ±n Ã¼zerindeki mumlarÄ± Ã¼fleyerek girdi. PastanÄ±n Ã¼zerindeki 25 rakamÄ± ise Ã§iftin doÄŸduklarÄ± 25 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ne gÃ¶nderme yapÄ±yor. 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã§ift, mumlarÄ± Ã¼fledikten sonra birbirlerini Ã¶perek kutladÄ±.

ONLAR DA 10 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOÄžMUÅžTU: Gösteri dünyasÄ±nda aynÄ± doÄŸum gününü paylaÅŸan bir ünlü çift daha vardÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k onlarÄ±n iliÅŸkisi bitti. Ama yeri gelmiÅŸken Shakira ile eski sevgilisi Gerard Pique'nin de 2 Eylül doÄŸumlu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Shakira, 2 Eylül 1977, Pique de 2 Eylül 1987 tarihinde dünyaya gözlerini açtÄ±.

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DEV PASTA PAPATYALARLA SÃœSLÃœ

Catherine Zeta Jones, yeni yaÅŸÄ±na asimetrik kesimli, lacivert Ã¼zerine beyaz Ã§iÃ§ek desenleri yer alan bir elbiseyle girdi. SaÃ§larÄ±nÄ± topuz yapan Zeta Jones, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kÃ¼peleri ve Ã¼Ã§ sÄ±ra taÅŸlardan oluÅŸan kolyesiyle tamamladÄ±. EÅŸi Michael Douglas ise koyu renk bir pantolon ile aÃ§Ä±k renk bir gÃ¶mlek giymeyi tercih etti. Ã‡iftin pastasÄ±nÄ±n Ã¼zeri de papatyalarla sÃ¼slÃ¼ydÃ¼.

MESAJLARA TEÅžEKKÜR ETTÄ°LER: Michael Douglas ile evliliÄŸinden Dylan ve Carys adÄ±nda iki çocuk annesi olan Zeta Jones, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na " Ve bizim doÄŸum günümüzdü. Bütün kutlamalarÄ±nÄ±z için teÅŸekkürler. Ve Maria Fiennes bu tatlÄ± fotoÄŸraflar için teÅŸekkürler. Yeni yÄ±l baÅŸlasÄ±n" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Michael Douglas ise doÄŸum günü pozlarÄ±na yer verdiÄŸi Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na " Nazik doÄŸum günü mesajlarÄ±nÄ± için teÅŸekkürler. Hepinizi seviyoruz" notu eÅŸlik etti.

'SENÄ° SEVÄ°YORUM, DAÄ°MA VE SONSUZA KADAR'

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, ortak doÄŸum gÃ¼nlerine birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir helikopter gezisiyle baÅŸladÄ±. Ã‡ift, o anlarda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Douglas, aynÄ± gÃ¼n eÅŸiyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafa da yine sosyal medya sayfasÄ±nda " Mutlu yÄ±llar Catherine! Seni seviyorum, daima ve sonsuza kadar" notuyla yer verdi.

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ÇOK KONUÅžULAN AÅžK ÖYKÜSÜ: Bir dönem evliliklerinde sarsÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± basÄ±na da yansÄ±yan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aÅŸk öyküsü de oldukça 'hareketliydi.' Gelin onlarÄ±n nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±saca bir hatÄ±rlayalÄ±m...

ZORRO FÄ°LMÄ°NDE GÃ–RDÃœ BÄ°R DAHA UNUTAMADI

Galler doÄŸumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini Martin Campbell'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Zorro adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sÄ±rada 29 yaÅŸÄ±nda olan Zeta Jones'un kariyeri iÃ§in bu film Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. AynÄ± zamanda Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n ve geleceÄŸinin ÅŸekillenmesinde de Ã¶nemli bir rol oynadÄ± bu film.

'Ã‡OCUKLARINIZIN BABASI OLABÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°M?'

Ã‡iftin birlikte olmaya baÅŸladÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemde basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re, o sÄ±rada Diandra Douglas (eski soyadÄ±yla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan Ã§ok etkilendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra da aktÃ¶r Danny DeVito bir davette onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Michael Douglas, evli ve bir Ã§ocuk babasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Catherine Zeta Jones'a "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n babasÄ± olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduÄŸunu bilen Zeta Jones, aktÃ¶rÃ¼ tersledi.

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O DA DOUGLAS'A HAYRANDI

Fakat farklÄ± bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Zeta Jones, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan Michael Douglas'Ä± Ã§ocukluÄŸundan beri Ã§ok beÄŸenirdi. Ã‡ocukluk ve ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, Ä±sarlara dayanamadÄ± ve onun buluÅŸma teklifini geri Ã§evirmedi. SonrasÄ±nda da Ã§ift birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Sonunda 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler. O sÄ±rada oÄŸullarÄ± Dylan da Ã¼Ã§ aylÄ±ktÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ°NE YÃœKLÃœ BÄ°R TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°

Michael Douglas, sonuÃ§ olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun iÃ§in de eski eÅŸi Diandra ile bir hukun mÃ¼cadelesine giriÅŸti. 23 yÄ±llÄ±k evli olan Ã§ift, Douglas'Ä±n Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat Ã¶demesi ÅŸartÄ±yla boÅŸandÄ±. Bu arada o dÃ¶nemde bu miktarÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a Ã¶dediÄŸi tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalÄ± boÅŸanma davalarÄ±" arasÄ±na girdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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'10 YIL ÖNCE BU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RMELÄ°YDÄ°K': Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi. AvusturyalÄ± bir diplomatÄ±n kÄ±zÄ± olan Diandra Luker, evli oluklarÄ± sÄ±rada çekilen ve baÅŸrolünü Douglas'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Wall Street: Money Never Sleeps adlÄ± filminden de alacaÄŸÄ± olduÄŸunu ileri sürerek dava açtÄ±. Michael Douglas tüm bu olaylar sÄ±rasÄ±nda "AslÄ±nda evliliÄŸimizi sekiz ya da 10 yÄ±l öne bitirmeliydik" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 KasÄ±m 2000 gÃ¼nÃ¼ New York'taki Ã¼nlÃ¼ Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dÃ¶nemde 100 bin sterlin deÄŸeri olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len bir gelinlik giydi. Michael Douglas'Ä±n da yeni karÄ±sÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak bir yat hediye ettiÄŸi haberi basÄ±na yansÄ±dÄ±. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarÄ±na ise toplam deÄŸeri milyon dolarla Ã¶lÃ§Ã¼len alyanslar taktÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuldu.

O SIRADA ÃœÃ‡ AYLIK OLAN OÄžULLARI DA DÃœÄžÃœNDEYDÄ°

Ã‡ift evlendiÄŸi sÄ±rada dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¼Ã§ ay Ã¶nce dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Dylan da tÃ¶rendeydi. Åžu anda 22 yaÅŸÄ±nda olan Dylan, anne ve babasÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde anneannesinin kucaÄŸÄ±nda oturdu. Ã‡iftin, Dylan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Carys adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.

DOUGLAS'IN ESKÄ° EÅžÄ°NDEN OLAN OÄžLU SAÄžDIÃ‡LIÄžINI YAPTI

Michael Douglas'Ä±n eski eÅŸi Diandra ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve o sÄ±rada 21 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Cameron, babasÄ±nÄ±n saÄŸdÄ±Ã§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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