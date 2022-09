Taciz iddialarına karşı dava açmıştı: Başarılı kariyerimi raydan çıkarmaya çalışıyorlar

Haberin Devamı

İDDİALARI BELGESELE BİLE KONU OLMUŞTU

Olayı yakından takip edenlerin hemen anladığı gibi bu olayın kahramanları, müzisyen Marilyn Manson ve eski nişanlısı Evan Rachel Wood. Sadece üç yıl süren ilişkileri bittikten sonra Wood, Marilyn Manson'ın kendisine uyku ilacı verip yıllar boyunca taciz ettiğini ve hem cinsel hem de fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Hatta onun bu iddiaları ayrıntılı bir şekilde bir belgesele bile konu olmuştu.

'ASILSIZ SUÇLAMALAR İDDİASI'

Evan Rachel Wood'un eski nişanlısı Marilyn Manson'a yönelik bu iddialarına ünlü müzisyenden karşı bir hamle geldi. Manson, hem Wood hem de partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açtı. İşte bu davanın bir duruşması da bugün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Manson'ın avukatlatı, Evan Rachel Wood ile partneri Illma Gore'un, ünlü müzisyene asılsız suçlamalar yönelttiklerini ve bunun için de sahte bir FBI mektubunu kullandıklarını savundu.

'BAŞARILI KARİYERİMİ RAYDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood ile onun partneri ve aynı zamanda kendisini tacizle suçlayan kadınlardan biri olan Illma Gore'u, kendisinin tacizci olduğu hakkında sahte bir FBI mektubunu yaymakla suçluyor. Manson, hakkındaki tüm bu taciz iddialarını "kötü niyetli" ve " gerçek dışı" olarak nitelendirdi. Ayrıca müzisyen, Evan Rachel Wood ile Illma Gore'un kendisinin başarılı müzik, sinema ve TV kariyerini raydan çıkarıp baltalamaya çalıştıklarını da savundu.

'ELİMİZDE KANITLAR VAR': Bugün (28 Eylül Çarşamba) duruşmada Marilyn Manson'ın avukatı Jackson Trugman, Wood ve Gore'un, söz konusu sahte FBI mektubunu, başka kadınları da Manson'ın tacizci olduğu konusunda kendilerine destek olmaları için kullandığını ileri sürdü. Avukat Trugman, "Elimizde Bayan Wood ve Bayan Gore'un bu mektup konusunda işbirliği yaptıklarına dair kanıtlar var" dedi. Evan Rachel Wood sahte FBI mektubunun yayılmasıyla herhangi bir ilgisi olmadığını savundu. Fakat Manson'ın avukatı Trugman, bu konuda sadece Evan Rachel Wood'un beyanının yeterli olmayacağını söyledi.

'BAŞKA KADINLARI DA ORGANİZE EDİYORLAR' İDDİASI

Marilyn Manson, Gore'un sahte taciz mektupları gönderebilmek için kendisine ait cep telefonu ve bilgisayarı hackl'ediğini ve özel şifrelerini ele geçirdiğini ileri sürüyor. Ünlü müzisyenin Wood ve Gore'a yönelttiği bir başka suçlama ise ikilinin, başka kadınları da Marilyn Manson'a karşı taciz iddialarını ortaya atmaları için organize etmesi.

OLAYLAR BUGÜNE NASIL GELDİ? Görünüşe göre eski nişanlısı Evan Rachel Wood'un taciz iddialarından sonra bunları yalanlayan Manson bu konuda karşı hamlelerde bulunmaya devam edecek. Gelin bu olayların başlangıcını, neler yaşandığını ve bugüne nasıl gelindiğini kısaca bir hatırlayalım.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Bu konudaki ilk iddia 2021 yılının başlarında Manson'ın eski nişanlısı Evan Rachel Wood'dan geldi. 34 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya paylaşımında yıllarca Manson'ın tacizine uğradığını ileri sürdü. Instagram sayfasında paylaştığı mesajında "Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

'KURBANLARIN YANINDA DURACAĞIM' Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü. Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı. Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

'UYKU İLACI VERİP TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Mariylyn Manson'a yönelik bu iddialar bir belgesele de konu oldu. Amy Berg'in yönetmenliğini üstlendiği Phoenix Rising adlı belgeselde Wood, iddialarını biraz daha ayrıntılandırdı. O dönemde 37 yaşında olan Manson ile flört etmeye başladığında kendisinin henüz 18 yaşında olduğunu hatırlattı oyuncu. Marilyn Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bu durumun ilişkileri süresince devam ettiğini belirten Wood, uyuşturucu ve uyku ilaçlarının yarattığı bu bilinçsizlik anlarını Manson'ın taciz etmek için kullandığını sözlerine ekledi. Evan Rachel Wood "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi.

'KÜRTAJ OLDUM, O GECE BENDEN YEMEK HAZIRLAMAMI İSTEDİ': Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı. Oyuncu, Manson'ın hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadığını da sözlerine ekledi. Bu konuda şunları söyledi Wood: "İlişkimizin başından beri hiçbir doğum kontrol yöntemini uygulamak istemedi. Aynı zamanda benim de bunların hiçbirini kullanmamı istemedi." Wood bunun sonucunda da hamile kaldığını anlattı. Bebeğini dünyaya getirmediğini, kürtaj yaptırdığını söyleyen Wood o süreçte de Marilyn Manson'ın kendisine asla destekleyici şekilde davranmadığını sözlerine ekledi. "Bebeğimi aldırdığım gün bile kendisine akşam yemeği hazırlamamı istedi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı Evan Rachel Wood. Sonra da şunları ekledi: "Hatırlıyorum... Dinlenmem gerekiyordu. Bedenim bir travma yaşamıştı. Ama bu onun umurunda bile değildi."

'KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM'

Marilyn Manson ile ilişkileri sırasında bir ara kendini öldürmeyi düşündüğünü hatta böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi Wood. Bir bardak alıp banyoya gittiğini ve sonra o bardağı kırıp bileklerini kesmeye çalıştığını anlattı Evan Rachel Wood. O gece bir ara uyuduğunu sonra uyandığında kendini farklı biri gibi hissettiğini sözlerine ekledi: "Başka biri gibi uyandım. Hayatını yeni baştan kurması gerektiğini hisseden biri gibi. Sonra annemi aradım ve hastaneye gitmem gerektiğini söyledim."

KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ İDDİASI

Evan Rachel Wood eski nişanlısı Marilyn Manson ile ilgili bir başka çarpıcı iddia ortaya atmıştı. Phoenix Rising belgeseline konuşan Wood, eski nişanlısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. 34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu yeni belgesel "Phoenix Rising"de suçlamalarda bulundu. İddialar belgeselde kamuoyuna sunuldu. Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) adlı şarkısının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.

'KAMERA ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADIM'

Wood "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi. Evan Rachel Wood o anları şu sözlerle anlattı: "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi."

Evan Rachel Wood'un, "sahte iddialarla ticari seks yapmaya zorlandığını" ileri sürdü "İşte o zaman bana karşı ilk suç işlendi ve kamera önünde tecavüze uğradım" dedi.

'BENİM ÖZEL İLİŞKİLERİM HEP RIZAYA DAYALI OLDU': Bu arada Marilyn Manson da bu suçlamaları yalanladı. Evan Rachel Wood'un iddialarının "gerçekliğin korkunç bir şekilde çarpıtılması" olduğunu ileri sürdü. Instagram sayfasından bir açıklama yapan 52 yaşındaki Manson, hayatının ve sanatının uzun zamandır tartışmaların odağında olduğunu belirterek "Ama benimle ilgili bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması. Benim özel ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle rızaya dayalı olmuştur" diye yazdı.

İDDİALARI YALANLADI

Kendisine yönelik bütün bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Marilyn Manson ise şimdi eski nişanlısı Evan Rachel Wood hakkında "başarılı kariyerini gölgeleyecek yalanlarla kendisini toplum içinde tacizci ve tecavüzcü olarak yaftaladığı" gerekçesiyle dava açtı. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson'ın aleyhine dava açtığı tek kişi Wood değil. Müzisyen, kendisiyle ilgili olarak benzer iddiaları ortaya atan Ashley Gore aleyhine de dava açtı. Manson'ın dava dokümanlarında, Wood ve Gore'un, bilerek ve isteyerek, aralarında 'reşit olmayan bir kişiyi taciz edip sonra da bunu filme almak da dahil' birçok yalan beyanda bulunduğu iddiası da yer alıyor. Manson bu gerçek dışı iddiaların kendisini psikolojik açıdan da sıkıntıya soktuğunu ileri sürdü.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS