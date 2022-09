Bruce Willis sinema tarihine geçti: Hastalığı yüzünden emekli olmuştu, kariyerini böyle sürdürecek

Haberin Devamı

ZORUNLU EMEKLİLİK BU ŞEKİLDE BİTECEK

Geçtiğimiz mart ayında Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun yakalandığı afazi hastalığı yüzünden zorunlu emeklilik kararı aldığını açıklamıştı. Afazi nedeniyle konuşma, hatırlama gibi bazı bilişsel sorunlar yaşayan 67 yaşındaki Willis, bundan böyle eskisi gibi kameralar karşısına geçemeyecekti. Ama teknoloji bunu bile olanaklı kılıyor artık. Bunu sağlayan da "deepfake" teknolojisi.

Bruce Willis, afazi teşhisi almadan bir yıl önce Deepcake adlı firmanın Ukraynalı CEO'suna görüntü haklarını sattı. Yapay zeka destekli içerik optimizasyonu sayesinde de mühendisler Willis'in dijital ikizini yarattı. Geçen yılın ağustos ayında Willis'in dijital ikizi bir Rus telekom firmasının reklam filminde yer aldı.

BU ŞEKİLDE SEKTÖRDE VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

Willis, şimdi bu dijital ikizinin telif hakkını sattı. Bu şekilde her ne kadar kendisi afazi hastalığı yüzünden emekliye ayrılmış olsa da dijital ikizi sektörde varlığını sürdürebilecek. Bu arada Bruce Willis'in dijital ikizini TV ya da beyazperdede kullanma hakkını satan ilk ünlü olduğunu da hatırlatalım.

O ZAMAN BU TEKNOLOJİ VAR OLSAYDI... Her ne kadar deepfake teknolojisi özellikle siyasi alanda bazı dezenformasyonlara yol açtığı için tehlikeli olarak kabul edilse de Hollywod bu konuya daha açık. Çünkü bu şekilde ünlü oyuncular, ölümlerinden sonra bile filmler için kamera karşısına geçebilecekler. Bu teknolojinin günümüzde en çarpıcı şekilde kullanıldığı filmlerden biri Star Wars (Yıldız Savaşları). Bu sayede filmde rol alan aktörlerin gençlikleri de kolaylıkla canlandırıldı. Deepfake teknolojisinin sinemada kullanılması, aynı zamanda çok uzun zaman önce hayata veda eden yıldızların da yeni filmlerle beyazperdede görünmesine olanak sağlayacak. Aslına bakılırsa Hollywood'da rol aldıkları filmlerin çekimleri sırasında hayata veda eden bazı ünlü oyuncular da oldu. Bu yapımların bazılarında hayata veda eden oyuncuların yerine başkaları bulundu, bazılarında da filmler yarım kaldı. İsterseniz gelin bir bakalım eğer o dönemlerde de deepfake teknolojisi olsaydı, film çekimleri sırasında ölen hangi oyuncular artık hayatta olmamalarına rağmen "kamera karşısına geçmeye" devam edebilecekti.

Beyazperdenin efsane oyuncularından James Dean, rol aldığı Giant adlı filmin çekimlerinin son aşamasında hayata veda etti. Kendi kullandığı otomobille geçirdiği kazada öldüğünde Dean, henüz 24 yaşındaydı. Ferber, A Biography of Edna Ferber and Her Circle adlı biyografi kitabına göre James Dean, aslında Giant filmindeki çalışmasını henüz tamamlamadan ölmüştü. Sahneleri çekilmişti ama seslendirme yapması gerekiyordu. Bunun için program belliydi ama James Dean rol aldığı kilit sahnelerin seslendirmesini asla yapamadı. Onun yerine Dean'in yakın arkadaşı Nick Adams'ın sesini kullanarak bu kısmı tamamladı.

Natalie Wood, Hollywood'un, ölümü en gizemli ünlülerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Wood, 1981 yılında eşi Robert Wagner ile birlikte çıktığı bir yat gezisinde boğularak hayatını kaybetti. 43 yaşında hayata veda eden Natalie Wood'un yattan nasıl denize düştüğü ise hala net olarak aydınlatılmış değil. Natalie Wood öldüğünde Brainstorm adlı filmde rol alıyordu. Hatta son yolculuğuna çıktığı yatta kocası Robert Wagner'ın yanı sıra filmdeki rol arkadaşı Christopher Walken da bulunuyordu.

YILLAR SONRA TAMAMLANDI

River Phoenix 1993 yılında hayata veda ettiğinde sadece 23 yaşındaydı ve dönemin en ünlü genç yıldızlarından biriydi. Bir gece kulübünden çıkışta aşırı dozda uyuşturucudan ölen Phoenix, o sırada Dark Blood adlı film için kamera karşısına geçiyordu. Ardından da Interview With The Vampire (Vampirle Görüşme) filminde rol alacaktı. Fakat bu gerçekleşmedi. Onun rolünü Christian Slater üstlendi. River Phoenix'in annesi , aktörün ölümünden sonra yönetmen George Sluizer'a gönderdiği mesajda projeyi iptal etmesini istedi. Dark Blood, sonunda tamamlandı ve 2012 yılında gösterime çıktı.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ: Aaliyah, 25 Ağustos 2001'de diğer sekiz yolcu ile birlikte Bahamalar semalarında geçirdiği uçak kazasında öldü. 22 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda Matrix Reloaded filminde oynamaya hazırlanıyordu. Yönetmenler Lily ve Lana Wachowski; onun yerine Nona Gaye ile anlaştı. O dönemde deepfake teknolojisi olsaydı, Aaliyah'ın filmde oynaması da mümkün olacaktı.

DEPP, FARRELL VE LAW ONUN YERİNE OYNADI

Heath Ledger, 22 Ocak 2008'de New York'ta hayata veda ettiğinde The Imaginarium of Doctor Parnassus filminde oynuyordu. Yönetmenliğini Terry Gilliam'ın üstlendiği filmde, Johnny Depp, Colin Farrell ve Jude Law filmin tamamlanması için Ledger'ın oynadığı karakterin dönüşümlerini yansıtan sahnelerde oynadılar.

SAHNELERİNİN ÇOĞU TAMAMLANMIŞTI: Bir başka ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman 2 Şubat 2004'te öldüğünde Hunger Games: Mockingjay filmide kamera karşısına geçiyordu. Onun rol aldığı sahnelerin çoğunun çekimi tamamlanmıştı.

GÖRSEL EFEKT UZMANLARI DEVREYE GİRDİ

Aktör Oliver Reed de Gladyatör filminin çekimleri nedeniyle bulunduğu Malta'da kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Reed'in bazı sahneleri, hayata veda ettiği 2 Mayıs 1999'a kadar tamamlanmıştı bile.Geri kalanlar için de görsel efekt uzmanları devreye girdi.

ONUN SAHNELERİNDE DE EFEKTLER KULLANILDI: Brandon Lee 31 Mart 1993 'te, rol aldığı The Crow filmin setinde yanlışlıkla doldurulan bir silahtan çıkan kurşunla öldü. Bu filmin tamamlanması ve Lee'nin karakterinin de yer alması için bazı özel efektler kullanıldı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filminin çekimleri sırasında, başrol oyuncularından Paul Walker geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 30 Kasım 2013'te meydana gelen korkunç olayda hayatını kaybeden Walker'ın canlandırdığı kahramanın filmdeki devamlılığı için yine bilgisayar teknolojisinden yararlanıldı.

