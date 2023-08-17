Mutlu ilişkide tek bir eksik kaldı... Çocuklar büyüyünce evleniriz, acelemiz yok!

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2010'da tanışan, altı yıl sonra da nişanlanan çiftin şimdilik tek eksiği henüz evlenmemiş olmaları.

Aslına bakılırsa bunu da çok umursamıyorlar. Yani ilişkilerini yürütmenin ve mutluluğu bulmanın yolunun bu olmadığını düşünüyorlar. Hayatlarını resmen birleştirmek için de kendi deyimleriyle "doğru zamanı" bekliyorlar.



Bu ünlü çift birlikte gittikleri her yerde mutluluk ve sükunet tablosu çiziyor. Ayrı ayrı olduklarında da hayatlarından ne kadar memnun olduklarını gözlemlemek mümkün.

HER YERDE MUTLULUK TABLOSU SERGİLİYORLAR

Kısaca hikayesini anlattığımız bu çift, moda dünyasının gözde modellerinden biri olan Rosie Huntington Whiteley ile oyuncu Jason Statham.



36 yaşındaki Huntington Whiteley ile 56 yaşındaki Statham, önceki gece de arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'ta çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi. İki çocuk sahibi olan Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham yine mutluluklarını gülen yüzleriyle gözler önüne serdi.



Güzel model, o gece gezmesinde boğazına kadar kapalı, uzun kollu açık kahverengi maksi bir elbise giymişti. Görünümünü topuklu ayakkabılarla tamamlayan Rosie Huntington Whiteley, uzun sarı saçlarını da gevşek bir topuz şeklinde topladı.

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Gece gezmesinde bile mesleğinin inceliklerini konuşturup kıyafetini kusursuz bir şekilde taşıdı Huntington Whiteley.



Nişanlısı Jason Statham ise siyah bir tişört ve yeşil pantolununu beyaz renkli spor ayakkabılarla tamamlamıştı.

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Rosie Huntington Whiteley, o gece giydiği elbiseyi mesleğinin verdiği ustalık ve tecrübeyle kusursuz biçimde taşıdı.

Mutlu çift, restoran çıkışında objektiflere takıldı. Bir yandan yürüyen ve arkadaşlarıyla sohbet eden çift, bir yandan da gece karanlığında patlayan flaşlardan etkilenip düşmemek için çaba harcadı.



Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham, sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek evlerinin yolunu tuttu.



Hayatları yolunda gidiyor gitmesine ama mutlu çiftin bu kadar rahatlamış görünmesinin bir başka nedeni daha vardı.

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TATİLDEN MUTLU DÖNDÜLER

Top model ve oyuncu nişanlısı, geçen ay Portekiz'de bir aile tatiline çıktı. Çifte, altı yaşındaki oğulları Jack ile 18 aylık kızları Isabella da eşlik etti.



Aslında özel hayatları konusunda çok "ağzı sıkı" olan Rosie Huntington Whiteley, sosyal medya sayfasından da o tatile dair bazı paylaşımlar yapmıştı geçen ay.

O paylaşımlara bakılırsa mutlu çift, çocuklarıyla birlikte denize girip güneşlenerek bazen at binerek, kumsalda yürüyüş yaparak geçirdi tatillerini.





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Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'ın birlikteliğinin 13 yıllık bir geçmişi var. Her ne kadar insanların sık sık sevgili değiştirdiği bir sektörde bulunsalar da ilişkilerini sağlam bir şekilde bugünlere getirdiler.Altı yıllık bir flörtün ardından Statham, 2016'da sevgilisine evlenme teklif etti. Çift nişanlandı. Ancak görünüşe göre düğün hazırlıkları için hiç acele etmiyorlar.Zaten Rosie Huntington Whiteley de bu konudaki görüşünü birkaç kez verdiği röportajlarda dile getirmişti.Huntington Whiteley, önceki yıl ET'ye verdiği röportajda "düğün yapmanın ve evlenmenin hayatlarında büyük bir önceliği olmadığını" söylemişti.

Top model evlenecekleri zamanı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyip sonra da şunları eklemişti. "Ama bu bizim için bir öncelik değil. Biz böyle çok mutluyuz. Bebekler biraz daha büyüdüğünde onlar da düğüne dahil olabilecek yaşa geldiğinde evlenmenin eğlenceli olacağını düşünüyorum."

İLK KEZ BİR PARTİDE KARŞILAŞTILAR

Rosie Huntington Whiteley ve Jason Statham ilk olarak 2009 yılında bir partide birbirlerini tanıdılar. Hemen tanışırtanışmaz flört etmeye başlamadılar ama ünlü modelin anlattığına göre aralarındaki "kimyasal uyumu" fark etmemek mümkün değildi.



Top modelin bir röportajında söylediğine göre bu sayede aralarındaki 20 yaş farkın da bir olumsuzluk yaratması mümkün olmadı.

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Huntington Whiteley, ilişkilerinin bu yaş farkından etkilenmediğinişöyle anlattı bir röportajında. "(Statham'ı kast ederek) Onun bilgisi ve gücü gerçekten ilham verici. Bu özelliğe sahip olmak da zamanla yani yaşıyla ilgili."



Rosie Huntington Whiteley; ünlü oyuncu Jason Statham ile ilişkisini "Yaptığınız iş gelir gider. Ama evde size kendinizi dünyanın en harika insanı hissettiren biri varsa bu sise hayat yoluna devam etme gücü verir" sözleriyle tanımladı.

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EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR: Top modelin bir röportajında söylediğine göre evlenmek için acele etmiyorlar. Hatta çocukları büyüyüp törene dahil olacak yaşa geldiklerinde düğün yapmak daha eğlenceli olabilir.

KELLY BROOK İLE NİŞANLIYDI:Jason Statham, yıllar önce bir başka ünlü model ve oyuncu Kelly Brook ile nişanlıydı. Brook ile ilk nişanlısı Statham, 2004'te ayrılana kadar yedi yıl birlikte kaldılar.