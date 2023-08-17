ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yine boÅŸanÄ±yor: YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden aÄŸÄ±r sÃ¶zler: Ä°stediÄŸimi vermezsen konuÅŸurum, utanÄ±rsÄ±n

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Ä°DDÄ°ALAR, TEHDÄ°TLER ARKA ARKAYA

Ãœstelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Spears ise Asghari'nin boÅŸanmasÄ± Ã¶yle sessiz sedasÄ±z olmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ortada birÃ§ok iddia ve hatta tehditler bile dolaÅŸÄ±yor.



Ä°nternetteki TMZ adlÄ± sitenin haberine gÃ¶re Spears ile Asghari evliliÄŸi artÄ±k sona geldi. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re de boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§an Sam Asghari.

Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklarÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilere gÃ¶re Asghari, Spears'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yolundaki sÃ¶ylentiler Ã¼zerine bu kararÄ± aldÄ±. 29 yaÅŸÄ±ndaki Asghari'nin, Spears ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da Ã§iftin cephesinden gelen haberler arasÄ±nda.

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Brithey Spears ile Sam Asghari, 2016 yÄ±lÄ±nda bir klibin setinde tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Slumber Party adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na Ã§ekilen klipte rol alan Asghari ile Spears arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸmuÅŸtu.

Ã‡ift, geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda da hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi. Fakat son geliÅŸmelere bakÄ±lÄ±rsa bu evlilik uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ± ve ayrÄ±lÄ±k kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±.





EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDE SORUNLAR OLDUÄžU KONUÅžULUYORDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Spears ile Asghari'nin evliliklerinde bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±ndan bu yana konuÅŸuluyordu. Fakat o dÃ¶nemde Asghari'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ bu iddialarÄ± yalanlayarak konuyu kapattÄ±.Â



Yine de Ã§ift ile ilgili sÃ¶ylentiler durmak bilmedi. Her ikisi de evliliklerinin sembolÃ¼ olan alyanslarÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±lar. Asghari'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ yine o dÃ¶nemde evlilik yÃ¼zÃ¼klerinin takÄ±lmamasÄ±nÄ±n boÅŸanma anlamÄ±na gelmediÄŸini savundu.Â



ArtÄ±k sÃ¶ylentilerin gerÃ§ek olduÄŸu ve Britney Spears ile Sam Asghari'nin boÅŸanacaÄŸÄ± doÄŸrulanmÄ±ÅŸ durumda. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra bazÄ± iddialar da dolaÅŸÄ±yor ortalÄ±kta. Bunlara gÃ¶re Ã§iftin boÅŸanmasÄ± Ã¶yle sessiz sedasÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmeyecek.

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Bu iddialardan biri de Spears'Ä±n Sam Asghari'yi aldattÄ±ÄŸÄ±. Hatta ABD magazin basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Asghari, Spears'a bir tÃ¼r tehdit de savurdu. Zaten bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±sÄ± da ÅŸimdilik bu.

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ANLAÅžMADA BELÄ°RTÄ°LENDEN DAHA FAZLA KAZANIM Ä°STÄ°YOR

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Sam Asghari ile Britney Spears, hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeden Ã¶nce bir evlilik anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar. Fakat ÅŸu aÅŸamada Asghari, ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu eÅŸinden o anlaÅŸmada taahhÃ¼t edilenden daha fazla maddi kazanÄ±m istiyor.



Hatta eÄŸer istediklerini vermezse Spears hakkÄ±nda inanÄ±lmayacak kadar utanÃ§ verici bazÄ± gerÃ§ekleri kamuoyuna anlatmakla tehdit ediyor.



Ã–zetlemek gerekirse Sam Asghari, Spears'e 'eÄŸer istediklerimi vermezsen konuÅŸurum' mesajÄ± veriyor.Â



Bu arada Asghari'nin ne kadar para ya da maddi kazanÄ±m istediÄŸi belli deÄŸil. Onun bu 'konuÅŸurum' sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k Spears'a yakÄ±n kaynaklar ise "BÃ¶yle bir ÅŸey asla olmayacak. Asghari, ÅŸantaj yapÄ±yor" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.Â

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Spears'a yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n evlenmeden Ã¶nce kazandÄ±ÄŸÄ± para, evlilik anlaÅŸmasÄ±yla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. DolayÄ±sÄ±yla Spears'Ä±n servetinin bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Asghari'ye pay vermesi mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.Â

Bu arada Spears, boÅŸanma haberlerinin duyulmasÄ±ndan sonra tuhaf bir adÄ±m attÄ±. Kumsalda at binerken gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ±, yakÄ±nda yeni bir at satÄ±n almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.





Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DAHA KISA SÃœRMÃœÅžTÃœ: ESKÄ° EÅžÄ° DÃœÄžÃœNÃœ BASTI

BÃ¼tÃ¼n bu olaylara bakÄ±lÄ±rsa yÄ±llar boyunca hep Ã§alkantÄ±lÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren 41 yaÅŸÄ±ndaki Spears, huzuru bir tÃ¼rlÃ¼ bulamadÄ±. Bu arada bazÄ± hatÄ±rlatmalar yapalÄ±m. Asghari ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve 14 ay sÃ¼ren bu evlilik, Spears'Ä±n en kÄ±sa evliliÄŸi deÄŸil.



ÅžarkÄ±cÄ±, ilk evliliÄŸini 2004 yÄ±lÄ±nda Jason Allen Alexander ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu genÃ§lik evliliÄŸi,sadece 12 saat sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama o 'defter' orada kapanmadÄ±. Spears geÃ§en yÄ±l Asghari ile evlenirken Alexander da dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bastÄ± ve olay yerine giden polis onu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

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Spears ile Asghari, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n California'daki evinde dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. O sÄ±rada Spears'Ä±n ilk eÅŸi Alexander da oraya gidip iÃ§eriye girmek istedi. O anlarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan canlÄ± olarak paylaÅŸtÄ±.



Fakat Alexander'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼ne girmesine izin verilmedi. Bunun Ã¼zerine Alexander "O benim eÅŸim, tek eÅŸim" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Sonunda Jason Alexander olay yerine ulaÅŸan gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi.Â

Spears'Ä±n ilk eÅŸi Jason Allen Alexander ile evliliÄŸi sadece saatler sÃ¼rdÃ¼.Â





Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°NDEN DE OLAYLI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE BOÅžANDI

Britney Spears daha sonra ise dansÃ§Ä±larÄ±ndan biri olan Kevin Federline ile evlendi. 2004 ile 2007 arasÄ±nda devam eden bu evlilikten iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi Ã§iftin.

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Spears'Ä±n bu ikinci evliliÄŸi de olaylÄ± bir ÅŸekilde sona erdi. Ä°ki oÄŸlunun velayetini kendisine vermemekte direnen Federline'a kÄ±zan Spears, bir gece vakti kazÄ±nmÄ±ÅŸ saÃ§larÄ± ve elinde ÅŸemsiyesiyle yakÄ±nÄ±nda park etmiÅŸ olan arabalara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bu boÅŸanmanÄ±n simgesi olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.Â

Britney Spears, son olarak babasÄ±na verilen vesayet kararÄ±nÄ± iptal ettirmek iÃ§in yÄ±llarca Ã§abaladÄ±. Sonunda amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. Kendi deyimiyle Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtu.Â





HER ÅžEY NE GÃœZEL BAÅžLAMIÅžTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bugÃ¼n boÅŸanma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸi Sam Asghari ile iliÅŸkisi gayet mutlu bir ÅŸekilde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± Britney Spears'Ä±n.

Ruhsal sorunlarÄ± nedeniyle tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±nda Asghari vardÄ±. O zor gÃ¼nlerinde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± Asghari. Sonra da niÅŸan ve evlilik geldi.

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Spears ile Asghari, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Slumber Party adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Asghari, Spears'Ä±n romantik iliÅŸki iÃ§inde bulunduÄŸu genci canlandÄ±rÄ±yordu.

Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "BÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biriyle tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±ydÄ±m" diyerek karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldikleri ilk dÃ¶nemde hissettiklerini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Klip setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarÄ±nÄ± verdiler ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. Sonra da aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Ä°lk buluÅŸmalarÄ±nda bir suÅŸi restoranÄ±na gittiklerini de Asghari, yine bir rÃ¶portajÄ±nda sÃ¶ylemiÅŸti.

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