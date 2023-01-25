Tarihe geçen en güzel gelinlerden biriydi... İngiliz kraliyet ailesine yeni bebek geliyor

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HAMİLE OLDUĞUNA DAİR SÖYLENTİLER YAYILMIŞTI

Aslında ailenin Harry'den önceki "bir numaralı problem yaratan" üyesi olan ve annesine hayattaki son aylarında bile zor günler yaşatan Prens Andrew'nun 32 yaşındaki küçük kızı Prenses Eugenie ikinci bebeğine hamile! Ailece katıldıkları etkinliklerde aldığı kilolarla dikkat çeken Eugenie son sosyal medya paylaşımıyla hakkında ortaya atılan söylentileri doğruladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2018 yılında Jack Brooksbank ile hayatını birleştiren Eugenie, henüz bir yaşındaki oğlu August Philip ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Minik August'un, annesinin karnını öptüğü o fotoğraf eşliğinde mutlu haberi verdi Eugenie.. Mutlu prenses"Bu yaz ailemize yeni bir katılım olacağını paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyız" diye yazdı. Prenses Eugenie'nin belirttiği gibi 36 yaşındaki Jack Brooksbank ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu August, 2023 yılının yaz aylarında artık ağabey olacak.

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ARALARININ İYİ OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Prenses Eugenie'nin bu haberi son bir buçuk yıldır ortalarda dolaşan, kocası Jack Brooksbank tarafından aldatıldığı ve aralarının kötü olduğuna dair söylentileri de yalanlamış oldu. Brooksbank, önceki yaz İtalya'da bir çıktığı bir yat gezisinde üç tane modelle samimi şekilde görüntülenmişti. Bu olayın ardından Prenses'in aldatıldığı haberleri basının manşetlerinde yer almıştı. Brooksbank, karısı Eugenie küçük bebeğiyle evde otururken gününü gün etmekle suçlanmıştı. Prenses'in kocası ise bunun bir iş gezisi olduğu açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTALIĞI DAHA ÇOK KARIŞTIRMIŞTI: Brooksbank'in birlikte tekne gezisine çıktığı modeller Erica Pelosini, Rachel Zalis, Maria Buccellati, de o anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu durum olayların daha da alevlenmesine neden oldu.





KAYINVALİDE SARAH, DAMADINI SAVUNDU

Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine ise gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma geldi. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuştu ve onun dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti.

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'O GÖRÜNTÜLER ÇEKİLDİĞİNDE İŞİNİ YAPIYORDU': Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.





BÜYÜK ÇOCUĞU 1 YAŞINI GEÇTİ

Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesinin belki de en mutlu üyesi kısa bir süre önce anne olan Prenses Eugenie. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Prenses Eugenie, bu yılın şubat ayında anne oldu. Bunun mutluluğunu da sadece sosyal medya sayfasından duyuru yaparak sessiz sedasız yaşadı.

EN BÜYÜK HEDİYEYİ ALDIM ZATEN

Bir dönem babasının adının karıştığı skandallar yüzünden zor günler geçiren Eugenie, oğlunu dünyaya getirdiği 2021 yılının 23 Mart günü kutladığı doğum gününü de kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte kutladı. 32 yaşına giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gönderenlere de bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak teşekkür etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri olan Eugenie, ailece çekilen pozlarını paylaşarak "Dün doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. İsteyebileceğim en güzel hediyeyi aldım" mesajını yazdı. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yüzünü de saklamadan takipçileriyle paylaştı.

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2018 YILINDA EVLENDİLER

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank, İngiliz kraliyet ailesinin 2018 yılında evlenen ikinci çiftiydi. Onlardan bir süre önce Prens Harry ve Meghan Markle gösterişli bir törenle evlenmişti. Sonra da sıra Eugenie ve Jack'e geldi. Fakat onların düğününe damga vuranlar da Harry ile Meghan oldu. Çift, Meghan'ın oğulları Archie'ye hamile olduğunu o törende ailee açıkladı. Bu durum da tepki çekti. Gelinin annesi Sarah Ferguson, Meghan ile Harry'nin kızının en mutlu gününe gölge düşürdüğünü belirti çifti suçladı.

GELİNLİĞİYLE TARİHE GEÇTİ

Bu olaya rağmen Eugenie duvaksız gelinliğiyle kraliyet düğünleri tarihine geçti. Genellikle giyim tercihleri kötü puan alan Eugenie, gelinliği içinde hiç olmadığı kadar şık bir görüntü sergiliyordu. Ailenin bu iddiasız üyesi düğün günü sergilediği görüntüyle herkesi şaşırttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri duvaksız bir gelinlik giymesiydi. Çocukluk yıllarında geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini gizlemeyen Prenses, bu seçimiyle büyük destek aldı. O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı. Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti.

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BÜTÜN ZAMANLARIN EN GÜZEL GELİNLERİNDEN

Peter Pilotto imzalı gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi. Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie, bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.