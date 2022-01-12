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Prenses Diana'yı da Meghan Markle'ı da 'tahttan' etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

#Prenses Beatrice#Kate Middleton#Meghan Markle
Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

Her ne kadar hepsi dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde toplasalar da her yaptıkları olay olsa da İngiliz kraliyet ailesine mensup kişiler özellikle de kadınlar arasında bitmeyen bir rekabet var. Hem de her konuda!

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EN GERİ PLANDA KALAN ÜYE
Kraliçe'nin en büyük oğlu Prens Charles'ın Prenses Diana ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları William ile Harry'nin eşleri Kate ve Meghan arasındaki rekabeti bilmeyen yok. Ama ailede rekabet yaşayan sadece bu ikisi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çeşitli konularda bazen biri öne geçiyor bazen diğeri. Ama bu kez "sıralama" bozuldu. Ailenin en geride duran, en sessiz ve sakin üyelerinden biri olan Prenses Beatrice, artık hayatta olmasa da hala hem kamuoyunda hem de ailedeki etkisini sürdüren Diana Spencer ile en sıra dışı üye Meghan Markle'ı 'tahtlarından' etti.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

GELİNLİĞİ İNTERNETTE ÇOK ARANDI
Bu kez konu aile üyesi kadınların, düğünlerinde giydiği gelinlikler. Prenses Beatrice kapalı kapılar ardında yapılan düğün töreninde giydiği gelinlikle sadece bir kişinin gerisinde kaldı. Düğün fotoğrafçılığı konusunda uzman olan Printique, gelinlikler ile ilgili olarak yapılan aylık Google aramalarını analiz etti ve bir yılın ortalamasını çıkardı. Bu analizler sonucunda, gelinliğiyle ilgili en çok internet araması yapılan kişinin Cambridge Düşesi Kate Middleton olduğu ortaya çıktı. Onun ardından da Prenses Beatrice ikinci sıraya yerleşti.

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Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

İLK SIRADA KATE MIDDLETON VAR
Kate Middleton, 2011 yılının nisan ayında Prens William ile Westminister Abbey'de hayatını birleştirdiği gün Alexander McQueen imzalı bir gelinlik giymişti. Middleton'ın bu gelinliğiyle ilgili aylık ortalama 14 bin arama yapıldığı ortaya çıktı Printique'in analizinde. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen, Middleton'ın gelinliğinin hala çok ilgi çektiğini gösteriyor bu da.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı


BABAANNESİNDEN DÜĞÜN HEDİYESİ
İngiltere genelinde yapılan bu analize göre ikinci sırada Prenses Beatrice'in Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenirken giydiği gelinlik yer alıyor. Onun gelinliğiyle ilgili olarak da aylık ortalama 11 bin internet araması yapıldı. Beatrice'in giydiği o gelinliğe dair en ilginç ayrıntı, Norman Hartnell tasarımı bu kıyafetin Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olması. Beatrice'in gelinliğini tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth, önce  parlamento açılışında sonra da çeşitli özel gecelerde giymişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Gelinliğin duvağında kullanılan taç da Kraliçe'nin koleksiyonundan. Üstelik o da Prens Philip ile evlenirken gelinliğini bu taçla tamamlamıştı.

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Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bu analizde Prenses Beatrice'in gelinliğinin ardından üçüncü sırada Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği gelinlik geliyor. David ve Elizabeth Emanuel imzalı bu gelinlikle ilgili bir ayda 8 bin internet araması yapıldı.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

SADE GELİNLİK
Aylık arama kriterine göre yapılan listenin dördüncü sırasında Meghan Markle var. Markle'ın, Prens Harry ile evlendiği gün giydiği gelinlikle ilgili aylık ortalama 4 bin arama yapıldı.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

KRALİÇE'NİN GELİNLİĞİ HALA MERAK UYANDIRIYOR
Analize göre beşinci sırada Kraliçe 2. Elizabeth'in gelinliği var. Zamanının ötesinde bir güzelliğe sahip olan gelinliği, o dönemde henüz prenses unvanı taşıyan Elizabeth, giyecek karnesi kullanarak almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra toparlanmaya çalışan ülke için bu çok da tuhaf bir durum değildi aslında. Gelinliği alabilmesi için Elizabeth'e, hükümet tarafından fazladan 200 kupon verilmişti.

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Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

DUVAKSIZ GELİNLİK
Altıncı sırayı ise iki kişi paylaşıyor. Biri Prenses Eugenie... 2018'de Jack Brooksbank ile evlendiği gün giydiği gelinlik özellikle duvaksız olmasıyla dikkat çekti.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

ONUN GELİNLİĞİ DE HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ
Onunla aynı sırada yer alan kişi ise ailenin artık hayatta olmayan bir üyesi. Kraliçe'nin kardeşi Prenses Margaret.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı

ONLAR DA İLK 10'DA
Kraliçe'nin torunu Zara Tindall 9, Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson ise 10'uncu sırada yer aldı.

Prenses Dianayı da Meghan Markleı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı


 

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#Prenses Beatrice#Kate Middleton#Meghan Markle

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