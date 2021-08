İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank, üç kadınla teknede görüntülendi: Kayınvalidesi böyle savundu

ÜÇ MODELLE TEKNE GEZİSİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile geçen haziran ayında ölen eşi Prens Philip'in torunu, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank, iş gezisinde bulunduğu İtalya'da üç kadınla tekne turunda objektiflere takıldı. Gün boyu, Capri adasında koyları gezen denize girip güneşlenen 35 yaşındaki Jack Brooksbank'in görüntüleri de basına yansıdı.

'İYİ ŞANSLAR JACK'

İngiliz basını, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank'in fotoğraflarını "Bunları Eugenie'ye açıklarken iyi şanslar Jack" başlığıyla duyurdu. Bir tekila markasının sahibi olan Jack Brooksbank'in iş gezisi nedeniyle İtalya'nın Capri arasında bulunduğu belirtildi. Brooksbank, George Clooney'in sahili olduğu alkollü içki markasının temsilcisi.





SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Brooksbank'in birlikte tekne gezisine çıktığı modeller Erica Pelosini, Rachel Zalis, Maria Buccellati, de o anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Brooksbank ile Prenses Eugenie, geçen şubat ayında August Philip Hawke Brooksbank adı verilen bir erkek bebek sahibi olmuştu.



KAYINVALİDE SARAH, DAMADINI SAVUNDU

Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine ise gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma geldi. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuştu ve onun dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti.





'DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU'

Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.





YÜZÜ GÜLMEYEN AİLENİN EN HUZURLU ÜYESİ

Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesinin belki de en mutlu üyesi kısa bir süre önce anne olan Prenses Eugenie. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Prenses Eugenie, bu yılın şubat ayında anne oldu. Bunun mutluluğunu da sadece sosyal medya sayfasından duyuru yaparak sessiz sedasız yaşadı.





EN BÜYÜK HEDİYEYİ ALDIM ZATEN

Bir dönem babasının adının karıştığı skandallar yüzünden zor günler geçiren Eugenie, 23 Mart'taki doğum gününü de kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte kutladı. 32 yaşına giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gönderenlere de bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak teşekkür etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri olan Eugenie, ailece çekilen pozlarını paylaşarak "Dün doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. İsteyebileceğim en güzel hediyeyi aldım" mesajını yazdı. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yüzünü de saklamadan takipçileriyle paylaştı.





KOCASI GECE KULÜBÜ YÖNETİCİSİ VE MARKA TEMSİLCİSİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dünyaya geldi. İngiliz kraliyet ailesinin damadı Jack Brooksbank, gece kulübü müdürlüğü yapıyor. Üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atılan 35 yaşındaki Brooksbank, bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu.

En lezzetli yemek tarifleri burada