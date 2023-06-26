Prens Andrew, eski eşini kovulduğu konutunda ağırlıyor: İngiliz kraliyet ailesinin skandal gelini Sarah Ferguson meme kanserine yakalandı!

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KRALİYET AİLESİNİN EN "SKANDAL" İSMİ

İngilizler ona soyadını kısaltarak “Fergie” diyorlar. Kendisi de bu lakabı çok seviyor; sosyal medya hesaplarında kendini Fergie olarak tanıtıyor. Kraliyet ailesinin gelmiş geçmiş en nevi şahsına münhasır üyesi York Düşesi Sarah Ferguson’dan bahsediyoruz elbette.

Kraliçe II. Elizabeth’in adı seks skandallarına karıştığı için unvanları elinden alınmış ve bir başına bırakılmış oğlu Prens Adrew’un eski eşi, aynı zamanda sevgili torunları Prenses Beatrice ve Eugenie’in annesi Sarah Ferguson…

Kraliyetin kızıl saçlı eski gelini Sarah Ferguson... Adı hep skandallarla anıldı: Boşandığı eşi Prens Andrew da ondan pek geri kalmadı

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1986’da York Dükü Prens Andrew’la evlenerek kraliyet ailesine gelin giden Sarah Ferguson, aileden boşanarak çıkan ve bu süreçte de adı skandallara karışarak manşetlere en çok taşınan isimlerin belki de en ünlüsü. Elbette Prenses Diana’nın ardından…

AİLENİN İÇİNDE HER ZAMAN AYRIK OTU GİBİYDİ

Girdiği her kalabalıkta aradan seçilmesini sağlayan kızıl saçları, her dem şıklığın ve zarafetin temsilcisi kabul edilen kraliyet ailesi kadınlarından oldukça farklı tarzı, yine ailede pek rastlanmayan açık sözlülüğü ve genel anlamda “ayrıksı” duruşuyla medyanın en bayıldığı Fergie, hem ailenin eski bir üyesi olmasına rağmen taşıdığı Düşes unvanıyla hem de herkesin zihninde hâlâ canlı olan skandallarıyla İngiltere’nin en “ünlü” simalarından biri olmaya devam ediyor.

Fergie, Kraliçe Elizabeth'in sevgili torunları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’in annesi

York Düşesi Sarah Ferguson, eşi Prens Andrew ile 1992’de yollarını ayırdıktan sonra gittiği Fransa’nın ünlü tatil beldesi St. Tropez'de o güne kadar rastlanmayan bir skandalın baş kahramanı oldu. Gerçi ailede evliyken gönlünü başkalarına kaptıranlar, bu aşklar uğruna tacından ve tahtından olanlar, adı yolsuzluklara karışanlar ve yıllarca manşetlerden inmeyenler hep vardı ama Sarah Ferguson’un St. Tropez'de yaşadıkları bir başkaydı.

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ŞU MEŞHUR "PARMAK EMME" OLAYI

Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile kaçamak yaşayan Fergie, sevgilisiyle havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Taze ayrılığın ardından York Düşesini adım adım takip eden paparazziler elbette bu anı fotoğraflamayı başarmıştı. Fergie, Prens Andrew’dan ayrılmıştı ve çift boşanacaktı ancak ortada henüz resmi bir belge yoktu.

Fergie, çok uzun yıllar önce boşanmış olmalarına ve Jeffrey Epstein skandalına rağmen Prens Andrew'nun hâlâ en büyük destekçisi

İşte bu ayak emme fotoğrafları gazetelerde çarşaf çarşaf yer alınca Sarah Ferguson da bir anda kraliyet ailesi tarihinin en çok konuşulan ismi oldu. Üstelik fotoğraflar yayınlandığı sırada Sarah, tüm aileyle birlikte Balmoral Şatosu'nda bulunuyordu. Kraliçe II. Elizabeth’in bu fotoğrafları gördüğünde öfkeden küplere bindiği söylendi. Sarah aynı gün Londra'ya döndü. Ve bir anda ailenin istenmeyen üyesi haline geldi.

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Ancak Fergie, Elizabeth’in çok sevdiği iki torunu Prenses Beatrice ve Eugenie’in annesi olarak her şeye rağmen York Düşesi unvanını korudu. 1996’da resmen boşandığı Prens Andrew’la da dostluğunu sürdürmeye devam etti. Hatta Prens Andrew, bir seks ticareti ağı kuran Jeffrey Epstein ile yakın dostluğunun ortaya çıkması ve 17 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunması nedeniyle yargılandığında, itibarını ve unvanlarını kaybettiğinde de en büyük destekçisi yine Fergie oldu. Adının karıştığı skandallara rağmen Fergie hem ününü hem de unvanını koruyor

PRENS ANDREW'DAN HİÇ KOPMADI, YORK DÜŞESİ UNVANI ELİNDEN ALINMADI

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Skandal gelin Fergie, 2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in maddi yardımlarıyla “Sarah Selects” adını verdiği bir vakıf kurdu. Kanser hastalığı başta olmak üzere birçok önemli konuda hayır çalışmaları yapması amaçlanan bu vakıf için kullanılması gereken parayı kendisinin harcadığı ortaya çıktı. Bu kez de adı bir anda “Bedavacı Fergie” olarak anılmaya başladı.

Bunlar yetmezmiş gibi alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie. O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalıştığı ifşa oldu. İşte Düşes Sarah Ferguson böyle büyük skandallarla dolu hayatıyla İngiliz kraliyet ailesinin en medyatik kişiliklerinden biri olmayı “başardı”. Prenses Eugenie'nin 2018'deki düğününün resmi kraliyet fotoğrafı... Prens Andrew'la ilgili cinsel taciz skandalı henüz patlak vermemişken...

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ARTIK ÜNLÜ BİR MEDYA YÜZÜ

63 yaşındaki Sarah Ferguson, hayatının bu hareketli dönemlerini geride bıraktı. Şimdilerde çocuk kitapları yazan, televizyon programları olan, bir yandan yeni teknolojilere ayak uyduran ve podcast yayınları yapan ve çocuk kitapları yazan bir medya ünlüsü olarak hayatına devam ediyor. Üstelik Kraliçe Elizabeth’le ölmeden önce barıştığı ve affedildiği söyleniyor. Bu barışmanın da etkisiyle 30 yıldan sonra ilk kez kraliyet ailesinin Sandringham’daki geleneksel Noel buluşmasına Kral III. Charles tarafından davet edilen Fergie’nin, çekilen resmi fotoğrafların hiçbirinde gözükmemesine rağmen bu davette yer aldığı biliniyor.

ŞOKE EDEN KANSER HABERİ!

Hâlâ Düşeslik unvanını koruyan ve aileyle arasındaki buzları çözen Sarah Ferguson, bir kez daha tüm gazetelerde manşet oldu. Ancak bu kez bir skandalla değil. Fergie, herkesi şoke eden bir haberi verip meme kanserine yakalandığını ve ameliyat olduğunu duyurdu. Fergie’nin sözcüsü, 63 yaşındaki York Düşesinin, mamogram taraması sırasında meme kanserine yakalandığının ortaya çıktığını açıkladı. Hastalığın ilk evresinde teşhis edildiği öğrenildi.

Sarah Ferguson Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde kızı Prenses Beatrice ve damadıyla birlikte: Elizabeth'in ölmeden önce Fergie'yi affettiği, eski gelinin de böylece aile arasındaki davetlere yeniden gidebildiği düşünülüyor

Sarah Ferguson’un tüm kraliyet ailesi üyelerinin gittiği Londra’daki King Edward VII Hastanesi’nde operasyon geçirdiği ve ardından ailesiyle birlikte Windsor Şatosu’na gittiği ve burada dinlendiği açıklandı. Fergie, sözcüsü aracılığıyla kanser teşhisini koyan ve onu başarıyla ameliyat ederek hastalığından kurtaran doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti. Fergie’nin 5 gündür hastanede olduğu ve dün taburcu edildiği öğrenildi.

YAŞADIKLARINI KENDİ PODCAST PROGRAMINDA ANLATACAK

Düşesin yakın bir arkadaşı İngiliz basınına her şeyin çok çabuk geliştiğini ancak Fergie’nin “iyi ellerde” olduğunu ve kendi deneyiminin ışığında herkese meme kanseri taramasının ve erken teşhisin önemini anlatmaya başladığını söyledi. Yakın zaman önce Tea Talks (Çay Sohbetleri) adında bir podcast yayınına başlayan Sarah Ferguson’un, yaşadıklarını programın yarın yayınlanacak yeni bölümünde anlatacağı açıklandı. Program, Düşes ameliyata girmeden bir gün önce kaydedilmiş ve hastanede yattığı sürece yayınlanmamıştı.

Eski gelin Fergie artık bir medya ünlüsü

Öte yandan Fergie’nin, aileden dışlanmış olmasına rağmen Winsdor’da kalıyor olması da oldukça dikkat çekici bir durum. Kral III. Charles tarafından zeytin dalı uzatılan ve ailenin kendi arasındaki davetlere yeniden katılmaya başlayan Düşes, desteğini hiç esirgemediği eski eşi Prens Andrew tarafından kollanıyor. Ve ameliyat sonrası kraliyet konutunda kalabiliyor. Oysa bu kraliyet konutu şu sıralar ailenin en çok başını ağrıtan yerlerden biri.

ESKİ KOCASI ANDREW ONU WINDSOR'DA AĞIRLIYOR

Windsor Şatosu içinde bulunan ve Royal Lodge adı verilen bu konut Elizabeth’in annesinin yaşadığı yerdi. Ana Kraliçe öldükten sonra da yani 2004’ten itibaren de Prens Andrew’nun konutu oldu. Ancak Jeffrey Epstein ve cinsel taciz skandalından sonra aileden dışlanan ve kral ağabeyi Charles’la da arası bozuk olan Adnrew’dan burayı boşaltması istendi. Üstelik Charles, kraliyeti “küçültme” hedefi doğrultusunda bu 30 odalı, 30 milyon poundluk köşkü artık resmi görevleri bulunmayan kardeşi Andrew’dan almak istiyor.

Prens Andrew, "vefalı" eski eşini, meme kanseri ameliyatı sonrasında, kendisinin de tahliye edilmeye çalışıldığı Windsor'daki konutunda ağırlıyor

Andrew’a, bir zamanlar Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yaşadığı daha küçük (sadece 5 yatak odalı) Frogmore Cottage önerildi. Charles, kraliyete sırtını dönen ve ABD’ye taşınan oğlu ve gelinin elinden bu konutu almış; derhal boşalttırmıştı. Bunun da kraliyetin Harry ve Meghan’dan “öç alma” operasyonu olduğu söylenmişti.

KENDİ DE KOVULMUŞTU... PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Ancak Andrew, kendi cebinden 7 milyon pound ödeyerek tadilat yaptırdığı bu Royal Lodge konutundan taşınmayı reddettiği gibi, ameliyat olan eski eşi Fergie’yi bile burada ağırlayarak kral ağabeyi Charles’a isyan bayrağı açmış durumda…