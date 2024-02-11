Ömrü boyunca tahta çıkmayı beklemişti... Kral oldu, kansere yakalandı! Charles’tan ilk açıklama geldi…

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Kral'a konulan kanser teşhisi ilk olarak pazartesi günü, 26 Ocak'ta prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü Londra Kliniği'nden ayrılmasından bir hafta sonra açıklandı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle hastanede geçirdiği son prosedür sırasında, ayrı bir endişe konusu kaydedildi. Daha sonra yapılan teşhis testlerinde bir tür kanser tespit edildi" denilmişti.

KANSER OLDUKTAN SONRA İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Geçirdiği ameliyattan sonra hastaneden güle oynaya, eşi Kraliçe Camilla’yla birlikte ayrılan kralın birkaç gün sonra kansere yakalandığının açıklanması büyük bir şaşkınlık ve korku yarattı. Kralın ABD’ye yerleşen ve tüm ailesiyle küs olan küçük oğlu Harry de haberin duyulmasıyla birlikte hemen İngiltere’ye gelmişti.

İngiltere Kralı III. Charles'ın ameliyat olup hastaneden güle oynaya ayrılmasından sonra kanser olduğunun açıklanması büyük bir şoka sebep olmuştu

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Charles, teşhisten sonra merakla beklenen ilk açıklamasını dün gece yaptı. Kralın kendi imzasıyla yayınlanan açıklamada 75 yaşındaki hükümdar sağlığıyla ilgili haberin duyulmasının ardından aldığı iyi dilekler için destekçilerine teşekkür etti.

VERİLEN DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

"Son günlerde aldığım çok sayıda destek mesajı ve iyi dilekler için en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim" diyen kral verilen desteğin önemini de "Kanserden etkilenen herkesin bileceği gibi, bu tür nazik düşünceler en büyük teselli ve cesaretlendiricidir" sözleriyle ifade etti.

Sussex Dükü Prens Harry babasının kanser olduğunu öğrenir öğrenmez İngiltere'ye geldi... Bu durumun ailede süregelen küslük ve kavgaları bitireceği umuluyordu ancak Harry babasıyla sadece 45 dakika görüşüp ağabeyi William'la bir araya gelmeden 24 saat içinde ülkeden ayrıldı

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Charles açıklamasında "Kendi teşhisimi paylaşmamın kamuoyunun anlayışını arttırmaya ve Birleşik Krallık ve daha geniş anlamda dünya genelinde kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen tüm kuruluşların çalışmalarına ışık tutmaya nasıl yardımcı olduğunu duymak da aynı derecede yüreklendirici. Yorulmak bilmeyen ilgilerine ve özverilerine ömür boyu duyduğum hayranlık, kendi kişisel deneyimimin bir sonucu olarak daha da artıyor" diyerek canla başla çalışan sağlık kurumları ve görevlilerine de minnettarlıklarını iletti. Kraliçe Camilla Charles'ın ameliyatı ve kanser olduğunun açıklanmasından beri bir an bile yanından ayrılmadı

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KANSERİN TÜRÜ VE YERİ BELLİ DEĞİL

Kanserin türü ve ciddiyeti açıklanmadı ancak yapılan ilk açıklamada teşhisin çok erken yapıldığı ve doktorların krala umutlu haberler verdiği söylenmişti. Charles’ın düzenli bir tedavi programına hemen başladığı ve bu süre içinde halka açık görevlerini erteleyeceği ancak devlet ve resmi evrak işlerini yürütmeye evinden devam edeceği açıklandı.

Buckingham Sarayı, Charles’ın önce ameliyat sonra da kanser haberlerinin duyurulması konusunda "Majesteleri, spekülasyonları önlemek ve dünyanın dört bir yanında kanserden etkilenen herkes için kamuoyunun anlayışına yardımcı olabileceği umuduyla teşhisini paylaşmayı seçti" açıklamasını yaptı. Chalres kanser tedavisi alırken Sandringham’daki kraliyet mülkünde kalacak... Burası Kraliçe Elizabeth2in de çok sevdiği ve doğaya yakın olmak için sık sık kaldığı konutlarından biriydi

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ÇOK BEKLEDİĞİ TAHTINI BIRAKIR MI?

Charles’ın kanser teşhisi almasıyla birlikte elbette söylentiler de aldı başını gitti. Zaten tahta çıkmak için yıllarca bekleyen ve artık 75 yaşında olan kralın durumunun ciddi olmadığı söyleniyor. Ancak İngiliz halkının bir an önce Galler Prensi William’ı tahtta görmek istediği de ortada. Kralın sessiz sedasız tedavi olurken beklenmedik bir hamle ile tahtı oğluna devredebileceği de konuşulmaya başladı. Öte yandan halkın sevgilisi olan ve şimdiden bir kraliçe gibi muamele gören Kate Middleton’ın hastalığı konusundaki söylentiler de bitmek bilmiyor. Prensesin de kanser olabileceği, durumunun açıklanandan çok daha ciddi olma olasılığıyla ilgili iddialar kraliyet ailesinin üzerindeki kara bulutların bir süre daha dağılmayacağının işareti sayılıyor…





KRAL BOL BOL YÜRÜYÜP RESİM YAPACAK

Charles’ın kanser tedavisinin Sandringham’daki kraliyet konutunda devam edeceği, resmi görevlerini erteleyen kralın günlerini arazisinde bol bol yürüyüş ve sulu boya tablolar yaparak geçireceği söyleniyor.

Kraliyet kaynakları Chalres ve Camilla’nın önümüzdeki günlerde taht varisi oğlu Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve torunları tarafından ziyaret edileceğini bekliyor. Öte yandan Kate Middleton da geçen ay karın ameliyatı geçirmesinden bu yana ilk kez Windsor Kalesi'nden ayrıldı. Galler Prensesi Kate Middleton da ameliyat olduktan sonra ilk kez Winsdor'dan ayrıldı ve Sandringham Malikanesi'ndeki evine gitti... Prensesin bir süre burada kalcağı ve okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte vakit geçireceği öğrenildi

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GALLER PRENSESİ İLK KEZ EVİNDEN AYRILDI AMA ONU GÖREN YİNE YOK

People'ın haberine göre Galler Prensesi bundan böyle ailesiyle birlikte Prens William'ın Norfolk'taki Anmer Hall olarak bilinen Sandringham Malikanesi'ndeki evinde vakit geçirecek. Çiftin üç çocukları, 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis de okula ara verdiklerinde onlara katılacaklar.

Halkın çok sevdiği ve şimdiden bir kraliçe gibi gördüğü Kate Middleton da “planlı” olduğu söylense de herkesi korkutan bir ameliyat geçirmiş, hastanede iki hafta yattıktan sonra taburcu edilmişti. Galler Prensesinin mart sonuna kadar kraliyet görevlerine dönmeyeceği biliniyor. William ve Kate'in önümüzdeki birkaç gün içinde çocuklarıyla birlikte Charles'ı ziyaret etmeleri bekleniyor...

KATE’E NE OLDU?

Bu kadar uzun süre halkın karşısına çıkmayacak olan prensesi aralık ayının sonundan beri gören olmadı. Uzun hastane yatışı ve sonrasındaki dinlenme süreci Kate Middleton’ın durumunun düşünüldüğünden daha ciddi olabileceği endişesi yarattı. Geçirdiği operasyonun planlı olduğu söylense de Kate Middleton'ın durumunu en yakınlarından, tüm programını düzenleyen yardımcılarından bile saklandığı söylenmişti... Galler Prensesinin hastalığının üzerindeki sis perdesi dağılmıyor, bu da onun söylendiğinden çok daha ciddi durumda olabilecğei endişesi yaratıyor

KİMSE GERÇEKTE NESİ OLDUĞUNU BİLMİYOR

Kate Middleton’ın sadece karın bölgesinden ameliyat edildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği açıklanmıştı. Ancak hastalığının ne olduğu hâlâ bilinmiyor ve bu gizlilik de birçok söylentiye yol açıyor. Kate’in düşük yaptığından kanser olduğuna dair birçok iddia ortaya atıldı. Kendisi de hiç ortalarda görünmediği için prensesin durumunun kötü olduğuna dair endişeler giderek arttı…