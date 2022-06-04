O elbise bir tek senin için dikilmedi ki! Kraliyet kadınları 'pişti' oldu

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BU KEZ BAŞARAMADILAR

Bunun önüne geçmek için de çoğu kendileri için hazırlanmış tasarımlar giymeyi tercih ediyor. Özellikle de kraliyet ailelerinin kadın üyeleri... Her biri ayrı bir stil ikonu olarak değerlendirilen bu üyelerin çoğu, ünlü markalardan bazen kendileri için özel dikilmiş kıyafetler giyiyor, bazen de üretilmiş bir kıyafetin üzerinde değişiklikler yaptırıyor. Peki böyle davranılmazsa ne olur? Dün Londra'da düzenlenen törende olduğu gibi çok konuşulan bir görüntü çıkar ortaya.

KRALİÇE OLMAYINCA ONLAR DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, önceki gün başladı. Dün de Londra'daki St.Paul's Katedrali'nde bir ayin düzenlendi. Sağlık sorunları nedeniyle Kraliçe bu etkinliğe katılmadığı için de ailenin diğer üyeleri meraklı gözlerin odak noktası oldu.

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St. Paul's Katedrali'ndeki o törene Kraliçe'nin gözde torunlarından Prenses Beatrice ile İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Lord Frederick Windsor ile evli olan eski oyuncu Sophie Windsor oldu. Bunun nedeni ikisinin de aynı elbiseyi giymesi oldu. Tek fark renk konusundaki tercihleriydi.

Belirli giyim kurallarının uygulandığı bu törene kadın konuklar, özenle seçilmiş kıyafetleri ve onu tamamlayan şapkalarıyla katıldı. Yani bir anlamda tıpkı gösteri dünyasının ünlülerinin boy gösterdiği kırmızı halılarda olduğu gibi bir şıklık yarışı yaşandı. İşte o sırada da bir ayrıntı, kimin ne giydiğini dikkatlice takip eden meraklı gözlerden kaçmadı.

MAVİLER İÇİNDE

Edoardo Mapelli Mozzi ile koronavirüs pandemisinin en yoğun döneminde kapalı kapılar ardında evlenen ve sonra da bir kız çocuğu dünyaya getiren Beatrice, o tören için mavi renkli Beulah imzalı bir elbise giydi. Görünümünü de aynı renkte bir şapka, uygun renkte çanta ve yüksem topuklu ayakkabılarla tamamladı.

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AYNI MODELİN PEMBE RENGİNİ GİYDİ

Ailenin gelinlerinden biri olan eski oyuncu Sophie Windsor'un seçimi de yine aynı markadan oldu. O da tören için Beatrice ile "kardeş gibi" giyindi. Onun elbisesinin rengi ise pembeydi. Sophie Windsor, açık renk bir çift ayakkabı giyip aynı renk çanta kullandı. Görüntüsünü de elbisesiyle aynı renkte çiçekli bir bantla tamamladı. İki aile üyesinin farklı renklerde ama aynı modelde giyinmesi de sosyal medyada da çok konuşuldu.

KATE SARI TERCİH ETTİ

Törenin en çok ilgi çeken konuklarından biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton oldu. Onun açık sarı renkteki kıyafeti, sevdiği modacı Emilia Wickstead'ın imzasını taşıyordu. Middleton'ın aynı renk şapkası ise sık sık kullandığı bir modeldi. Açık renk ayakkabılar ve çanta ile görünümünü tamamlayan Middleton'ın küpeleri de ilgi çekti.

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Törende iki yıl aradan sonra ilk kez tüm aileyle birlikte bir etkinliğe katılan Prens Harry ile Meghan Markle meraklı bakışları üzerlerinde topladı. Kraliçe'nin davetiyle kutlamalar için ABD'den Londra'ya giden çiftin, Kraliçe'yi ve kutlamaları gölgede bırakmasından korkuluyordu. Fakat Markle bu endişenin gereksiz olduğunu gözler önüne serdi. En azından renk olarak dikkat çekmeyen bir tercih yaptı Markle. Dior imzalı mantosunu aynı renk şapka, çanta, ayakkabı ve eldivenlerle tamamladı.

EN RENKLİ KONUK

Etkinliğin en renkli giyinen katılımcılarından biri Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in iki çocuğundan biri Zara Tindall oldu. Törene eşi Mike Tindall ile birlikte katılan Zara göz alıcı bir pembe elbise giydi. Uygun renkte çanta, şapka ve ayakkabılarla da şıklığını tamamladı.

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O DA İDDİALI BİR RENK SEÇTİ

Prenses Eugenie de iddialı bir renkte ama sade bir elbise giydi. Onun tercihi siyah ayakkabı, şapka ve çanta oldu. Eşi Jack Brooksbank'ın kabul ettiği iş tekliği nedeniyle bir ayakları da Portekiz'de olacak çiftin neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

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Ailenin usul usul ön plana çıkmaya başlayan üyelerinden Lady Louise Windsor da yaşına uygun açık renk bir elbise giydi. Kısa süre önce 18 yaşına giren Louise, son dönemde aile içinde daha aktif görevler alıp daha ön plana çıkıyor. Bu arada Louise'in Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ile eşi Sophie'nin iki çocuğundan biri olduğunu da hatırlatalım. Çiftin bir de oğlu bulunuyor.

CAMILLA ŞIKLIĞI

Prens Charles'ın eşi Camilla da törenin en şık katılımcılarından biriydi. Kraliçe'nin bir süre önce Charles tahta çıktığında konsort kraliçe olacağını açıkladığı Camilla açık renk işlemeli elbisesi ve açık renk ayakkabılarıyla göz doldurdu.

BROŞU DİKKAT ÇEKTİ

Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ise tören için klasik tarzını benimsedi. Anne'in taktığı gösterişli broş da dikkatlerden kaçmadı.

BAŞBAKAN'IN EŞİ KIRMIZI GİYDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie de tören için kırmızı bir elbise giydi. O da etkinliğin en renkli giyinen konuklarından biri olarak dikkat çekti.