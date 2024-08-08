O an görenler donup kaldı: Pistin ortasında el ele tutuştular ve aniden dansa başladılar

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Böyle olması da gayet normaldi...
O dönemin en gözde bekarlarından biri olan, üstelik annesi Diana'yı erkenden kaybettiği için halkın gönlünde ayrı bir yer edinen Prens William, üniversite aşkı Kate Middleton ile evleniyordu.
Ama bu kadar da değil.
MİLYONLAR İŞİ GÜCÜ BIRAKIP O DÜĞÜNÜ İZLEDİ
Kate öyle, bir kraliyet ailesinden ya da aristokrat bir aileden gelmiyordu. Orta sınıf bir ailenin kızıydı. Yani bir anlamda modern bir Külkedisi masalının gerçek hayata dönmüş şekliydi bu yaşanan...
Yıllar boyunca sevgili olan, hatta birkaç kez ayrılıp barışan iki genç sonunda muratlarına eriyordu...
Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşen o nikah töreni bu yüzden soluksuz izlendi. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi o düğünden yansıyan görüntülerin bir dakikasını bile kaçırmadı.
Ama sonrasında yaşananlara ise sadece kısıtlı sayıda insan tanık oldu. Onlar da zaten her iki ailenin konuklarıydı.
Kate ve Wililam'ın nikahından sonra düzenlenen resepsiyonu takip eden partiden söz ediyoruz.
DÜĞÜNÜN SÜRPRİZİNİ SATIRLARA DÖKTÜ
Nikaha davetli konukların bile hepsinin katılmadığı o kutlamada ise herkesi şaşırtan bazı anlar yaşandı.
Bunları da kısa süre önce yayınlanan Catherine: The Princess of Wales (Catherine: Galler Prensesi) adlı Kate Middleton biyografisinin yazarı Robert Jobson satırlara döktü.
Onun anlattığına göre daha birkaç saat önce bütün dünyanın gözü önünde karı- koca ilan edilen Kate ile William, o geceki eğlencenin ilerleyen saatlerinde unutulmayacak bir sürpriz hazırladı konuklarına.
"Gecenin finali için Kate ve William, özel bir sürpriz hazırlamıştı" diyerek satırlara döktü o anları Jobson.
Jobson'ın kitabında anlattığına göre yeni evli çift bir yandan dans ederken diğer yandan da şarkının sözlerine eşlik ediyordu.
Bir başka deyişle yeni evliler, Grease müzikalinde Sandy ve Danny karakterlerinin dansını kendi yorumlarıyla, önce şaşkınlığa kapılan sonra da iyice coşan konuklara sergiledi.
Yine Robert Jobson'ın kitabına göre Kate ile William, düğün eğlencesinde ilk danslarını Elton John'ın Your Song (Senin Şarkın) adlı eseri eşliğinde yaptı. Ardından da Ellie Goulding ve grubu canlı seslendirdiği şarkılarıyla geceye renk kattı.
29 Nisan 2011 günü Kate ile William'ın nikahından sonra iki farklı kutlama yapıldı. İlki Kraliçe 2. Elizabeth'in ev sahipliği yaptığı resepsiyondu. O etkinliğe 650 konuk katıldı.
Ardından da o sırada prens olan Charles'ın oğlu ve gelini için düzenlediği eğlence geldi. Gecenin o kısmına ise sadece 300 konuk davetliydi.
İşte günün yıldızları Kate ile Wililam da o eğlencenin sonunda konuklarına hazırladıkları sürpriz dansı sergiledi.
Kate, düğünün ardından gelinliğini bu beyaz elbiseyle değiştirdi.
GREASE MÜZİKALİ HAFIZALARA KAZINDI
Kate ile William'ın düğün gecesinin finalini yaptığı o unutulmaz filme ve şarkıya gelirsek.
You Are The One That I Want, yönetmenliğini Randal Kleiser'ın yaptığı 1978 tarihli Grease adlı müzikalin hafızalara kazınan şarkılarından biri.
Bu unutulmaz filmde Olivia Newton John, Sandy karakterini canlandırıyordu. John Travolta ise Danny rolündeydi.
Söz konusu film, yıllar boyunca şarkılarıyla birkaç kuşağın hafızasına kazındı.
Bu arada o filmdeki Sandy karakterini canlandıran Olivia Newton John'un 2022 yılında yaşata veda ettiğini hatırlatalım...