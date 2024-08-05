Neredeyse 'İstemiyorum' diyecekti... Artık hayatta olmayan kayınvalidesinden bile korkmuş

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2011 yılının 29 Nisan günü Prens William ile gösterişli bir törenle evlendikten sonra bu ilgi daha da arttı.

Bu kez kıyaslamalar yapılmaya başlandı. Milyonlarca kişi, özellikle de "halkın prensesi" Diana'nın genç yaşta sona eren hayatını hatırlayanlar, uzaktan tanık olanlar tarafından...

HİÇ TANIŞMADIĞI KAYINVALİDESİYLE KIYASLANMAK KOLAY DEĞİLDİ

Çünkü Kate'in işi hiç kolay değildi... Diana'nın boynu bükük bıraktığı iki oğlundan birinin kalbini çalmıştı... Gelecekte de hüzünlü prensesin başaramadığını başarıp ülkenin kraliçesi olacaktı.

Tabii ki bu durum da İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, ülkenin gelecekteki kraliçesi Kate Middleton'ı etkiledi.

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Deneyimli kraliyet yazarı Robert Jobson da yeni yayınlanan Catherine: The Princess of Wales adlı biyografisinde de bu konuya değindi.

Jobson'ın ileri sürdüğüne göre Kate elbette bu kıyaslamanın farkındaydı. Sırf bu yüzden de Kral Charles'ın taç giymesinin ardından kendisine geçen Galler Prensesi unvanını reddetme noktasına bile geldi.

Robert Jobson'ın satırlarına göre Prens William ile evlenen Kate, günün birinde merhum kayınvalidesinin izlerini takip etmek zorunda kalacağını biliyordu, bunun farkındaydı. Ama Galler Prensesi unvanını taşımak ona çok da çekici gelmedi başlarda.

GALLER PRENSESİ UNVANI ONU KORKUTTU

Deneyimli yazar Jobson, kitabında konuyu biraz daha ileri götürüp şu satırlara da yer verdi: "Kate, kaçınılmaz olarak Diana ile karşılaştırılacağını biliyordu. Diana'nın zamansız ölümü halk arasında büyük bir öfke ve keder dalgasına yol açmıştı. Kate ile Diana arasındaki benzerlikler ve farklar sürekli olarak irdelendi. Hatta kraliyet ailesinde bile konu oldu."

Yazarın, Kate Middleton biyografisinde ileri sürdüğüne göre bu durum Kate üstünde çok büyük bir gerilim yaratıyordu.

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Hatta günü geldiğinde tıpkı Charles'ın karısı Camilla gibi kocasından dolayı kendisine geçen Galler Prensesi unvanını kullanmamayı, yerine Cornwall Düşesi olarak anılmayı tercih eden Camilla'yı örnek almayı bile düşündü.

CAMILLA HAKKI OLDUĞU HALDE O UNVANI HİÇ KULLANMADI

Bu arada... Galler Prensi unvanını veliaht prenslerin taşıdığını hatırlatalım. O dönemde veliaht prens olan Charles ile evlendiği için Diana, Galler Prensesi olarak anıldı.

Onun ölümünden sonra Charles'ın evlendiği Camilla da aslında otomatik olarak bu unvana sahip oldu.

Ama zaten Diana'nın mutsuzluğundan sorumlu tutulduğu için halkın tepkisini daha fazla çekmemek uğruna Galler Prensesi unvanını hiç kullanmadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra büyük oğlu Charles kral olarak tahta geçti. Bunun ardından onun yıllarca taşıdığı Galler Prensi unvanı da büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı Prens William'ın oldu.

Tabii ki bu durumda Kate'e de Galler Prensesi olmak düştü. O zamana kadar Kate ile William, Cambridge Düşesi ve Dükü olarak anılıyordu.

Kate, aile içindeki değişimin ardından Galler Prensesi'nin yanı sıra Cornwall Düşesi unvanına da sahip oldu.

25 YIL SONRA İLK KEZ KULLANILAN UNVAN

Jobson'ın ileri sürdüğüne göre Galler Prensesi unvanını kullanmak için bir süre düşündü Kate. Sonunda da kayınpederinin kral olduktan sonra yaptığı konuşmada belirttiği gibi bu unvanın yeni sahibi oldu.

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Jobson'a göre artık bu unvanın Diana'dan başka biri tarafından kullanılması için yeterince zaman geçmişti. Bu yüzden de Kate Middleton, geleceğin kralının karısı olarak Galler Prensesi olarak anılmayı kabullendi.

Böylece Diana'nın öldüğü 1997 yılından bu yana hiç kullanılmayan Galler Prensesi unvanı da yeniden sahneye çıktı.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA DEĞİŞİM RÜZGARI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümünden sonra ülkesinde

taşlar yerinden oynadı. Zaten onun son nefesini verdiği andan itibaren de değişim önce ailesinden başladı. İlk sıradaki veliahtı hemen kral oldu. Bundan böyle Kral 3'üncü Charles olarak anılacak. Fakat değişimin ilk adımları bu kadarda da sınırlı kalmadı.

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Tam 25 yıldır yani Prens Charles'ın ilk eşi Diana'nın ölümünden sonra kimsenin taşımadığı Galler Prensesi unvanı, Kate Middleton'a geçti.

Duyuruyu da "kral" sıfatıyla Charles yaptı. Kendisinden sonra taht için ilk sırada olan oğlu William'ın Galler Prensi olduğunu duyurdu. Ardından da William'ın eşi Kate Middleton'ın bundan böyle Galler Prensesi unvanını taşıyacağını ekledi.

William'ın Galler Prensi olduğunu belirten Kral Charles, eşi Kate Middleton'ın da Galler Prensesi olduğunu açıkladı. Charles, Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin yeni görevlerine de bundan öncekilere olduğu gibi mütevazı bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti.

SORU İŞARETLERİ GİDERİLMİŞ OLDU: Aslında William'ın babasından sonra Galler Prensi unvanını alacağı belliydi. Fakat Kate Middleton'ın bu unvanı resmen taşıyıp taşımayacağı konusunda soru işaretleri vardı. Nedenine gelirsek..





BU UNVAN DIANA İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Charles, annesi tarafından kendisine verilen bu unvanı 1958 yılından bu yana taşıyor. Onunla evlendiğinde de Diana Galler Prensesi unvanını aldı.

Bu evlilik bitti, çift boşandı. Charles daha sonra Camilla Parker Bowles ile evlendi. Camilla'nın teknik olarak Galler Prensesi olması gerekiyordu. Fakat, bu unvan Diana ile özdeşleştiğinden hiçbir zaman Galler Prensesi Camilla olarak anılmadı. Yine evlilik yoluyla edindiği Cornwall Düşesi unvanını kullandı.

KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTİYOR

Kral 3'üncü Charles'ın bu açıklamasıyla Diana Spencer'ın ölümünden bu yana yani 25 yıl sonra ilk kez Kate Middleton, Galler Prensesi unvanını resmen almış oldu.

Yeni Galler Prensesi Kate Middleton bu konuda "tarihe büyük bir saygı duyduğunu" ancak Diana'dan sonra bu unvanı elinde tutan ilk aile üyesi olarak kendi yolunu yaratmak istediğini" belirtti.