Zaten evli gibi yaşıyorlardı... Parlak yüzük nişan söylentilerini ateşledi

Haberin Devamı

Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde de sokağa çıktı ve yine söylentilerin merkezine yerleşti. Ama bu kez bunun nedeni giyimi kuşamı değil yüzük parmağına taktığı çok uzaklardan bile pırıltısıyla göz kamaştıran yüzüğü.

KOCAMAN TAŞLI YÜZÜK UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü yıldız önceki gün Batı Hollywood'da bir arkadaşını ziyarete giderken objektiflere takıldı. Tepeden tırnağa siyahlar giyen, saçını da basitçe topuz yapan Lady Gaga'nın sol elinin yüzük parmağındaki iri taşlı elmas yüzüğü ise görmemek mümkün değildi.

İşte o görüntü de Lady Gaga'nın bir dargın bir barışık sevgilisi Michael Polansky ile nişanlandığı iddialarını alevlendirdi.

Haberin Devamı

Lady Gaga'nın parmağındaki iri taşlı yüzük uzaktan bile belli oluyordu.

ÇALKANTILI BİR AŞK

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 38 yaşındaki yıldız, 2019 yılından bu yana Michael Polansky ile çalkantılı bir aşk yaşıyor.

Çift ile ilgili en son haber geçtiğimiz yılın ilk döneminde basına yansımıştı. Buna göre Lady Gaga ile Polansky yollarını ayırmıştı. Bunun nedeni de evlilik ve çocuk konusunda yaşadıkları anlaşmazlıktı.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak çiftin dostane bir şekilde ayrıldıklarını ama aralarının kötü olmadığını, arkadaş kaldıklarını söyledi.

Ama bundan aylar sonra yine geçen yılın son döneminde Lady Gaga ile Michael Polansky, Las Vegas'ta birlikte görüntülendi. Bu da yeniden barıştıkları konusunu gündeme getirdi.

Gözden Kaçmasın Belediye başkanıyla evlendi, duvağıyla sokakları süpürdü Haberi görüntüle

'AYRILDIK' DEDİLER AMA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bu arada hemen hatırlatalım Lady Gaga sevgilisi Michael Polansky ile yeniden barışıp barışmadığı konusunda bir açıklama yapmış değil.

Haberin Devamı

Özel hayatını kendine saklamayı tercih ediyor. Buna rağmen de geçen yılın sonlarında birlikte görülmelerinin ardından hayranları Lady Gaga'nın aşkının kaldığı yerden devam ettiğine inanıyor.

Ünlü yıldızın son görüntüsünde parmağında görülen yüzük de Lady Gaga ile Polansky'nin nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldız unutulan aşkını anlattı: Kimse hatırlamaz ama ben onunla da sevgili oldum Haberi görüntüle

ONDAN 'ÖMRÜM' DİYE SÖZ EDİYORDU... ZATEN EVLİ GİBİLERDİ

Lady Gaga her ne kadar Polansky ile ilişkisi hakkında çok fazla konuşmak istemese de birliktelikleri sırasında Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Polansky'den "ömrüm" diye söz etmişti.

Uzatmalı aşkları yıllardır süren Lady Gaga ile Michael Polansky hakkında bir dönem ilginç iddialar vardı. Buna göre çift, zaten evli bir çift gibi davranıyor ve öyle yaşıyordu. Bu uzaklardan bile görünen yüzükle ayrılığın ardından bir araya gelip nişanlandıkları iddiaları da güçlendi.

Haberin Devamı

Lady Gaga, Michael Polansky'den önce Taylor Kinney ve Christian Carino ile sonu ayrılıkla biten nişanlılık dönemi yaşamıştı.