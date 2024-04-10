Ünlü yıldız unutulan aşkını anlattı: Kimse hatırlamaz ama ben onunla da sevgili oldum

Haberin Devamı

Günlük hayatlarında kameralardan kaçmayı başarsalar da yeri geliyor hayatlarındaki insanla kırmızı halıda el ele görülüyorlar.

İşte böyle ünlülerden biri yani özel hayatını mümkün olduğu kadar gözlerden uzak tutan bir ünlü bugüne kadar çok yapmadığı bir şeyi yaptı. Unutulmuş bir aşkını hatırlattı.

UNUTULMUŞ AŞKINI ANLATTI

Bu ünlü, bugüne kadar üç evlilik yapan, her eşinden de bir çocuk sahibi olan Kate Winslet. Başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı Titanik ile kariyerinde yükseldiği zirveyi kimselere bırakmayan 48 yaşındaki Winslet katıldığı bir sohbet programında "unutulmuş" bir aşkından söz etti.

Haberin Devamı

The Reader (Okuyucu) adlı yapımla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Winslet, bir radyo kanalında yayınlanan The Chris Evans Breakfast Show adlı programa konuk oldu. Orada da kısa bir ilişki yaşadığı Rufus Sewell'dan söz etti.

Aslında sinema seyircisi Kate Winslet ile Rufus Sewell'ı birlikte oynadıkları The Holiday filminde yan yana gördü.

Ama o filmden yıllar önce Kate Winslet ile Rufus Sewell, kısa süren bir romantik ilişki yaşadı. O sırada takvimler 1990'ları gösteriyordu.

Hem Winslet hem de Sewell gencecik birer oyuncuydu ve Royal Shakespeare Company'de çalışıyordu.

Gözden Kaçmasın Belediye başkanıyla evlendi, duvağıyla sokakları süpürdü Haberi görüntüle

Winslet'ın katıldığı programda söz döndü dolaştı Rufus Sewell'in rol aldığı ve bir dijital platformda yayınlanan diziye geldi.

O sırada da Winslet, onun dizideki performansını övdü, o anlarda da geçmişte onunla romantik bir ilişki yaşadığını anlattı.

Winslet şunları söyledi: "Rufus harika bir oyuncu. Biliyorsunuz ben Rufus ile yıllar önce çıkıyordum. Çok uzun zaman oldu. Sanırım o zaman 21 yaşında falandım."

Eski sevgilisi hakkında başka güzel sözler de söyledi Winslet.. Onun yıllar içinde yaptığı işlerden de mutluluk ve heyecan duyduğunu söylemeden geçemedi.

Haberin Devamı

ÜÇ AY BİRLİKTE OLDULAR: "ZATEN CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ": Şu anda 57 yaşında olan Rufus Sewell ile Kate Winslet, üç aylık bir ilişki yaşadılar. O sırada Winslet, ilk sevgilisi Stephen Tredre'den yeni ayrılmıştı. Sewell sayesinde de aşk acısını hafifletti. Winslet, Rufus Sewell ile yaşadığı ilişki hakkında da sonradan "Çok iki arkadaştık ama bu ciddi bir ilişki değildi."





YILLAR SONRA BİR FİLMDE BİRLİKTE OYNADILAR

O kısacık romantizmin ardından Winslet ile Sewell ayrıldı. Ama dostlukları hiç bitmedi. Hatta 2005 yılında The Holiday filminde de birlikte kamera karşısına geçtiler.

Haberin Devamı

Bu arada hatırlatalım... Sewell, geçen yıl uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Vivian Benitez'e evlenme teklif etti. Ondan önce de 1999 ile 200 arasında Yasmin Abdallah ile 2004 ile 2006 arasında da Amy Gardher ile evli kaldı.

Gözden Kaçmasın Kavgaları aşklarından uzun sürdü: Eski eşiyle mücadele ederken darbe beklemediği yerden geldi Haberi görüntüle

Kate Winslet ise şu anda üçüncü evliliğini sürdürüyor. Yıldız ilk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı. Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Mia şu anda 23 yaşında ve annesi gibi oyuncu oldu.





Winslet ikinci evliliğini 2003 ile 2011 arasında ünlü yönetmen Sam Mendes ile evli kaldı. Bu evlilikten de Joe Mendes adında 20 yaşında bir oğlu var.

Haberin Devamı





Winslet, 2012 yılında Edward Abel Smith ile hayatını birleştirdi. Halen süren bu evliliğinden de 10 yaşında Bear adlı bir oğlu daha dünyaya geldi.